Madvertise Sa : Madvertise - PROGRESSION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

Communiqué de Presse

Paris, 28 octobre 2020 - 18h45

PROGRESSION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

• Résistance confirmée de l'activité

Belle dynamique de l'Allemagne (+ 24%)

Amélioration de l'ensemble des résultats du Groupe (> 50%)

Trésorerie solide

Nouvelles perspectives de croissance

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, clôture un 1er semestre 2020 solide dans un contexte économique et sanitaire perturbé. Le Groupe affiche une belle résistance de son activité avec un chiffre d'affaires semestriel de 5,9 M€ et une amélioration de plus de 50% de ses résultats semestriels 2020, portée par l'optimisation continue des charges opérationnelles. Cette performance confirme la résilience du modèle économique dans un environnement économique particulièrement difficile.

(en k€)

Chiffres consolidés audités S1 2020 S1 2019 Chiffre d'affaires 5 880 6 798 Marge brute 2 077 2 446 Taux de marge brute 35,3% 36,0% Autres revenus 108 319 Autres achats et charges externes (699) (1 006) Frais de personnel (1 652) (2 206) Impôts et taxes (50) (34) EBITDA (216) (480) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes de reprises 142 (262) Autres produits et charges d'exploitation (300) (46) Résultat d'exploitation (373) (788) Charges et produits financiers (120) (151) Charges et produits exceptionnels (53) (68) IS 57 9 Amortissement du goodwill (2) (7) Résultat net (492) (1 005)

*EBITDA : Résultat avant impôts, résultat financier, dotations aux dépréciations et amortissements

Le Conseil d'Administration de Madvertise, réuni le 27 octobre 2020, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2020.

Montée en puissance de l'Allemagne (+ 24%)

Malgré la mise à l'arrêt des pays européens suite aux mesures de confinement qui ont mécaniquement pesé sur le secteur de la publicité, Madvertise a très rapidement adapté son organisation afin d'assurer la sécurité de ses équipes et la continuité opérationnelle de ses activités sur l'ensemble des filiales françaises et européennes.

En Allemagne, le Groupe enregistre une progression de + 24% de ses ventes d'espaces publicitaires dans un marché allemand plus résilient. Le pays représente ainsi 48% du CA semestriel du Groupe et se positionne devant la France qui contribue pour 46% aux revenus semestriels.

Cette bonne dynamique a permis de compenser pour partie les effets de la crise plus marqués en France (- 29%) et en Italie (- 47%).

Depuis le mois de juillet, le Groupe enregistre une remontée progressive de son chiffre d'affaires portée par la croissance toujours soutenue de l'Allemagne qui s'est poursuivie sur le 3ème trimestre.

Cette orientation positive des activités allemandes, soutenue par le lancement de nouvelles solutions à forte valeur ajoutée et le plein effet des mesures d'économies devraient permettre à Madvertise de confirmer une nouvelle amélioration de ses performances.

Amélioration de 55% de l'EBITDA

Dans ce contexte inédit, le pilotage fin des charges opérationnelles du Groupe permet à l'EBITDA de s'améliorer de 55% pour s'inscrire à - 216 k€ contre - 480 k€ au 1er semestre 2019. Au cours de la période, le Groupe a poursuivi son plan d'optimisation des coûts (reconfiguration des bureaux en France et en Italie, réduction des coûts de serveurs, limitation des frais de déplacement…) et réduit de 30% ses achats et charges externes par rapport à l'an passé. De même, les frais de personnels diminuent de 25% suite à la réorganisation menée sur la filiale italienne et au chômage partiel mis en place pour certains salariés du Groupe sur la période.

L'ensemble de ces mesures fortes permet au Résultat d'exploitation de s'apprécier de 415 k€ (+ 53%) pour s'établir à - 373 k€ (contre - 788 k€ au 1er semestre 2019). S'inscrivant dans la même tendance positive, le Résultat net s'améliore de 513 k€ limitant ainsi la perte du semestre à - 492 k€ contre - 1 005 k€ l'an passé.

Sur la période, Madvertise a pris toutes les mesures nécessaires afin de préserver sa trésorerie (chômage partiel et reports d'échéances) et a bénéficié d'un apport en compte courant d'un actionnaire historique pour 450 k€ afin d'accompagner ses besoins de financement.

Ainsi, la trésorerie brute (1) au 30 juin 2020 s'apprécie pour s'établir à 610 k€ contre 211 k€ au 31 décembre 2019. L'endettement financier net ressort à 1 248 k€ à fin juin (contre 1 619 k€ au 31 décembre 2019).

Depuis la clôture, la cession de l'activité d'agence est venue renforcer la trésorerie du Groupe et les discussions avec les banques se poursuivent pour l'obtention de PGE (Prêts Garantis par l'Etat français) afin de conforter la situation financière de Madvertise. En attendant, le Groupe bénéficie du soutien financier de ses actionnaires historiques pour accompagner ses développements futurs.

Vers une valeur ajoutée porteuse de croissance

Dans un environnement en pleine mutation où le digital a pris une place prépondérante dans les modes de vie, de consommation et de travail, Madvertise dispose d'atouts solides pour devenir l'acteur incontournable des solutions publicitaires pour mobile.

Avec le lancement des nouvelles offres telles que DOOMH en Allemagne qui combine l'affichage digital (panneaux publicitaires) avec la publicité mobile en temps réel et la montée en puissance des partenariats commerciaux signés avec AdColony en Allemagne (l'une des plus grandes plateformes de publicité vidéo au monde) ou Iron.io (spécialiste de la publicité sur réseaux sociaux permettant notamment d'intégrer de la publicité dans les posts des influenceurs), Madvertise entre dans une phase de développement.

Désormais recentré sur ces solutions à forte valeur ajoutée, le Groupe vient de procéder à la cession de la filiale Bemobee (cf. Cp du 12 octobre) et poursuit ses négociations exclusives auprès de la société SYNC, avec laquelle il entretient déjà des relations étroites de collaboration, en vue d'une prise de participation structurante. Le Groupe dévoilera les modalités de cette opération et les ambitions du nouvel ensemble une fois l'accord finalisé.

Dans un contexte incertain où l'évolution de la pandémie offre peu de visibilité, le Groupe reste prudent sur les perspectives de ses activités mais demeure pleinement mobilisé pour s'inscrire dans une trajectoire de croissance, au travers d'une nouvelle feuille de route structurée autour d'un projet au cœur de la demande.

A propos de Madvertise

Madvertise est l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Positionné comme le plus grand réseau publicitaire mobile européen indépendant sur le segment premium en France, en Allemagne et en Italie, Madvertise a développé une technologie propriétaire pour maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. En développant ses technologies en interne, Madvertise propose une gamme de solutions publicitaires combinant le display mobile, le Digital Out of Home, le social Media pour fournir aux annonceurs les meilleurs résultats possibles. Avec une audience de 55 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 250 éditeurs premium à son actif, Madvertise est le meilleur choix pour que les annonceurs en Europe soient vus, entendus et désirés. Avec son objectif de devenir neutre en CO 2 d'ici fin 2022, Madvertise est un acteur AdTech européen, respectueux de l'environnement et doté d'une solution SaaS inégalée.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG).

Plus d'informations sur www.madvertise.com

Les comptes consolidés du Groupe sont disponibles sur le site Internet de Madvertise dans la rubrique « Investisseurs ».

Contacts

AELIUM FINANCE - Investisseurs

Valentine Boivin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 65

madvertise@aelium.fr

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Madvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. En particulier, les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sont incertaines et la crise sanitaire pourrait aggraver les risques auxquels le Groupe est confronté.

(1) Trésorerie brute = valeurs mobilières de placement + disponibilités

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65858-madvertise_rs_2020_vd.pdf

