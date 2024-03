Made est spécialisé dans le développement, la commercialisation et la maintenance d'équipements et de logiciels de détection et de mesure destinés aux marchés de l'énergie, du BTP, de la construction navale, de l'armement et des télécommunications. L'activité s'organise autour de 5 familles de produits : - outils de mesure et d'analyse de la qualité des réseaux électriques ; - systèmes de détection des lignes électriques aériennes ; - instruments de localisation et de traçage des canalisations métalliques ou en polyéthylène ; - outils de protection des lignes téléphoniques et des matériels de télécommunications ; - applications d'écoute acoustique à destination des secteurs de l'armement et de la construction navale. 91,8% du CA est réalisé en France.

Secteur Equipements et composants électriques