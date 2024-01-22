* ARKHOUSE PUBLIE UNE DÉCLARATION SUR MACYS, INC.
* ARKHOUSE - AU COURS DES DERNIÈRES SEMAINES, ARKHOUSE ET SON PARTENAIRE, BRIGADE CAPITAL, SE SONT ENTRETENUS EN PRIVÉ AVEC MACY'S AU SUJET D'UNE ACQUISITION POTENTIELLE DE CO
* ARKHOUSE - NOTRE GROUPE D'INVESTISSEURS PEUT CONFIRMER QUE NOUS AVONS COLLECTIVEMENT FAIT UNE PROPOSITION D'ACQUISITION DE LA SOCIETE POUR 21,00 $ PAR ACTION EN ESPECES LE 1ER DEC. 1, 2023
* ARKHOUSE - NOTRE GROUPE D'INVESTISSEURS PEUT CONFIRMER QUE NOUS AVONS COLLECTIVEMENT UNE PARTICIPATION SIGNIFICATIVE DANS MACY'S
* ARKHOUSE- NOUS ENCOURAGEONS L'ENTREPRISE À NOUS RÉPONDRE CETTE SEMAINE, COMME ELLE L'A INDIQUÉ, SANS RETARDER DAVANTAGE LES DISCUSSIONS DE FOND
* ARKHOUSE - NOUS VOYONS LA POSSIBILITÉ D'UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DE LA PROPOSITION INITIALE SI NOUS AVONS ACCÈS À LA DUE DILIGENCE NÉCESSAIRE.
* ARKHOUSE - NOUS SOMMES CONVAINCUS DU SUCCÈS À LONG TERME DE MACY'S, MAIS NOUS PENSONS QUE SON POTENTIEL NE POURRA ÊTRE RÉALISÉ QUE DANS LE CADRE D'UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE
* ARKHOUSE - SUITE AUX CONVERSATIONS ENTRE LES CONSEILLERS RESPECTIFS, LES CONSEILLERS DE MACY'S ONT CONFIRMÉ QU'ILS N'AVAIENT PAS D'AUTRES QUESTIONS CONCERNANT NOTRE FINANCEMENT
* ARKHOUSE- DEMANDE INSTAMMENT À MACY'S D'ENGAGER RAPIDEMENT DES DISCUSSIONS DANS LE BUT DE RÉALISER UNE TRANSACTION SUSCEPTIBLE D'APPORTER UNE VALEUR SUPÉRIEURE AUX ACTIONNAIRES
* ARKHOUSE- CONVAINCU QUE LES INVESTISSEURS DE MACY'S SOUTIENNENT UNE PRIVATISATION Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur l'entreprise :