MAG Silver Corp. a annoncé la nomination de Tom Peregoodoff au conseil d'administration de MAG à compter du 1er janvier 2024. M. Peregoodoff occupera le poste vacant créé par la démission prévue en juin 2024 de Dan MacInnis, qui ne prévoit pas de se représenter à l'assemblée générale annuelle de 2024.

M. Peregoodoff est titulaire d'une licence en géophysique et est actuellement président, directeur général et administrateur d'Apollo Silver Corporation. Avant Apollo, M. Peregoodoff était président et PDG de Peregrine Diamonds Ltd, où il a dirigé la société depuis la phase de développement des ressources jusqu'à la vente éventuelle à DeBeers Canada en 2018.

Auparavant, il a occupé pendant 18 ans plusieurs postes au sein de la multinationale minière BHP, dont le point culminant a été son rôle de vice-président de l'exploration en phase initiale, avec la responsabilité mondiale de l'ensemble de l'exploration en phase initiale pour tous les groupes de produits de base.