Magis double son bénéfice en 2022 ; le chiffre d'affaires et l'excédent brut d'exploitation augmentent

(Alliance News) - Magis Spa a indiqué avoir terminé l'année 2022 avec des revenus en hausse de 34 % par rapport à l'année précédente, à 94,1 millions d'euros contre 70,3 millions d'euros en 2021.

Cette hausse significative s'explique par la capacité de l'entreprise à avoir augmenté les prix de vente de ses produits suite à l'augmentation généralisée des coûts d'achat des matières premières à partir de début 2021 et en partie par l'augmentation des mètres carrés de produits finis vendus par rapport à l'année précédente.

Ce résultat a été rendu possible grâce à la mise en service des nouvelles machines et de la nouvelle usine de production située à Empoli ZI Terrafino, qui ont permis d'améliorer la production, tant en termes de quantité que d'organisation générale de la production. Grâce aux nouveaux investissements, l'entreprise a rationalisé ses ventes en augmentant les produits à plus forte valeur ajoutée.

L'Ebitda a augmenté de 64 %, passant de 9,1 millions d'euros à 15 millions d'euros, et "une gestion efficace de la production a permis d'améliorer les marges sur les produits et d'augmenter sensiblement l'Ebitda, tout en maîtrisant les frais financiers et les autres charges d'exploitation", explique l'entreprise.

Le bénéfice net a presque doublé, passant de 3,7 millions d'euros en 2021 à 7,7 millions d'euros.

La dette nette a été réduite de 14,5 millions d'euros à 2,5 millions d'euros, contre 17 millions d'euros en 2021, grâce à l'abondance des liquidités générées par les opérations, qui s'élèvent à environ 10 millions d'euros. En outre, la société a amélioré son équilibre financier grâce à la reclassification de la dette à moyen et long terme.

Les capitaux propres au 31 décembre 2022 s'élevaient à 30,4 millions d'euros, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la situation de 2021, en raison de l'introduction en bourse de l'AGE, qui a également favorisé le renforcement économique de l'entreprise.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.