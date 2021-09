MADVERTISE IN : ÈGRE LE DISPOSITIF IMPACT+ POUR RÉDUIRE L'EMPREINTE CARBONE DE SES CAMPAGNES PUBLICITAIRES

15. septembre, 2021

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité mobile, a décidé d'intégrer la solution technologique IMPACT+ dans la mise en place de ses campagnes, afin de mesurer et réduire leur impact environnemental.

Cette démarche responsable traduit la prise de conscience écologique de l'un des leaders de la publicité mobile en France et en Europe, qui souhaite réduire l'empreinte carbone liée à la diffusion de ses campagnes de publicité.

Le numérique sera responsable de 5,5 %(1) des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2025. L'industrie de la publicité numérique, omniprésente dans les services Internet, participe de façon importante à ces émissions, et donc au changement climatique.

Pour pallier cela, l'outil de calcul de consommation énergétique et d'émissions carbone d'IMPACT+ sera utilisé par Madvertise en amont des campagnes publicitaires, afin d'ajuster, si nécessaire, le dispositif pour le rendre le moins énergivore possible. En fin de campagne, Madvertise pourra mesurer l'empreinte environnementale de la diffusion, et calculer l'impact positif des optimisations mises en œuvre. Grâce à IMPACT+, Madvertise dispose d'un outil lui permettant d'analyser finement les facteurs d'amélioration de ses performances environnementales, en les mettant en relation avec les indicateurs de qualité et de performance média de ses campagnes. Les enseignements ainsi obtenus permettront la mise en place de nombreuses actions afin de consommer le moins d'énergie et émettre le moins de gaz à effet de serre possible sans altérer les performances de la campagne : éco-conception des messages créatifs, planification de la diffusion lors de périodes plus favorables, surpression sur les formats les moins énergivores pour un objectif de campagne donné, etc.

« Nous avons à cœur chez Madvertise de délivrer à nos clients des campagnes efficientes mais également responsables et respectueuses de l'environnement. Grâce à l'outil IMPACT+, nous allons pouvoir allier performances opérationnelles et environnementales. Anticipant la demande de nos clients, qui devront très certainement intégrer dans un avenir proche l'impact environnemental de leurs campagnes digitales dans leur démarche RSE, Madvertise se positionne ainsi comme un acteur incontournable et un partenaire de choix dans le domaine de la publicité sur mobile. » déclare Najet Benoist-Lucy, Directrice Générale France de Madvertise.

« Notre mission chez IMPACT+ est de réduire l'empreinte carbone de l'industrie publicitaire numérique. Nous avons accompagné de nombreuses marques jusque-là, et il nous semblait complémentaire d'apporter aussi notre expertise aux régies publicitaires qui maîtrisent une partie des technologies mises en œuvre dans la diffusion en lançant en septembre une nouvelle offre spécifique à leurs enjeux. La mise en place de notre outil de mesure d'impact est la première étape pour Madvertise dans sa trajectoire vers une publicité plus sobre et durable. Nous sommes très heureux d'accompagner cette équipe qui souhaite vraiment faire sa part face au problème climatique et réduire rapidement les émissions de la diffusion publicitaire de Madvertise ! » explique Vincent Villaret, CEO chez IMPACT+

(1) Source : étude de l'empreinte environnementale du numérique mondial - GreenIT (2019)

À propos de Madvertise :



Madvertise est l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Positionné comme le plus grand réseau publicitaire mobile européen indépendant sur le segment premium en France, en Allemagne et en Italie, Madvertise a développé une technologie propriétaire pour maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. En développant ses technologies en interne, Madvertise propose une gamme de solutions publicitaires combinant le display mobile, le Digital Out of Home, le social Media pour fournir aux annonceurs les meilleurs résultats possibles. Avec une audience de 55 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 250 éditeurs premium à son actif, Madvertise est le meilleur choix pour que les annonceurs en Europe soient vus, entendus et désirés. Avec son objectif de devenir neutre en CO 2 d'ici fin 2022, Madvertise est un acteur AdTech européen, respectueux de l'environnement et doté d'une solution SaaS inégalée.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 - ALMNG) et éligible au PEA-PME

Plus d'informations sur www.madvertise.com

À propos d'IMPACT+

IMPACT+ est la première solution technologique permettant à l'ensemble des acteurs de l'écosystème publicitaire numérique de mesurer et réduire leur l'impact environnemental. Grâce à IMPACT+, les marques, les agences et les régies peuvent enfin prendre conscience du problème des émissions carbone dues à leurs communications et agir ensemble pour proposer une publicité plus sobre et durable.

Plus d'informations sur https://impact-plus.fr/

