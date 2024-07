Madison Pacific Properties Inc. déclare ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 mai 2024

Le 13 juillet 2024 à 01:52 Partager

Madison Pacific Properties Inc. a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 mai 2024. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 11,6 millions CAD, contre 10,53 millions CAD un an plus tôt. La perte nette s'est élevée à 0,908 million de dollars canadiens, contre un bénéfice net de 2,98 millions de dollars canadiens un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies a été de 0,02 CAD, contre un bénéfice de base par action des activités poursuivies de 0,05 CAD il y a un an.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 33,13 millions de dollars canadiens, contre 30,62 millions de dollars canadiens l'année précédente. La perte nette s'est élevée à 44,08 millions de dollars canadiens, contre un bénéfice net de 25,41 millions de dollars canadiens l'année précédente. La perte de base par action des activités poursuivies a été de 0,74 CAD, contre un bénéfice de base par action des activités poursuivies de 0,43 CAD il y a un an.