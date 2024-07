Mad Paws Holdings Limited (Mad Paws) est une société basée en Australie qui opère dans le secteur des services et produits pour animaux de compagnie. La place de marché de Mad Paws met en relation les propriétaires d'animaux qui recherchent des services de garde d'animaux, tels que le gardiennage, la promenade, la garde de jour et le toilettage, avec des gardiens d'animaux, des promeneurs et d'autres prestataires de services pour animaux, contrôlés et enregistrés par Mad Paws. Mad Paws s'appuie sur sa communauté pour construire un réseau qui fournit d'autres produits et services à cette communauté, notamment des aliments sains pour animaux de compagnie de qualité humaine par l'intermédiaire de Dinner Bowl, ainsi que des jouets et des friandises, par l'intermédiaire de sa marque Waggly. L'entreprise exploite une division de commerce électronique en ligne qui propose des soins de santé, des médicaments sur ordonnance, des friandises et des articles spécialisés pour améliorer la vie quotidienne des animaux de compagnie australiens, avec des marques telles que Pet Chemist, Waggly, Dinner Bowl et Sash beds. Mad Paws permet aux animaux de compagnie de vivre pleinement leur vie, en aidant les propriétaires à toutes les étapes du cycle de vie de l'animal. L'écosystème Mad Paws soutient plus de 300 000 propriétaires actifs d'animaux de compagnie.