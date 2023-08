Madhusudan Securities Limited a annoncé que Mme Kratika Sharma a été nommée secrétaire générale et responsable de la conformité de la société avec effet au 19 août 2023. Cette nomination fait suite à la démission de la précédente secrétaire générale et responsable de la conformité. Nomination de Mme Komal Jain en tant que secrétaire générale et responsable de la conformité de la société, avec effet au 10 août 2023.

Mme Kratika Sharma est âgée de 28 ans et est membre associé de l'Institute of Company Secretaries of India (ACS - 53801). Elle est familiarisée avec les questions de secrétariat et de conformité.