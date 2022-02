Macy's : nouveaux rachats d'actions et hausse du dividende

A l'occasion de ses résultats trimestriels, Macy's fait part d'un nouveau programme de rachat d'actions de deux milliards de dollars, ayant achevé son programme actuel de 500 millions, et d'une augmentation du dividende trimestriel de 5% à 15,75 cents par action.



Sur son quatrième trimestre, la chaine de grands magasins a engrangé un BPA ajusté plus que triplé à 2,45 dollars, et un EBITDA ajusté en croissance de 58% à 1,25 milliard, soit une marge de 14,4% pour des revenus de 8,66 milliards, en croissance de 28,3% en comparable.



Pour l'exercice qui commence, Macy's prévoit un BPA ajusté entre 4,13 et 4,52 dollars (contre 5,31 dollars en 2021), une marge d'EBITDA ajusté entre 11 et 11,5%, ainsi que des revenus entre 24,46 et 24,7 milliards de dollars (0 à +1% par rapport à 2021).



