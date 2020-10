Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité de 4 801 008 voix (soit 91.10 % des voix dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au président et ayant voté par correspondance) soit plus de la majorité requise pour les assemblées générales ordinaires.

Sixième résolution

(Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce)

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 1.851.799 voix (soit 95.98 % des voix dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au président et ayant voté par correspondance et disposant du droit de vote (soit à plus de la majorité requise pour les assemblées générales ordinaires) pour la convention d'avance en compte courant étant précisé que l'actionnaire directement intéressé n'a pas participé au vote.

VOTE

Voix contre 77 505 4.02% Abstentions 0 0 % Voix exclus 3 340 882 Voix pour 1 851 799 95.98 % Nombre de voix 1 929 304 100 %

ADOPTEE

Majorité requise en voix : 964 652

Cette résolution mise aux voix est adoptée par 4 708 806 voix (soit 98.38 % des voix dont disposaient les actionnaires présents, ayant donné pouvoir au président et ayant voté par correspondance et disposant du droit de vote (soit à plus de la majorité requise pour les assemblées générales ordinaires) pour la conventions de prestations de services et conseils et celle de mandat de conseil étant précisé que l'actionnaire directement intéressée et agissant en qualité de mandataire et l'actionnaire indirectement intéressé n'ont pas participé au vote.

VOTE

Voix contre 77 505 1,62% Abstentions 0 0 % Voix exclus 483 825 Voix pour 4 708 806 98,38 % Nombre de voix 4 786 311 100 %

ADOPTEE

Majorité requise en voix : 2 393 156

Septième résolution

(Renouvellement du Mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant)

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des 5 270 136 voix dont disposaient les actionnaires présents, ayant données pouvoir au Président et ayant voté par correspondance.

VOTE

Voix contre 0 0% Abstention 0 0% Voix pour 5 270 136 100% Nombre de voix 5 270 136 100 %

