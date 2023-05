Baisse de l'action Made Tech : le chiffre d'affaires devrait être inférieur aux prévisions

Made Tech Group PLC - fournisseur londonien de services numériques, de données et de technologie au secteur public britannique - déclare que le mois de mars a été marqué par de solides performances financières. Les activités du second semestre de l'exercice se terminant le 31 mai se déroulent bien, avec des niveaux d'utilisation améliorés et une dynamique continue dans ses réservations de ventes et son carnet de commandes. Toutefois, l'entreprise s'attend à annoncer un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions pour l'exercice 2023, à savoir 40 millions de livres sterling. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est estimé à au moins 1,5 million de livres sterling. Made Tech indique que plusieurs de ses clients ont déplacé la date de début des work packages, précédemment prévue pour avril et mai, à l'exercice 2024. Pour l'exercice 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 29,3 millions de livres sterling.

Le directeur général, Rory MacDonald, a déclaré : "Nous continuons à faire des progrès significatifs en tant qu'entreprise, en réalisant une croissance substantielle des revenus et des progrès par rapport à nos priorités stratégiques."

En février, Made Tech a annoncé un chiffre d'affaires de 20,6 millions de livres sterling pour le semestre clos le 30 novembre, soit une hausse de 76 % par rapport aux 11,7 millions de livres sterling de l'année précédente. La société passe d'un bénéfice de 121 000 GBP à une perte avant impôts de 1,7 million GBP.

Cours actuel de l'action : 20,18 pence l'unité, en baisse de 26 % mardi matin à Londres.

Variation sur 12 mois : baisse de 46 %.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

