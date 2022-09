Le TSX chute alors que les investisseurs observent la volatilité des marchés financiers

Le principal indice boursier du Canada a rendu jeudi une partie des gains importants réalisés au cours de la séance précédente, en raison du déclin des actions de deux importants fournisseurs d'automobiles et de la volatilité récente des marchés mondiaux des devises et de la dette.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 207,08 points, soit 1,1 %, à 18 441,84, après avoir enregistré mercredi sa plus forte progression en une journée depuis plus de quatre mois.

Pour le mois, l'indice était en passe de chuter de 4,6 %, tandis qu'il se dirigeait vers sa deuxième baisse trimestrielle consécutive.

Wall street a également chuté jeudi, les investisseurs craignant que la lutte agressive de la Réserve fédérale contre l'inflation n'entrave l'économie américaine.

"C'est une situation très fluide avec beaucoup de préoccupations géopolitiques, les bénéfices et les taux d'intérêt", a déclaré Brandon Michael, analyste principal chez ABC Funds à Toronto. "Les investisseurs sont un peu à cran ici, mais nous avons des raisons d'être optimistes à l'approche du mois d'octobre."

"De nombreux investisseurs considèrent que les mouvements paraboliques des rendements du dollar américain sont insoutenables et emblématiques d'une explosion du sommet", a ajouté M. Michael.

Le secteur de la consommation discrétionnaire a perdu 2,1 %, Linamar Corp et Magna International ayant chuté de 11,6 % et 3,9 % respectivement.

La Banque Scotia a revu à la baisse ses objectifs de cours sur les deux sociétés, affirmant qu'une récession probable en 2023 et des prix de l'énergie plus élevés en Europe pourraient entraîner une baisse des volumes de ventes des constructeurs automobiles et des fabricants de composants, et constituer des vents contraires pour les marges.

Les actions technologiques ont chuté de 2,9%, le géant du commerce électronique Shopify Inc ayant chuté de près de 8% pour afficher son plus bas niveau de clôture depuis juin 2019.

La société canadienne d'infrastructure énergétique Enbridge Inc a déclaré avoir acquis le développeur d'énergie renouvelable américain Tri Global Energy (TGE) pour 270 millions de dollars et pris en charge sa dette. Les actions d'Enbridge ont terminé en baisse de 1,4 %.

Les valeurs financières, fortement pondérées, ont chuté de 1,1 % et les services publics ont perdu 2,6 %. (Reportage de Fergal Smith ; reportages supplémentaires de Shashwat Chauhan ; Eby Uttaresh.V et Alistair Bell)