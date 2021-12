Madvertise : MADVERTISE : Renforcement des fonds propres - Augmentation de capital réservée de 1,7 M EUR par compensation de créance

Communiqué de Presse

Paris, 31 décembre 2021 – 8h

MADVERTISE

RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES

AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVÉE DE 1,7 M€ PAR COMPENSATION DE CRÉANCE

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, annonce la réalisation d'une augmentation de capital réservée de 1 701 171 € intégralement souscrite par Monsieur Robert C. Kopple à travers son trust de droit américain révocable, E.L. II PROPERTIES TRUST [1], et libérée par compensation de créance.

Le Directeur Général, faisant usage de la subdélégation qui lui a été conférée par le Conseil d'Administration de la Société le 13 décembre 2021, lui-même faisant usage de la délégation de compétence aux termes de la 17ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société du 24 juin 2021, a décidé le 13 décembre 2021, de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 511 169,20 €. Celle-ci comprend la création et l'émission de 5 111 692 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 euro) chacune avec une prime d'émission d'un montant global de 1 190 001,80 €, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Monsieur Robert C. Kopple à travers son trust de droit américain révocable, E.L. II PROPERTIES TRUST, à libérer par compensation d'une créance en compte courant détenue par Monsieur Robert C. Kopple à travers ce même trust, E.L. II PROPERTIES TRUST.

Au 23 décembre 2021, cette opération s'est traduite par l'émission de 5 111 692 actions nouvelles intégralement souscrites par Monsieur Robert C. Kopple à travers son trust, E.L. II PROPERTIES TRUST et libérées par compensation de créance.

Les nouvelles actions émises sont assimilables aux actions existantes et admises aux négociations sur Euronext Growth Paris depuis le 23 décembre 2021, sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0010812230.

A l'issue de cette opération, le capital social de MADVERTISE s'élève à 1.859.697,20 € divisé en 18.596.972 actions d'une valeur nominale de 0,10 €, cotées sur le marché Euronext Growth Paris. La dilution post opération résultant de l'augmentation de capital représente 25,60 %.

Le règlement-livraison des actions nouvelles devrait intervenir fin de la première semaine de janvier 2022.

A travers cette opération, MADVERTISE renforce ses fonds propres, réduit son endettement financier et confirme également la volonté de ses actionnaires historiques de s'investir sur le long terme dans l'entreprise en validant sa stratégie de croissance organique et externe.

A propos de Madvertise (www.madvertise.com)

Madvertise est l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Positionné comme le plus grand réseau publicitaire mobile européen indépendant sur le segment premium en France, en Allemagne et en Italie, Madvertise a développé une technologie propriétaire pour maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. En développant ses technologies en interne, Madvertise propose une gamme de solutions publicitaires combinant le display mobile, le Digital Out of Home, le social Media pour fournir aux annonceurs les meilleurs résultats possibles. Avec une audience de 55 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 250 éditeurs premium à son actif, Madvertise est le meilleur choix pour que les annonceurs en Europe soient vus, entendus et désirés. Avec son objectif de devenir neutre en CO 2 d'ici fin 2022, Madvertise est un acteur AdTech européen, respectueux de l'environnement et doté d'une solution SaaS inégalée.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG) et éligible au PEA-PME

[1] Trust du 1er juillet 1983 situé au 1520 Tower Grove Dr., Beverly Hills, CA 90210

