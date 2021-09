Communiqué de Presse Paris, 9 septembre 2021 - 18h

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021

Reprise confirmée de l'activité en Europe

Forte croissance en Allemagne (+ 20%)

(en K€) S1 2021* S1 2020

Périmètre comparable** S1 2020 Variation

2021 / 2020 Variation

2021 / 2020 Périmètre comparable Chiffre d'affaires 6 081 5 465 5 880 + 3,4% + 11,3%

* Chiffres non audités

** Périmètre comparable : CA hors Bemobee cédée en octobre 2020

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 M€ au cours du premier semestre 2021, en croissance de 3,4% par rapport au premier semestre 2020. Retraitée du chiffre d'affaires de Bemobee, cédée en octobre 2020, la progression du chiffre d'affaires se monte à + 11,3% portée par l'accélération de l'activité en Allemagne (+20%) et également en France (+ 4,2% hors Bemobee). La bonne dynamique du premier semestre 2021 est conforme au plan de marche de Madvertise et accompagne la reprise globale de l'activité économique internationale.

Une stratégie pertinente, une offre adaptée

L'Allemagne confirme sa montée en puissance avec un chiffre d'affaires semestriel de 3,4 M€ (56% du CA Groupe) en progression de + 20 % par rapport au S1 2020 et de + 49% par rapport au 1er semestre 2019. De même, la France, plus marquée par la crise sanitaire renoue avec la croissance et enregistre un rebond marqué des campagnes publicitaires pour ses clients sur la fin du 2nd trimestre 2021 qui lui permet de totaliser un chiffre d'affaires semestriel de 2,4 M€ en progression de + 4,2% à périmètre comparable (hors Bemobee). L'Italie affiche une activité plus contrastée et enregistre un chiffre d'affaires de 0,3 M€ sur ce 1er semestre 2021.

Plus globalement, la conjoncture et ses conséquences sur l'accélération du digital, a favorisé le caractère stratégique des solutions Madvertise qui optimise la visibilité et l'efficacité des campagnes publicitaires sur mobile. La persistance de la crise sanitaire a eu un impact mesuré sur l'activité de Madvertise qui repose notamment sur un réseau premium d'éditeurs phares, des clients grands et moyens comptes et une diversité sectorielle forte. Le Groupe dont le positionnement et l'offre s'inscrivent pleinement dans la révolution digitale du marketing, a continué de gagner de nouvelles parts de marché sur ses différents segments et voit ses campagnes vidéos contextuelles prendre de plus en plus d'ampleur dans les plans médias de ses clients.

Objectif de croissance confirmé

Fort de la bonne orientation de son activité sur le 1er semestre et de la diversité sectorielle de son portefeuille clients, Madvertise devrait profiter sur la 2ème partie de l'année de la sortie progressive de la crise sanitaire et du dynamisme de l'Allemagne et de la France, où ses solutions offrent des résultats très performants sur les dernières campagnes publicitaires réalisées. La montée en puissance de son offre proposant des campagnes synchronisant vidéos, réseaux sociaux et recherches internet, devrait s'intensifier sur les prochains mois. Cette approche multicanal basée sur les données et l'analyse affinitaires des campagnes vidéos, offre une alternative très efficace aux publicités « traditionnelles » basées sur les IDFA[1] et les Cookies.

De plus, le Groupe étudie des opportunités de croissance externe afin de renforcer et améliorer sa technologie de ciblage sémantique et contextuel au travers de plateformes technologiques complémentaires.

Acteur d'ores et déjà reconnu pour son rôle d'accélérateur de la performance des campagnes publicitaires nouvelle génération, Madvertise va poursuivre son développement et confirme ses perspectives de croissance pour 2021.

Prochains RDV :

Fin octobre 2021 – Résultats semestriels 2021

A propos de Madvertise

Madvertise est l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Positionné comme le plus grand réseau publicitaire mobile européen indépendant sur le segment premium en France, en Allemagne et en Italie, Madvertise a développé une technologie propriétaire pour maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. En développant ses technologies en interne, Madvertise propose une gamme de solutions publicitaires combinant le display mobile, le Digital Out of Home, le social Media pour fournir aux annonceurs les meilleurs résultats possibles. Avec une audience de 55 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 250 éditeurs premium à son actif, Madvertise est le meilleur choix pour que les annonceurs en Europe soient vus, entendus et désirés. Avec son objectif de devenir neutre en CO 2 d'ici fin 2022, Madvertise est un acteur AdTech européen, respectueux de l'environnement et doté d'une solution SaaS inégalée.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG) et éligible au PEA-PME

Plus d'informations sur www.madvertise.com

Contacts

AELIUM FINANCE - Investisseurs

Valentine Boivin / Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 65

madvertise@aelium.fr

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Madvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. En particulier, les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sont incertaines et la crise sanitaire pourrait aggraver les risques auxquels le Groupe est confronté.

[1] Identifier for advertisers

