Magellan Financial Group Limited est une société basée en Australie, qui se consacre à l'investissement mondial. Les secteurs de la société comprennent la gestion de fonds, les investissements de fonds et Magellan Capital Partners. Le secteur de la gestion de fonds fournit des services de gestion de fonds d'investissement à des investisseurs fortunés et à des particuliers en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi qu'à des investisseurs institutionnels dans le monde entier. Les activités de gestion de fonds comprennent la fourniture de services de recherche en matière d'investissement et de services administratifs à certains clients, la fourniture de services de gestion d'investissement et de sous-conseils dans le cadre de mandats de clients, et la fonction d'entité responsable/fiduciaire (RE) et/ou de gestionnaire d'investissement (IM) pour les fonds Magellan. Le segment Fund Investments comprend ses investissements directs dans certains fonds Magellan et un portefeuille sélectionné d'actions australiennes et internationales cotées. Le segment Magellan Capital Partners comprend un portefeuille d'investissements sélectifs dans des entreprises dans lesquelles la société a des intérêts.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds