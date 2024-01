Macy's, Inc. est une société de vente au détail omni-canal. La société exploite des magasins, des sites web et des applications mobiles sous trois marques (Macy's, Bloomingdale's et bluemercury) qui vendent une gamme de marchandises, notamment des vêtements et des accessoires (pour hommes, femmes et enfants), des cosmétiques, des articles d'ameublement et d'autres biens de consommation. La société exploite environ 722 magasins dans 43 États, le district de Columbia, Porto Rico et Guam. Les activités de la société sont menées par l'intermédiaire de Macy's, Macy's Backstage, Market by Macy's, Bloomingdale's, Bloomingdale's The Outlet, Bloomies et bluemercury. En outre, Bloomingdale's est présent à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et à Al Zahra, au Koweït. Les principales marques de distributeur proposées par la société sont Alfani, And Now This, Aqua, Bar III, Belgique, Charter Club, Club Room, Epic Threads, Family PJ's, first impressions, Giani Bernini, Holiday Lane, Home Design, Hotel Collection, Hudson Park, Ideology, I-N-C, jenni, JM Collection et Karen Scott.