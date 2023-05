Revue de presse du dimanche 28 mai 2023

Berne (awp/ats) - L'écart entre les opinions politiques des jeunes femmes et hommes qui se creuse, les plaintes d'actionnaires de Credit Suisse contre UBS et la neutralité suisse que les Vert'libéraux veulent dépoussiérer font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

LE MATIN DIMANCHE/NZZ AM SONNZAG: Les Vert'libéraux comptent revoir complètement le droit de la neutralité. Ils exigent, dans une motion qui sera déposée lors de la session de juin et que Le Matin Dimanche et le journal alémanique NZZ am Sonntag ont pu consulter, que la Suisse puisse intervenir en faveur des victimes en cas de violation du droit international. Elle doit aussi pouvoir le faire lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU est bloqué en raison d'un veto. Pour y parvenir, le Conseil fédéral devrait renégocier ou même dénoncer la Convention internationale de la Haye de 1907, écrivent les auteurs du texte. La neutralité suisse fait régulièrement débat depuis le début de la guerre en Ukraine l'année dernière, suscitant parfois l'incompréhension de la communauté internationale notamment sur la réexportation d'armes.

SONNTAGSZEITUNG: Des actionnaires de Credit Suisse portent plainte contre UBS. Le numéro un bancaire suisse aurait dû leur offrir au moins 7,3 milliards de francs suisses, écrit l'hebdomadaire alémanique SonntagsZeitung. Une prime par rapport à la valeur boursière serait en outre d'usage lors d'une fusion, ce qui fait grimper la facture à 30 ou 35 milliards de francs suisses. Or UBS a versé trois milliards aux actionnaires de Credit Suisse, soit 76 centimes par action. Les deux plaintes ont été déposées auprès du tribunal de commerce et du juge de paix de Zurich.

NZZ AM SONNTAG: Au cours des trente dernières années, les opinions politiques des jeunes hommes et femmes n'ont jamais été aussi éloignées qu'aujourd'hui. Alors que, depuis 1990, les jeunes femmes se positionnent de plus en plus à gauche, les hommes eux virent à droite, indique une étude menée par Sotomo et consultée par la NZZ am Sonntag. Le nombre de jeunes femmes qui se disent à gauche est passé de 35% à 52% entre 2010 et aujourd'hui. Du côté des hommes se disant à droite, ce chiffre est passé de 29 à 43% sur la même période. Sotomo, qui a évalué toutes les analyses de vote depuis 1990, constate aussi un plus grand fossé entre les femmes et les hommes plus âgés. La relance du mouvement féministe explique entre autres ce phénomène, selon l'institut de recherche.

SONNTAGSBLICK/SONTTAGSZEITUNG: La crise au sein de la Croix-Rouge suisse (CRS) a entraîné une baisse des dons. Les grands donateurs privés attendent une clarification de la situation, indique la CRS au journal alémanique SonntagsBlick. Les conséquences à moyen terme ne peuvent pas encore être évaluées. Des politiciens exigent en outre la démission de la présidente Barbara Schmid-Federer, rapporte la SonntagsZeitung. "Si la confiance disparaît, l'institution est en danger", commente le conseiller aux Etats Alex Kuprecht (UDC/SZ). L'ancien directeur de l'organisation Markus Mader, limogé en décembre dernier pour divergences de vues, et l'adjoint de la présidente doivent s'entretenir mardi, selon le SonntagsBlick.

SONNTAGSBLICK: Le Royaume-Uni aurait finalement été intéressé par le rachat du système de défense antiaérienne Rapier mis au rebut par l'armée suisse. Londres a fait une demande en ce sens alors que la destruction des appareils avait déjà commencé, avant de se raviser, écrit le SonntagsBlick. On ne sait pas encore ce qu'il adviendra de ces canons de défense, indique l'Office fédéral de l'armement (Armasuisse). Plus d'informations devraient être communiquées dans le courant de la semaine, selon un porte-parole.

NZZ AM SONNTAG: De plus en plus de femmes font congeler leurs ovules. L'hôpital universitaire de Zurich traite environ cinq à dix femmes par semaine, indique la directrice de la clinique de reproduction Brigitte Leeners à la NZZ am Sonntag. "Au début, il n'y avait qu'une femme tous les deux mois", précise celle qui dirige la clinique depuis trois ans. Les femmes qui font appel à ce procédé sont en outre plus jeunes. Elles ont généralement entre 32 et 36 ans. En Suisse, les ovules peuvent être conservés pendant dix ans.

