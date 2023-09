Madhucon Projects Limited est une société intégrée de construction, de développement et de gestion d'infrastructures basée en Inde. La société est engagée dans le développement et l'exécution de projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), et de projets clés en main dans de multiples secteurs, tels que le transport, l'irrigation, les infrastructures de ressources en eau, les chemins de fer, le développement de villes intelligentes et les propriétés en Inde. Les secteurs de la société comprennent la construction, l'électricité et la perception de péages. La société est un entrepreneur dans des projets dans divers secteurs, tels que le transport, y compris les autoroutes nationales et d'État, les routes, le métro et le chemin de fer ; les projets d'irrigation, y compris les barrages, les déversoirs, les tunnels, les systèmes de canaux et la distribution ; l'exploitation minière, y compris le charbon et les minéraux ; le développement urbain ; l'approvisionnement en eau ; l'assainissement et autres.

Secteur Construction et ingénierie