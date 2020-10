Madvertise Sa : Madvertise - RECENTRAGE STRATÉGIQUE DES ACTIVITÉS - CESSION DE BEMOBEE

Communiqué de Presse Paris, 12 octobre 2020 - 8h

RECENTRAGE STRATÉGIQUE DES ACTIVITÉS

CESSION DE BEMOBEE

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, annonce la cession à Eranovum de sa filiale Bemobee, agence de conseil et de design dédiée à la conception d'applications et de sites sur mobile. Cette opération constitue une étape stratégique majeure dans le renforcement de Madvertise autour de l'activité publicité sur mobile.

Détenue à 100% par Madvertise, la société Bemobee a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre d'1,1 M€ en 2019 et dispose d'un véritable savoir-faire dans le mobile avec un portefeuille de clients prestigieux parmi lesquels Pierre Fabre, Cnews, Casino, Dassault systèmes, ADP, L'Oréal…

La holding Eranovum, regroupe des actionnaires spécialisés dans les nouvelles technologies et notamment le président de l'agence web ITSS. Un partenariat sur le long terme va donc permettre à ces deux agences de développer des synergies en termes d'offres et de mutualisation de ressources.

Franck Deville, directeur associé de Bemobee déclare : “Je suis très heureux de cette acquisition par Eranovum et du partenariat stratégique signé avec ITSS. L'agence Bemobee, spécialisée dans le marketing mobile, et ITSS dans le Web, vont désormais pouvoir proposer à leurs clients une expérience multicanal enrichie.”

François Roloff, CEO du groupe Madvertise, précise : « Nous sommes ravis que Bemobee rejoigne l'équipe d'ITSS. C'est une opportunité fantastique pour l'équipe d'experts passionnés et motivés de Bemobee. Nous sommes convaincus que ce rapprochement sera à l'origine de nombreuses synergies et de belles perspectives de développement. L'orientation stratégique de Madvertise de pur player de l'AdTech laissait peu de place à l'activité d'agence. Cet accord nous permet désormais de nous recentrer sur notre cœur de métier et de poursuivre nos innovations dans les solutions publicitaires sur mobile. Un grand pas a été franchi et nous sommes impatients de mettre en œuvre la suite de notre plan stratégique. »

Au travers de cette opération de recentrage stratégique, Madvertise affiche clairement sa volonté d'accélérer le développement de ses activités sur des solutions innovantes à plus forte valeur ajoutée.

Dans cet esprit, le Groupe confirme la poursuite de ses négociations exclusives avec la société SYNC, régie publicitaire disruptive de synchronisation de contenus/publicités avec l'ensemble des canaux digitaux (TV, mobile, adwords, facebook…), en vue d'une prise de participation structurante.

A propos de Madvertise

Madvertise est l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Positionné comme le plus grand réseau publicitaire mobile européen indépendant sur le segment premium en France, en Allemagne et en Italie, Madvertise a développé une technologie propriétaire pour maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. En développant ses technologies en interne, Madvertise propose une gamme de solutions publicitaires combinant le display mobile, le Digital Out of Home, le social Media pour fournir aux annonceurs les meilleurs résultats possibles. Avec une audience de 55 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 250 éditeurs premium à son actif, Madvertise est le meilleur choix pour que les annonceurs en Europe soient vus, entendus et désirés. Avec son objectif de devenir neutre en CO2 d'ici fin 2022, Madvertise est un acteur AdTech européen, respectueux de l'environnement et doté d'une solution SaaS inégalée.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG).

Plus d'informations sur www.madvertise.com

Contacts

AELIUM FINANCE - Investisseurs

Valentine Boivin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 65

madvertise@aelium.fr BEMOBEE

Franck Deville

Tél : +33 (0)6 80 35 52 99

franck.deville@bemobee.com

