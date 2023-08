Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSG Entertainment) est une société de divertissement en direct, composée de sites et de contenus de divertissement de premier plan. Le portefeuille de la société comprend un ensemble de sites, tels que le Madison Square Garden de New York, le Theater at Madison Square Garden, le Radio City Music Hall et le Beacon Theatre, ainsi que le Chicago Theatre, qui présentent chaque année un éventail d'événements sportifs, de concerts, de spectacles familiaux et d'événements spéciaux pour les invités. En outre, la compagnie présente la production originale, le Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes (Spectacle de Noël avec les Rockettes de Radio City).

Secteur Production de spectacles