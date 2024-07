Maggie Beer Holdings Ltd se consacre à la vente de produits alimentaires et de boissons de marque de qualité supérieure et de produits cadeaux en Australie et sur les marchés étrangers. Ses segments Maggie Beer Products Pty Ltd (MBP), Hampers & Gifts Australia Pty Ltd (HGA) et B.-d Farm Paris Creek Pty Ltd (PCF). Maggie Beer Products est une marque d'alimentation et de style de vie dans les cuisines, les maisons et les jardins australiens. La marque Maggie Beer Products utilise des ingrédients de saison pour produire des produits de cuisine, de réception, de cadeau et de gâterie pour les marchés nationaux et internationaux. Hampers and Gifts Australia est une plateforme de commerce électronique pour les cadeaux, les réceptions et les occasions de partage. Les marques de commerce électronique de Hampers and Gifts Australia : The Hamper Emporium et Gifts Australia, qui se spécialisent dans la fourniture de paniers de luxe haut de gamme ainsi que de cadeaux personnalisés, magnifiques et attentionnés. Elle propose une sélection d'aliments, de boissons et d'articles cadeaux de qualité supérieure, dont Maggie Beer Products. Paris Creek Farms est un producteur de lait, de yaourt et de fromage.

Secteur Détaillants autres spécialités