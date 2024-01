Madison Pacific Properties Inc. est une société immobilière canadienne qui possède, développe et exploite des immeubles de bureaux, des immeubles industriels, des immeubles commerciaux et des immeubles locatifs multifamiliaux situés en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. La société détient également des investissements dans des coentreprises qui développent des propriétés résidentielles. Le portefeuille d'investissement de la société comprend environ 54 propriétés avec approximativement 1,9 million de pieds carrés louables (sq. ft) d'espace industriel et commercial et une participation de 50 % dans deux propriétés locatives multifamiliales avec un total de 94 unités. Elle offre une gamme de services de gestion immobilière pour son portefeuille de biens d'investissement, qui comprend des services et des relations avec les locataires, l'exploitation des bâtiments, l'administration des baux, la comptabilité et les rapports immobiliers, ainsi que des services de gestion de projet. Ses biens immobiliers en développement comprennent une participation de 50 % dans Silverdale Hills Limited Partnership, qui possède environ 1 400 acres de terrains en développement à Mission, en Colombie-Britannique.

Secteur Développement et opérations immobilières