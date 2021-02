Madvertise Sa : MADVERTISE : Augmentation de capital réservée de 627 020 EUR par compensation de créance

Paris, le 5 février 2021 à 18h

MADVERTISE

AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVÉE DE 627 020 € PAR COMPENSATION DE CRÉANCE

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, annonce la réalisation d'une augmentation de capital réservée de 627 020 €, et libérée par compensation de créance, intégralement souscrite par la société NEMAPP Société à responsabilité limitée unipersonnelle sis 37 rue des Mathurins 75008 Paris, immatriculée du RCS de Paris sous le numéro 523 675 676.

Le Directeur Général, faisant usage de la subdélégation qui lui a été conférée par le Conseil d'Administration de la Société le 20 janvier 2021, lui-même faisant usage de la délégation de compétence aux termes des 14ème et 15ème résolutions de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société du 16 septembre 2020, a décidé le 20 janvier 2021, de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 109 198,80 €, par la création et l'émission de 1.091.988 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 €) chacune avec une prime d'émission d'un montant global de 517 821,20 €, avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit de la société NEMAPP Société à responsabilité limitée unipersonnelle sis 37 rue des Mathurins 75008 Paris, immatriculée du RCS de Paris sous le numéro 523 675 676, à libérer par compensation d'une créance en compte courant détenue par la société NEMAPP Société à responsabilité limitée unipersonnelle sis 37 rue des Mathurins 75008 Paris, immatriculée du RCS de Paris sous le numéro 523 675 676.

Au 27 janvier 2021, cette opération se traduit par l'émission de 1.091.988 actions nouvelles au prix unitaire de 0,5742 €, soit un montant total de 627 020 € (prime d'émission comprise), intégralement souscrites par la société NEMAPP Société à responsabilité limitée unipersonnelle sis 37 rue des Mathurins 75008 Paris, immatriculée du RCS de Paris sous le numéro 523 675 676 et libérées par compensation de créance.

Les nouvelles actions émises sont assimilables aux actions existantes et admises aux négociations sur Euronext Growth Paris depuis le 27 janvier 2021, sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0010812230.

A l'issue de cette opération, le capital social de MADVERTISE s'élève à 1 348 528,00 € divisé en 13.485.280 actions d'une valeur nominale de 0,10 €, cotées sur le marché Euronext Growth Paris.

La dilution post-opération résultant de l'augmentation de capital représente 8,10 %.

A travers cette opération, MADVERTISE finance ainsi son besoin en fonds de roulement avec le soutien et la volonté de ses actionnaires historiques de s'investir à long terme dans l'entreprise.

La livraison des actions nouvelles devrait intervenir le 8 février 2021

A propos de Madvertise

Madvertise est la régie mobile indépendante de référence sur le segment Premium en France. La société a développé une technologie propriétaire permettant d'optimiser et de maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. Présente dans 3 pays (France, Allemagne, Italie), elle figure parmi les leaders de son secteur en Europe avec une audience de 51 millions de visiteurs uniques et plus de 200 éditeurs premium à son actif. Madvertise intègre également une agence de conseil et de design pour la conception d'applications et de sites mobile.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG).

Plus d'informations sur www.madvertise.com

Contacts

AELIUM FINANCE - Investisseurs

Valentine Boivin / Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 65

madvertise@aelium.fr

