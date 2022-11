La société brésilienne Magazine Luiza enregistre des pertes, en raison de la hausse des coûts d'emprunt.

La société a enregistré un bénéfice net ajusté de 22,6 millions de reais au cours de la période de l'année précédente.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a augmenté de 50,3 % en glissement annuel pour atteindre 527,5 millions de reais.

Magazine Luiza a enregistré une croissance des ventes de 2 % à 14,15 milliards de reais. Les ventes de commerce électronique ont augmenté de 3% entre juillet et septembre pour atteindre 10 milliards de reais.

Le détaillant vend des biens de consommation dans des magasins physiques et en ligne, notamment des appareils électroménagers, des appareils électroniques, des meubles, des cosmétiques, des jouets et des articles de sport ; il propose également des assurances et d'autres services financiers.

Dans son rapport sur les résultats trimestriels, il a déclaré avoir surmonté les effets persistants de la pandémie et d'autres défis macroéconomiques, notamment le taux d'intérêt de référence de 13,75 % au Brésil, résultat d'un resserrement monétaire agressif visant à juguler l'inflation.

"Au cours de cette période turbulente, la part de marché de la société dans le (secteur) en ligne a augmenté de 3,2 points de pourcentage", a déclaré la société dans un communiqué.

Pour aider à atténuer l'impact des taux d'intérêt élevés, le détaillant a réduit le nombre de versements pour les paiements et a étendu l'utilisation d'un système de paiement qui réduit les coûts financiers associés, entre autres mesures, a déclaré Vanessa Rossini, responsable des investisseurs de la société.

(1 $ = 5,3356 reais)