Macy's : Jefferies reste à achat, abaisse sa cible

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Macy's, avec un objectif de cours abaissé de 36 à 30 dollars, au lendemain de la publication par la chaine de grands magasins de résultats jugés 'solides' au titre du deuxième trimestre.



'Les tendances des ventes ont ralenti depuis la mi-juin et les promotions se sont intensifiées compte tenu des niveaux excessifs de stocks dans le secteur, ce qui a conduit à un abaissement prudent pour le second semestre, surtout le troisième trimestre', nuance-t-il.



'La concentration se porte à court terme sur la capacité de Macy's à atténuer les démarques à l'échelle du secteur, l'atténuation des risques de stocks et la dégradation du portefeuille de crédits (sous l'effet de la macroéconomie)', ajoute le broker.



