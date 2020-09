Macy's : lourde perte sur le 2e trimestre

02/09/2020 | 13:35

Macy's fait état d'une perte nette ajustée de 251 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, soit 81 cents par action, à comparer à un BPA ajusté de 28 cents engrangé un an auparavant.



Le chiffre d'affaires de la chaine de distribution a chuté de 36% à 3,56 milliards de dollars, dont une baisse de 34,7% en comparable pour les magasins détenus en propre, avec toutefois une progression de 53% pour l'activité numérique.



Macy's rappelle avoir retiré précédemment ses objectifs de ventes et de résultats pour l'ensemble de l'exercice en cours, 'compte tenu de l'incertitude persistante qui résulte de la pandémie de Covid-19'.



