Magna agrandit sa gamme de fabrication de véhicules complets avec un tout nouveau véhicule électrique d'INEOS Automotive

Le nouveau contrat comprend l'ingénierie et la fabrication du véhicule électrique hors route d'INEOS Automotive

La production devrait débuter en 2026

Cette opération s'appuie sur l'expertise de Magna en tant que plus grand fabricant de véhicules complets multi-OEM



AURORA, Ontario, 17 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna remporte un nouveau client pour son ingénierie et sa fabrication de véhicules complets, annonçant avoir conclu un contrat pour la fabrication du tout nouveau véhicule hors route électrique INEOS Automotive, dont la production devrait débuter à Graz, en Autriche, en 2026. Outre la fabrication, Magna sera également responsable de l'ingénierie du véhicule complet.

« Nous nous réjouissons d'avoir été choisis en tant que partenaire de fabrication stratégique d'INEOS Automotive, renforçant notre relation existante dans l'ingénierie de véhicules », a déclaré Roland Prettner, président par interim de Magna Complete Vehicles. « Ce nouveau véhicule électrique étend joliment notre gamme en Autriche et démontre notre flexibilité dans la production de toutes sortes de véhicules, de ceux dotés d'un MCI aux véhicules entièrement électriques. »

Magna a commencé à travailler avec INEOS Automotive en 2018 sur des services d'ingénierie de véhicules complets avant le lancement du premier 4X4 de l'entreprise, le Grenadier.

« Ayant travaillé ensemble sur l'ingénierie de notre premier produit crucial, nous avons directement observé la valeur de l'application de l'agilité, de l'expertise et de l'expérience de Magna à un programme de développement de véhicules complets », a déclaré Lynn Calder, PDG d'INEOS Automotive. « L'approfondissement de notre collaboration est la prochaine étape allant de soi alors que nous utiliserons le Grenadier comme tremplin pour la poursuite de notre croissance en tant que marque automobile mondiale avec notre seconde ligne de modèles. Nous travaillerons de nouveau avec les meilleurs partenaires afin de lancer un autre produit de classe mondiale pour nos clients en 2026. »

Magna fournit des services de véhicules complets à des constructeurs automobiles mondiaux depuis des décennies. La société a produit plus de quatre millions de véhicules, dont différents modèles pour des constructeurs automobiles traditionnels et de nouveaux arrivants depuis ses installations situées à Graz, en Autriche, et à Zhenjiang, en Chine (une coentreprise avec BJEV).

« En tant que fabricant en sous-traitance de premier plan à l'échelle mondiale possédant une infrastructure solide et un effectif professionnel hautement qualifié, Magna jouit d'une position idéale pour soutenir les constructeurs automobiles comme INEOS Automotive afin de les aider à concrétiser leur vision de la mobilité », a ajouté M. Prettner.

À PROPOS DE MAGNA

Magna est plus que l'un des plus grands fournisseurs au monde dans le secteur automobile. Nous sommes une société spécialisée dans les technologies de la mobilité, dotée d'une équipe mondiale à l'esprit entrepreneurial de 168 000 employés et d'une structure organisationnelle conçue pour innover comme une start-up. Avec plus de 65 ans d'expertise et une approche systémique de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication qui touche presque tous les aspects du véhicule, nous sommes positionnés pour soutenir l'avancée de la mobilité dans une industrie en pleine mutation. Notre réseau mondial comprend 343 sites de fabrication et 88 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits dans 29 pays.

Pour de plus amples informations sur Magna (NYSE : MGA ; TSX : MG), veuillez consulter le site www.magna.com.

