Les actions de Made Tech en baisse suite à l'annonce d'une perte intermédiaire

Made Tech Group PLC - fournisseur londonien de services numériques, de données et de technologie au secteur public britannique - affiche un revenu de 20,6 millions de GBP pour les six mois terminés le 30 novembre, soit une hausse de 76 % par rapport aux 11,7 millions de GBP de l'année précédente. Passe d'un bénéfice de 121 000 GBP à une perte avant impôts de 1,7 million GBP, car le coût des ventes bondit à 13,8 millions GBP, contre 7,1 millions GBP l'année précédente. Les dépenses administratives augmentent à 6,3 millions de GBP, contre 3,4 millions de GBP. Le bénéfice avant impôt ajusté chute de 70 %, passant de 1,0 million de GBP à 300 000 GBP. Le carnet de commandes s'élève à 47,8 millions GBP, soit une augmentation de 54 % par rapport à 31,3 millions GBP.

Pour ce qui est de l'avenir, la société déclare que les transactions du troisième trimestre à ce jour sont positives, conformément aux attentes, ajoutant qu'elle reste sur la bonne voie pour atteindre les résultats financiers de 2023, conformément à la vision du marché.

Le directeur général, Rory MacDonald, déclare : "Nous envisageons l'avenir avec confiance, sur la base d'une excellente visibilité du pipeline, d'un alignement solide de la base de coûts sur les flux de travail, et d'une bonne progression de notre stratégie visant à élargir et approfondir nos relations avec les clients et à accélérer le développement des produits."

Cours actuel de l'action : 34,71 pence chacun, en baisse de 9,3% jeudi vers midi à Londres

Variation sur 12 mois : baisse de 62%

