Arrivée d'un nouveau PDG à la tête de Magna en ce début d'année

Au sein de la société depuis 21 ans, Swamy Kotagiri prend la direction de Magna.

L'ancien Président et Directeur technique de Magna allie vision stratégique, capacités de leadership et expertise technique.

AURORA, Ontario, 06 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d'administration de Magna avait annoncé en octobre dernier la nomination de Swamy Kotagiri au poste de président-directeur général de Magna à compter du 1er janvier 2021. Cette nomination est désormais actée pour M. Kotagiri, qui débute sa première journée en qualité de président-directeur général de Magna International.

Swamy Kotagiri travaille depuis plus de 21 ans au service de Magna, l'un des plus grands fournisseurs au monde dans le domaine de la mobilité. Il y a occupé différents postes au sein des divers groupes de produits et pôles d’activités, dont l'ingénierie, les opérations et la recherche et développement. Il a notamment contribué à la croissance et à l'évolution récentes de l'entreprise en s'appuyant sur son leadership opérationnel et a aligné la stratégie de l'organisation autour des tendances qui préfigurent la mobilité du futur.

« Notre secteur d'activité est de plus en plus tourné vers les hautes technologies, complexe et évolutif. Au cours de ses 60 années d'existence, Magna n'a cessé d'évoluer avec cette tendance, et je suis convaincu que nous continuerons à le faire », a déclaré M. Kotagiri. « Notre façon d'envisager et d'aborder l'avenir de la mobilité aura des conséquences d'une portée considérable, non seulement pour les individus, mais aussi pour la société dans son ensemble. Ma vision pour l'entreprise est de continuer à faire progresser la mobilité pour chaque personne et chaque objet, en façonnant un avenir meilleur pour tous. Magna, ainsi que sa solide équipe de direction et ses employés doués d'un fort esprit d'entreprise, sauront se montrer à la hauteur de ce défi ».

Swamy Kotagiri est récemment apparu dans le classement Business Insider des 100 personnes qui transforment le plus l'entreprise, qui répertorie et met en valeur chaque année les personnes qui, tous secteurs d'activité confondus, changent la donne dans le monde des affaires.

LIBELLÉS

Président-directeur général, dirigeant de société

À PROPOS DE MAGNA

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les technologies de la mobilité. Nous comptons plus de 157 000 collaborateurs, 344 opérations de fabrication et 93 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits dans 27 pays. Nous détenons une expertise complète en ingénierie automobile et production contractuelle, ainsi que des capacités portant sur les produits qui incluent la carrosserie, le châssis, l'extérieur, les sièges, la motorisation, la technologie active d'aide à la conduite, l'électronique, la mécatronique, les rétroviseurs, l'éclairage et les systèmes de toiture. Nos actions ordinaires sont négociées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA). Pour de plus amples informations sur Magna, veuillez consulter le site www.magna.com.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df3f6e2e-409d-4b32-871d-b6d709acbf90