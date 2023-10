Magic Empire Global Ltd est une société holding dont l'activité principale consiste à fournir des services financiers. La société est principalement engagée dans la fourniture de services de conseil en finance d'entreprise et de services de souscription. La société est également engagée dans la fourniture de services de parrainage d'introduction en bourse (IPO), de services de conseil financier et de conseil financier indépendant, de services de conseil en conformité et autres.