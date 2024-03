Magellan Aerospace Corporation est une entreprise canadienne d'envergure mondiale qui fournit des produits intégrés à l'industrie aérospatiale dans le monde entier. La société conçoit, développe et fabrique des composants de moteurs et d'aérostructures pour les marchés de l'aérospatiale, y compris des produits avancés pour les marchés de la défense et de l'espace, ainsi que des produits spécialisés complémentaires. La société exerce ses activités dans le secteur de l'aérospatiale, qui comprend la conception, le développement, la fabrication, la réparation et la révision, ainsi que la vente de systèmes et de composants pour la défense et l'aviation civile. Les produits de la société comprennent la section froide du moteur, la section chaude du moteur, les arbres de moteur, les matériaux spécialisés, Black Brant, les moteurs d'appoint RATO, le système d'armement de la fusée CRV7, les plates-formes de bus pour petits satellites, l'avionique, les composants et assemblages manufacturés et le système de protection contre les coups de fil (Wire Strike Protection System - WSPS). L'entreprise soutient également le marché de l'après-vente en fournissant des pièces détachées et des services de réparation et de révision.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense