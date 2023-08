Magellan Midstream Partners, L.P. transporte, stocke et distribue principalement des produits pétroliers raffinés et du pétrole brut. La société possède un réseau de pipelines de produits pétroliers raffinés dans le pays et peut stocker plus de 100 millions de barils de produits pétroliers, tels que l'essence, le carburant diesel et le pétrole brut. Les segments de la société comprennent les produits raffinés et le pétrole brut. Le segment des produits raffinés comprend son réseau de pipelines de produits pétroliers raffinés d'environ 9 800 miles avec 54 terminaux et deux terminaux de stockage maritime. Le segment du pétrole brut comprend environ 2 200 miles de pipelines de pétrole brut, un séparateur de condensat et une capacité de stockage totale de 39 millions de barils, dont environ 29 millions de barils sont utilisés pour le stockage contractuel. Environ 1 000 miles de ces oléoducs, le séparateur de condensat et 31 millions de barils de cette capacité de stockage, dont 25 millions de barils utilisés pour le stockage contractuel, sont détenus à 100 % par la société.