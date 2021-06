Madvertise : Le format solidaire de Goodeed sur Sync

3. juin, 2021

Goodeed, première formule de publicité solidaire et Sync (Madvertise), AdTech française spécialisée dans les formats publicitaires mobiles et synchronisés avec la TV, s'allient pour solidariser les campagnes média avec l'offre de vidéo solidaire à travers un réseau d'éditeurs premium.

Une nouvelle offre de publicité solidaire.

Goodeed et Sync lancent ensemble un partenariat pour proposer une nouvelle offre de publicité solidaire. Elle permettra aux agences et aux annonceurs d'utiliser la technologie Sync avec l'enrichissement solidaire de Goodeed. L'ensemble des acteurs qui souhaitent communiquer en in-app et web mobile tout en rebondissant sur la publicité ou les contenus TV, auront désormais la possibilité de valoriser directement dans le format leur attachement à une cause qui leur est chère.



Le format, un corner vidéo, diffusé en surimpression au sein du réseau des éditeurs premium Sync, mettra en avant trois composantes essentielles : l'annonceur, le message publicitaire dans une vidéo courte et impactante, et la cause soutenue par la campagne média. L'utilisateur est ainsi informé de l'engagement solidaire de l'annonceur en échange de l'attention consentie au format.



Grâce à Sync, Goodeed valorise encore un peu plus sa démarche de « don gratuit », désormais auprès des mobinautes ayant recours au dual-screen. Les campagnes TV de l'annonceur, des annonceurs du même secteur et de la cause soutenue, sont autant de déclencheurs potentiels pour l'affichage synchronisé et instantané du tout nouveau format solidaire. Les émissions et les grands événements fédérateurs (sport, musique…) en TV seront également à la disposition des annonceurs souhaitant s'y associer avec cet innovant dispositif multi-screen solidaire.



En suivant son business model, Goodeed reversera 60% du budget au projet de l'association choisie par la marque. Ce tout nouveau modèle articule la puissance de la publicité solidaire (+20 points de valorisation du message1, +7 points d'agrément à la publicité1 et +5 points de certitude d'achat1) et l'efficacité du dualscreen (80% des Français consultent leur mobile pendant les publicités TV2 et +20 points de proximité avec la marque lors d'une exposition multi-screen3), générant un gain de positivité pour l'annonceur et sa campagne.

1. Étude Yougov pour Goodeed, Décembre 2020

2. Etude Opinionway pour Sync, 2018

3. Etude multi-screen Médiamétrie, 2018

À propos de Goodeed

Créée en mars 2014 avec l'ambition de démocratiser le don sur internet grâce à la publicité, Goodeed accompagne aujourd'hui plus d'une centaine de marques à améliorer leur positivité perçue, tout en amplifiant leur impact social. Goodeed donne ainsi aux marques la possibilité d'investir leurs budgets médias dans une démarche responsable, grâce à un business model solidaire : 60% du budget investi est reversé à une association pour financer un projet concret, choisi par l'annonceur en lien avec ses valeurs. Pour cela, Goodeed dispose de sa propre plateforme de diffusion (site et appli), d'une offre programmatique, d'un format social media et de réseaux externes de diffusion. La philosophie de Goodeed ? Chacun doit pouvoir agir facilement à son échelle et pour ce faire, aidons les entreprises et les marques à s'impliquer davantage, afin qu'elles puissent transformer leurs consommateurs en acteurs du changement.

brands.goodeed.com

À propos de SYNC

La solution SYNC repose sur une technique hautement performante et brevetée, dite Fingerprint Matching Technology (FMT), de reconnaissance audio et de synchronisation en temps réel entre la TV et les terminaux mobiles.

La technologie est présente dans environ 60 millions de téléchargements d'applications et dans de nombreux sites Web des principaux éditeurs français. Elle propose une solution publicitaire 100% contextuelle, créative, anonyme et respectueuse des utilisateurs. SYNC fonctionne déjà avec plus de 200 des plus grands annonceurs.

Plus d'informations sur : https://www.sync.tv

Retour Vous aimez? alors partagez!

Imprimer