Macy's : fourchettes cibles relevées pour l'exercice

Macy's indique tabler désormais, pour l'exercice en cours, sur un BPA ajusté entre 1,71 et 2,12 dollars, et non plus entre 0,40 et 0,90 dollar, et sur des ventes entre 21,73 et 22,23 milliards de dollars, et non plus entre 19,75 et 20,75 milliards.



Sur les trois premiers mois de l'exercice, la chaine de grands magasins a engrangé un BPA ajusté de 0,39 dollar, en baisse par rapport à 0,44 dollar deux ans auparavant, mais toutefois supérieur aux attentes selon le groupe.



A 4,7 milliards de dollars, les ventes de Macy's (en incluant les franchisés) ont diminué de 10% en données comparables par rapport à la même période en 2019, mais ont grimpé de 63,9% par rapport au premier trimestre 2020.



