Le 3 mars 2024, Macy's, Inc. a confirmé avoir reçu une proposition révisée, non sollicitée et non contraignante de la part d'Arkhouse Management Co. LP et Brigade Capital Management, LP pour acquérir toutes les actions en circulation de la société pour 24,00 $ par action en espèces. La société a déclaré que son conseil d'administration examinera et évaluera attentivement la dernière proposition, conformément à ses obligations fiduciaires et en consultation avec ses conseillers financiers et juridiques.

Le conseil d'administration de la société a fait ses preuves dans l'évaluation d'un large éventail d'options visant à créer de la valeur pour les actionnaires, il est ouvert d'esprit quant à la meilleure façon d'atteindre cet objectif et s'engage à continuer à prendre des mesures qu'il estime être dans le meilleur intérêt de la société et de tous les actionnaires de la société. La société n'a pas l'intention de faire d'autres commentaires sur la proposition non contraignante révisée et non sollicitée d'Arkhouse et de Brigade tant que le conseil d'administration n'aura pas terminé son examen. En outre, la société a déclaré que ses actionnaires n'ont pas besoin de prendre des mesures pour le moment.