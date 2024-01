Magazine Luiza S.A. est spécialisé dans la grande distribution. En outre, le groupe propose des prestations de services financiers. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - distribution de détail (92%) : vente de produits de grande consommation, d'appareils électroménagers, de produits électroniques grand public, de produits informatiques, de meubles, d'accessoires de jardin, de jouets, de produits de soins et de beauté, d'articles d'habillement, d'articles de sport et de loisirs, etc. A fin 2021, la distribution des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 051 magasins conventionnels, de 236 magasins virtuels, de 194 kiosques et via Internet ; - prestations de services financiers (3,6%) : notamment octroi de crédits à la consommation ; - assurance (0,9%) ; - autres (3,5%). La totalité du CA est réalisée au Brésil.

Indices liés BRAZIL IBOVESPA