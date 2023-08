MAG Silver Corp. est une société de développement et d'exploration basée au Canada. La société se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets à l'échelle du district situés principalement dans les Amériques. Le principal actif de la société est une participation de 44 % dans le projet Juanicipio, situé à Zacatecas, au Mexique. Le projet Juanicipio est engagé dans l'usinage à façon de son matériel minéralisé dans deux installations voisines de Fresnillo plc (Fresnillo). La société comprend également la propriété Cinco de Mayo. La propriété Cinco de Mayo est située à environ 190 kilomètres au nord-ouest de la ville de Chihuahua, dans le nord de l'État de Chihuahua, au Mexique, et couvre environ 25 113 hectares. La propriété comprend des zones minéralisées, notamment les ressources présumées en argent-plomb-zinc du Upper Manto, la découverte en profondeur de Pegaso, les ressources à haute teneur en molybdène-or de Pozo Seco et la zone d'exploration environnante de Cinco de Mayo. La société exécute également un programme d'exploration en plusieurs phases sur le projet Deer Trail dans l'Utah.

Secteur Métaux et minéraux précieux