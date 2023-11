Communiqué officiel de MAGNA INTERNATIONAL INC.

Les ventes ont augmenté de 15 % pour atteindre 10,7 milliards de dollars, par rapport à une augmentation de la production mondiale de véhicules légers de 4 %

Le bénéfice dilué par action s’est établi à 1,37 $

Le bénéfice dilué ajusté par action a augmenté de 33 %, pour atteindre 1,46 $

Augmentation des perspectives concernant la marge du BAII ajusté et le bénéfice net ajusté attribuable à Magna, en tenant compte de l’impact des grèves de l’UAW

AURORA, Ontario, 22 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre, clos le 30 septembre 2023.

Veuillez cliquer ICI pour consulter le rapport de gestion et les états financiers complets du troisième trimestre.

THREE MONTHS ENDED

SEPTEMBER 30, NINE MONTHS ENDED

SEPTEMBER 30, 2023 2022 2023 2022 Reported Sales $ 10,688 $ 9,268 $ 32,343 $ 28,272 Income from operations before income taxes $ 538 $ 400 $ 1,296 $ 732 Net income attributable to Magna International Inc. $ 394 $ 289 $ 942 $ 497 Diluted earnings per share $ 1.37 $ 1.00 $ 3.29 $ 1.70 Non-GAAP Financial Measures (1) Adjusted EBIT $ 615 $ 452 $ 1,680 $ 1,341 Adjusted diluted earnings per share $ 1.46 $ 1.10 $ 4.15 $ 3.29 All results are reported in millions of U.S. dollars, except per share figures, which are in U.S. dollars (1) Adjusted EBIT and Adjusted diluted earnings per share are Non-GAAP financial measures that have no standardized meaning under U.S. GAAP, and as a result may not be comparable to the calculation of similar measures by other companies. Effective July 1, 2023, we revised our calculations of Adjusted EBIT and Adjusted diluted earnings per share to exclude the amortization of acquired intangible assets. The historical presentation of these Non-GAAP measures within this press release has also been updated to reflect the revised calculations. Further information and a reconciliation of these Non-GAAP financial measures is included in the back of this press release.

Une photo de Swamy Kotagiri, PDG de Magna est disponible à cette adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5e29a8e2-b233-452f-af61-45ffab21c982

PÉRIODE DE TROIS MOIS CLOSE LE 30 SEPTEMBRE 2023

Nous avons enregistré des ventes de 10,7 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2023, soit une augmentation de 15 % par rapport au troisième trimestre 2022, à comparer à une production mondiale de véhicules légers en hausse de 4 %, dont une production en hausse de 7 % et 14 % en Amérique du Nord et en Europe respectivement, et une production en baisse de 2 % en Chine. Exclusion faite de l’impact de la conversion des devises et des acquisitions nettes de cessions, les ventes ont augmenté de 10 %, reflétant essentiellement le lancement de nouveaux programmes et l’augmentation de la production mondiale de véhicules légers.

Le BAII ajusté a augmenté pour atteindre 615 millions de dollars au troisième trimestre 2023, contre 452 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Nos efforts constants pour assurer l’excellence opérationnelle et réduire les coûts ont contribué à générer de solides bénéfices grâce à des ventes plus élevées. En outre, l’augmentation du BALL ajusté a reflété principalement des recouvrements plus élevés auprès des clients, nets des coûts des intrants de production, et des améliorations de la productivité et de l’efficacité, notamment une baisse des coûts dans des installations auparavant sous-performantes, cette hausse a été partiellement atténuée par l’impact net défavorable d’éléments commerciaux et d’acquisitions, nets des cessions.

Le bénéfice d'exploitation avant impôts sur les bénéfices a augmenté pour atteindre 538 millions de dollars au troisième trimestre 2023, contre 400 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Le bénéfice d'exploitation avant impôts sur les bénéfices comprenait les autres dépenses (de revenu), les éléments nets et l’amortissement des actifs incorporels acquis totalisant respectivement 28 millions de dollars et 34 millions de dollars aux troisièmes trimestres de 2023 et 2022. Sans compter les autres dépenses (de revenu), le net et l’amortissement des actifs incorporels acquis sur les deux périodes, le bénéfice d’exploitation avant impôts sur les bénéfices a augmenté de 132 millions de dollars au troisième trimestre 2023 par rapport au troisième trimestre 2022.

Le bénéfice net attribuable à Magna International Inc. s’est élevé à 394 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023, par rapport à 289 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Le bénéfice net attribuable à Magna International Inc. comprenait les autres dépenses (de revenu), les éléments nets et l’amortissement des actifs incorporels acquis totalisant 25 millions de dollars après impôts et bénéfice attribuable aux parts des actionnaires sans contrôle au troisième trimestre 2023, par rapport à 28 millions de dollars après impôts et bénéfice attribuable aux parts des actionnaires sans contrôle au troisième trimestre 2022. Sans compter les autres dépenses (de revenu), le net et l’amortissement des actifs incorporels acquis après impôts sur les deux périodes, le bénéfice net attribuable à Magna International Inc. a augmenté de 105 millions de dollars au troisième trimestre 2023 par rapport au troisième trimestre 2022.

Le bénéfice dilué par action s’est élevé à 1,37 $ au troisième trimestre 2023, par rapport à 1,00 $ pour la même période en 2022. Le bénéfice dilué ajusté par action s’est élevé à 1,46 $, contre 1,10 $ pour le troisième trimestre 2022.

Au troisième trimestre 2023, nous avons généré des flux de trésorerie d’exploitation avant variations des actifs et passifs d’exploitation de 797 millions de dollars, et utilisé 24 millions de dollars d’actifs et de passifs d’exploitation. Les activités d’investissement pour le troisième trimestre 2023 comprenaient 630 millions de dollars d’ajouts d’immobilisations, 176 millions de dollars d’investissements, d’autres actifs et actifs incorporels et 7 millions de dollars d’investissements en capital-investissement.

PÉRIODE DE NEUF MOIS CLOSE LE 30 SEPTEMBRE 2023

Nous avons enregistré des ventes de 32,3 milliards de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2023, soit une augmentation de 14 % par rapport à la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, tandis que la production mondiale de véhicules légers a augmenté de 8 %.

Le BALL ajusté a augmenté, atteignant 1,7 milliard de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2023, par rapport à 1,3 milliard de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022, principalement en raison des bénéfices liés à la hausse des ventes, à l’augmentation des recouvrements clients nets des coûts des intrants de production, à l’amélioration de la productivité et de l’efficacité, y compris la baisse des coûts dans des installations auparavant sous-performantes et la hausse des revenus des capitaux propres, ce qui a été partiellement atténué par les acquisitions, nettes des cessions, l’impact défavorable net d’éléments commerciaux et la hausse des coûts de lancement, d’ingénierie et autres associés au lancement de nouvelles activités d’assemblage.

Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2023, le bénéfice d’exploitation avant impôts sur les bénéfices s’est élevé à 1,3 milliard de dollars, le bénéfice net attribuable à Magna International Inc. à 942 millions de dollars et le bénéfice dilué par action à 3,29 dollars, soit des augmentations de 564 millions de dollars, 445 millions de dollars et 1,59 dollars respectivement, chacune par rapport à la période des neuf premiers mois de 2022.

Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2023, le bénéfice dilué ajusté par action a augmenté de 26 % pour atteindre 4,15 dollars, par rapport à la période des neuf premiers mois de 2022.



Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2023, nous avons généré des flux de trésorerie d’exploitation avant variations des actifs et passifs d’exploitation de 2,27 milliards de dollars et investi 697 millions de dollars en actifs et passifs d’exploitation. Les activités d’investissement pour la période des neuf premiers mois de 2023 comprenaient 1,48 milliard de dollars pour l’achat de Veoneer Active Safety, 1,56 milliard de dollars d’ajouts d’immobilisations, une augmentation de 373 millions de dollars des investissements, d’autres actifs et actifs incorporels et 10 millions de dollars d’investissements publics et privés.

REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Au cours de la période de trois mois close le 30 septembre 2023, nous avons versé 128 millions de dollars de dividendes.

Notre conseil d’administration a déclaré un dividende au troisième trimestre de 0,46 $ par action ordinaire, payable le 1er décembre 2023 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 17 novembre 2023.

SYNTHÈSE DU SECTEUR

($Millions unless otherwise noted)



For the three months ended September 30, Sales Adjusted EBIT 2023 2022 Change 2023 2022 Change Body Exteriors & Structures $ 4,354 $ 3,976 $ 378 $ 358 $ 227 $ 131 Power & Vision 3,745 2,911 834 221 124 97 Seating Systems 1,529 1,295 234 70 37 33 Complete Vehicles 1,185 1,213 (28 ) (5 ) 65 (70 ) Corporate and Other (125 ) (127 ) 2 (29 ) (1 ) (28 ) Total Reportable Segments $ 10,688 $ 9,268 $ 1,420 $ 615 $ 452 $ 163









For the three months ended September 30, Adjusted EBIT as a

percentage of sales 2023 2022 Change Body Exteriors & Structures 8.2 % 5.7 % 2.5 % Power & Vision 5.9 % 4.3 % 1.6 % Seating Systems 4.6 % 2.9 % 1.7 % Complete Vehicles (0.4 )% 5.4 % (5.8 )% Consolidated Average 5.8 % 4.9 % 0.9 % ($Millions unless otherwise noted)



For the nine months ended September 30, Sales Adjusted EBIT 2023 2022 Change 2023 2022 Change Body Exteriors & Structures $ 13,333 $ 12,000 $ 1,333 $ 1,024 $ 652 $ 372 Power & Vision 10,530 8,845 1,685 437 386 51 Seating Systems 4,618 3,924 694 174 90 84 Complete Vehicles 4,337 3,891 446 81 178 (97 ) Corporate and Other (475 ) (388 ) (87 ) (36 ) 35 (71 ) Total Reportable Segments $ 32,343 $ 28,272 $ 4,071 $ 1,680 $ 1,341 $ 339









For the nine months ended September 30, Adjusted EBIT as a

percentage of sales 2023 2022 Change Body Exteriors & Structures 7.7 % 5.4 % 2.3 % Power & Vision 4.2 % 4.4 % (0.2 )% Seating Systems 3.8 % 2.3 % 1.5 % Complete Vehicles 1.9 % 4.6 % (2.7 )% Consolidated Average 5.2 % 4.7 % 0.5 %

Pour plus d’informations sur les résultats de nos segments, veuillez consulter notre rapport de gestion sur les résultats d’exploitation et notre situation financière ainsi que nos états financiers intermédiaires.

PERSPECTIVES 2023

Nous publions d'abord chaque année en février des prévisions sur l'ensemble de l'année, avec des mises à jour trimestrielles. Les perspectives suivantes sont une mise à jour de nos perspectives précédentes d’août 2023.

Hypothèses des perspectives 2023 actualisées

Current Previous Light Vehicle Production (millions of units) North America 15.2 15.2 Europe 17.6 17.0 China 27.1 26.2 Average Foreign exchange rates:

1 Canadian dollar equals U.S. $0.743 U.S. $0.746 1 euro equals U.S. $1.075 U.S. $1.096

Perspectives 2023 actualisées

Current Previous Segment Sales

Body Exteriors & Structures $17.2 - $17.6 billion $17.3 - $17.9 billion Power & Vision $14.1 - $14.4 billion $14.0 - $14.4 billion Seating Systems $5.9 - $6.1 billion $5.8 - $6.1 billion Complete Vehicles $5.4 - $5.6 billion $5.4 - $5.7 billion Total Sales $42.1 - $43.1 billion $41.9 - $43.5 billion Adjusted EBIT Margin(2) 5.1% - 5.4% 4.9% - 5.3%(3) Equity Income (included in EBIT) $125 - $150 million $110 - $140 million Interest Expense, net Approximately $150 million Approximately $150 million Income Tax Rate(4) Approximately 21% Approximately 21% Adjusted Net Income attributable to Magna(5) $1.55 - $1.65 billion $1.4 - $1.6 billion Capital Spending Approximately $2.5 billion Approximately $2.5 billion Notes:

(2) Adjusted EBIT Margin is the ratio of Adjusted EBIT to Total Sales. Refer to the reconciliation of Non-GAAP financial measures in the back of this press release for further information.

(3) The Adjusted EBIT Margin of 4.9% - 5.3% presented as the Previous Outlook above excludes the amortization of all acquired intangible assets. This has been revised from the Current Outlook of 4.8% - 5.2% disclosed in the Updated 2023 Outlook issued on August 4, 2023, which only excluded the amortization of intangible assets related to the acquisition of the Veoneer Active Safety business.

(4) The Income Tax Rate has been calculated using Adjusted EBIT and is based on current tax legislation

(5) Adjusted Net Income attributable to Magna represents Net Income excluding Other expense, net and amortization of acquired intangible assets, net of tax

Nos perspectives ci-dessus reflètent l’impact des grèves de l’UAW sur certains clients.

Nos perspectives visent à fournir des informations sur les attentes et les projets actuels de la direction et peuvent ne pas être adaptées à d’autres fins. Bien qu’elles soient considérées comme raisonnables par Magna en date du présent document, les perspectives 2023 ci-dessus et les hypothèses sous-jacentes peuvent s’avérer inexactes. En conséquence, nos résultats réels pourraient différer sensiblement de nos attentes telles qu’elles sont exposées dans le présent document. Les risques identifiés dans la section « Déclarations prospectives » ci-dessous représentent les principaux facteurs qui, selon nous, pourraient faire différer sensiblement les résultats réels de nos attentes.

Principaux facteurs de notre activité

Nos résultats d’exploitation dépendent principalement des niveaux de production des voitures et camions légers en Amérique du Nord, en Europe et en Chine déployés par nos clients. Bien que nous fournissions des systèmes et des composants à tous les principaux fabricants d’équipement d’origine (« OEM »), nous ne fournissons pas de systèmes ni de composants pour chaque véhicule, et la valeur de notre contenu n’est pas non plus homogène d’un véhicule à l’autre. Par conséquent, la composition des clients et des programmes par rapport aux tendances du marché, ainsi que la valeur de nos produits dans des programmes spécifiques de production de véhicules, sont également des facteurs importants de nos résultats.

Les volumes de production des OEM sont généralement alignés sur les niveaux de ventes de véhicules et donc affectés par l’évolution de ces niveaux. Outre les niveaux de ventes de véhicules, les volumes de production sont généralement affectés par toute une série de facteurs, notamment : les conditions économiques et politiques générales ; les interruptions de travail ; les accords de libre-échange ; les tarifs ; les valeurs relatives des devises ; le prix des matières premières ; les chaînes d’approvisionnement et les infrastructures ; la disponibilité et le coût relatif de la main-d’œuvre qualifiée ; les considérations réglementaires, y compris celles liées aux émissions polluantes et aux normes de sécurité ; ainsi que d’autres facteurs. De plus, la COVID-19 peut avoir un impact sur les volumes de production de véhicules, notamment au travers des ordres de confinement à domicile qui limitent la production, de l’absentéisme accru des employés ainsi que des perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Les niveaux globaux de ventes de véhicules sont fortement affectés par les changements dans les niveaux de confiance des consommateurs, qui peuvent à leur tour être influencés par les perceptions des consommateurs et les tendances générales liées à l’emploi, au logement et aux marchés boursiers, ainsi que par d’autres facteurs macroéconomiques et politiques. D’autres facteurs ont généralement un impact sur les niveaux de ventes de véhicules et donc sur les volumes de production et comprennent : les taux d’intérêt et/ou la disponibilité de crédits ; les prix du carburant et de l’énergie ; les taux de change relatifs ; les restrictions réglementaires quant à l’utilisation des véhicules dans certaines mégalopoles ; ainsi que d’autres facteurs. De plus, la COVID-19 peut avoir un impact sur les ventes de véhicules, notamment par le biais des ordres de confinement à domicile obligatoires qui restreignent les opérations des concessionnaires automobiles, ainsi que par une détérioration de la confiance des consommateurs.



RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

À compter du 1er juillet 2023, nous avons révisé nos calculs du BALL ajusté et du bénéfice dilué par action ajusté de sorte à exclure l’amortissement des actifs incorporels acquis. Les bénéfices générés par les actifs incorporels acquis sont inclus dans les bénéfices pour déterminer le bénéfice net attribuable à Magna. Nous pensons qu’exclure l’amortissement des actifs incorporels acquis de ces mesures non conformes aux PCGR permet à la direction et aux investisseurs d’avoir une vision plus claire de notre performance sous-jacente et améliore la comparabilité entre nos résultats d’exploitation sectoriels et ceux de nos pairs.

La présentation historique de ces mesures non conformes aux PCGR dans le présent communiqué de presse a également été mise à jour de sorte à refléter les calculs révisés.

Adjusted EBIT



The following table reconciles net income to Adjusted EBIT: THREE MONTHS ENDED

SEPTEMBER 30, NINE MONTHS ENDED

SEPTEMBER 30, 2023 2022 2023 2022 Net Income $ 417 $ 296 $ 988 $ 530 Add: Amortization of acquired intangible assets 32 11 57 35 Interest expense, net 49 18 103 64 Other (income) expense, net (4 ) 23 224 510 Income taxes 121 104 308 202 Adjusted EBIT $ 615 $ 452 $ 1,680 $ 1,341 Adjusted EBIT as a percentage of sales (“Adjusted EBIT margin”)



Adjusted EBIT as a percentage of sales is calculated in the table below: Sales $ 10,688 $ 9,268 $ 32,343 $ 28,272 Adjusted EBIT $ 615 $ 452 $ 1,680 $ 1,341 Adjusted EBIT as a percentage of sales 5.8 % 4.9 % 5.2 % 4.7 % Adjusted diluted earnings per share



The following table reconciles net income attributable to Magna International Inc. to Adjusted diluted earnings per share: Net income attributable to Magna International Inc. $ 394 $ 289 $ 942 $ 497 Add (deduct): Amortization of acquired intangible assets 32 11 57 35 Other (income) expense, net (4 ) 23 224 510 Tax effect on Amortization of acquired intangible assets and Other (income) expense, net (3 ) (6 ) (34 ) (50 ) Adjustments to Deferred Tax Valuation Allowances — — — (29 ) Adjusted net income attributable to Magna International Inc. $ 419 $ 317 $ 1,189 $ 963 Diluted weighted average number of Common Shares

outstanding during the period (millions): 286.8 288.5 286.6 292.8 Adjusted diluted earnings per shares $ 1.46 $ 1.10 $ 4.15 $ 3.29

Certaines des mesures financières prospectives mentionnées ci-dessus sont fournies sur une base non conforme aux PCGR. Nous ne fournissons pas de rapprochement entre ces mesures prospectives et les mesures financières les plus directement comparables calculées et présentées conformément aux PCGR des États-Unis. Le faire pourrait potentiellement induire en erreur et serait peu pratique étant donné la difficulté de projeter des éléments qui ne reflètent pas les opérations en cours dans une période future. L’ampleur de ces éléments pourrait toutefois être importante.

Ce communiqué de presse ainsi que notre rapport de gestion sur nos résultats d’exploitation et notre situation financière, et nos états financiers intermédiaires sont disponibles dans la rubrique Investors Relations (Relations avec les investisseurs) de notre site Web à l’adresse suivante : www.magna.com/company/investors et déposés par voie électronique dans le SEDAR (Système d'analyse et de récupération électronique des documents) qui peut être consulté sur le site www.sedar.com , ainsi que dans EDGAR (Système de collecte, d'analyse et de récupération des données électroniques) de la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis, qui peut être consulté sur le site www.sec.gov .

Nous organiserons une conférence téléphonique à l’intention des analystes et les actionnaires souhaitant discuter de nos résultats du troisième trimestre clos le 30 septembre 2023 le vendredi 3 novembre 2023 à 8h00, heure de l’Est. La conférence téléphonique sera présidée par Swamy Kotagiri, président-directeur général. Le numéro à contacter depuis l’Amérique du Nord est le 1-800-908-9207. Les personnes appelant depuis l’extérieur de ce territoire sont invitées à composer le 1-416-620-9188. Veuillez composer le numéro au moins 10 minutes avant le début de la téléconférence. Nous diffuserons également la téléconférence sur le site www.magna.com. La présentation accompagnant la conférence, ainsi que le récapitulatif de nos états financiers , seront disponibles sur notre site Web vendredi avant la téléconférence.

Résultats trimestriels, perspectives revues à la hausse, résultats financiers, production de véhicules

NOTRE ACTIVITÉ(6)

Magna n’est pas seulement l’un des plus grands fournisseurs au monde dans le secteur automobile. Nous sommes une entreprise spécialisée dans les technologies de la mobilité conçue pour innover, dotée d’une équipe internationale à l’esprit d’entreprise comptant plus de 181 000(7) employés, répartis dans 344 sites de fabrication et 104 centres de développement de produits, d’ingénierie et de vente dans 29 pays. Avec plus de 65 ans d’expertise, notre écosystème de produits interconnectés associé à notre expertise complète dans le domaine des véhicules nous positionne de manière unique de sorte à faire progresser la mobilité dans un paysage de transport étendu.

Pour plus d’informations à propos de Magna (NYSE :MGA ; TSX :MG), veuillez consulter le site www.magna.com , ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

(6) Les centres de fabrication, de développement de produits, d’ingénierie et de vente comprennent certaines opérations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.

(7) Le nombre d’employés inclut plus de 168 000 employés au sein des entités que nous détenons ou contrôlons entièrement et plus de 13 000 employés dans certaines opérations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.

DÉCLARATION PROSPECTIVE

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » ou des « déclarations prospectives » (collectivement, des « déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives visent à fournir des informations sur les attentes et les projets actuels de la direction et peuvent se révéler inappropriées dans d'autres cas. Les déclarations prospectives peuvent inclure des projections financières et autres, ainsi que des déclarations concernant nos plans futurs, nos objectifs stratégiques ou notre performance économique, ou les hypothèses sous-jacentes à ce qui précède, et d’autres déclarations qui ne constituent pas des comptes-rendus de faits historiques. Nous utilisons des termes tels que « peut », « serait », « pourrait », « devrait », « sera », « probable », « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « planifier », « viser », « prévoir », « perspectives », « projet », « estimation », « cible » et des expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs pour identifier des déclarations prospectives. Le tableau suivant identifie les déclarations prospectives importantes contenues dans le présent document, ainsi que les risques potentiels importants qui, selon nous, pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ces déclarations prospectives. Les lecteurs doivent également prendre en compte tous les facteurs de risque énoncés sous le tableau :

Déclaration prospective importante Risques potentiels importants liés à la déclaration prospective applicable Production de véhicules légers Niveaux de vente de véhicules légers

Interruptions de production, y compris à la suite de grèves

Interruptions d’approvisionnement

Décisions d’allocation de production par les OEM Chiffre d’affaires total

Chiffre d’affaires par segment Mêmes risques que pour la production de véhicules légers ci-dessus

L’impact des taux d’intérêt élevés et de la disponibilité des crédits sur la confiance des consommateurs et, par conséquent, sur les ventes et la production de véhicules

L’impact de la détérioration de l’accessibilité des véhicules sur la demande des consommateurs et, par conséquent, sur les ventes et la production de véhicules

Concentration des ventes avec six clients

Évolution des parts de marché entre les véhicules ou les segments de véhicules

Changements des consommateurs en matière de taux d’équipement pour les produits que nous vendons

Taux de change relatifs Marge du BALL ajusté

Bénéfice net attribuable à Magna Mêmes risques que pour le chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires par segment ci-dessus

Exécution réussie des lancements de programmes clés, tels que la fabrication complète du SUV Fisker Ocean

Sous-performance opérationnelle

Risques liés à la garantie/au rappel de produit

Inefficacités de la production dans nos exploitations en raison des décisions volatiles d’allocation de production de véhicules par les OEM

Coûts plus élevés engagés pour atténuer le risque d’interruptions d’approvisionnement

Pressions liées à l’inflation

Notre capacité à obtenir le recouvrement des coûts auprès des clients et/ou à compenser autrement les coûts plus élevés des intrants

Réductions des prix

Volatilité du coût des matières premières

Volatilité des prix de la ferraille d’acier

Coûts de main-d’œuvre plus élevés

Risques fiscaux Revenu du capital Mêmes risques que pour la marge du BALL ajusté et le bénéfice net attribuable à Magna

Risques liés à l’exercice d’activités par l’intermédiaire de coentreprises



Les déclarations prospectives sont fondées sur les informations dont nous disposons actuellement et reposent sur des hypothèses et des analyses que nous avons faites à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon nous, sont appropriés aux circonstances. Bien que nous estimions disposer d’une base raisonnable pour formuler de telles déclarations prospectives, elles ne constituent pas une garantie des performances ou des résultats futurs. Outre les facteurs indiqués dans le tableau ci-dessus, la conformité des résultats et développements réels à nos attentes et prévisions est soumise à un certain nombre de risques, d’hypothèses et d’incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle et dont les effets peuvent être difficiles à prédire, y compris, mais sans s’y limiter :

Risques macroéconomiques, géopolitiques et autres

pressions liées à l’inflation ;

niveaux des taux d’intérêt ; Risques liés à l’industrie automobile

caractère cyclique de l’économie ;

baisse du volume de production régional ;

concurrence intense ;

détérioration de l’accessibilité aux véhicules ;

hésitation potentielle des consommateurs à l’égard des véhicules électriques (« VE » ); Risques stratégiques

alignement de notre offre de produits sur la « voiture du futur » ;

notre capacité à développer et commercialiser de manière constante des produits ou des processus innovants ;

nos investissements dans des entreprises spécialisées dans la mobilité et les technologies ;

l’évolution de notre profil de risque liée à l’augmentation des investissements dans l’électrification et la conduite autonome/assistée, notamment : des coûts de R&D et d’ingénierie plus élevés, et des difficultés pour établir des devis permettant une bonne rentabilité sur des produits que nous n’avons pas l’habitude de chiffrer ;

risques stratégiques et autres risques liés à la transition vers l’électromobilité ;

incapacité à obtenir des rendements sur investissement futurs égaux ou supérieurs aux rendements passés ; Risques liés aux clients

impact des perturbations liées à la production des OEM, y compris à la suite de grèves ;

concentration des ventes avec six clients ;

incapacité à développer de manière significative nos activités avec les clients asiatiques ;

émergence d’OEM spécialisés dans l’électrique potentiellement perturbateurs, notamment en raison de risques liés aux revenus limités/à l’historique d’exploitation des nouveaux OEM ;

consolidation et coopération des OEM ;

profil de risque évolutif des contreparties ;

évolution des parts de marché entre les véhicules ou les segments de véhicules ;

changements des consommateurs en matière de taux d’équipement pour les produits que nous vendons ;

dépendance à la sous-traitance ;

fluctuation des ventes trimestrielles ;

perte potentielle de commandes importantes ; Risques liés à la chaîne d’approvisionnement

détérioration de la situation financière de notre base d’approvisionnement ;

interruptions d’approvisionnement et coûts applicables liés aux initiatives d’atténuation des interruptions d’approvisionnement, y compris en ce qui concerne les puces à semi-conducteur ;

Perturbations/pénuries d’énergie sur le plan régional ; et tarification Risques liés à la fabrication/l’exploitation risques liés au lancement de produits et de nouvelles installations ;

sous-performances opérationnelles ;

coûts de restructuration ;

charges de dépréciation ;

interruptions de travail ;

attraction/rétention de main-d’œuvre qualifiée ;

risques liés à la COVID-19 ;

expertise et succession des dirigeants; Risques liés à la sécurité informatique/cybersécurité

violation de données informatiques/de cybersécurité ;

violation de cybersécurité affectant les produits ; Risques liés à la tarification

risques liés à la tarification entre le moment du devis et le début de la production ;

réductions des prix ;

volatilité du prix des matières premières ;

réduction des prix de l’acier/de l’aluminium ; Risques liés à la garantie/au rappel de produit

coûts liés à la réparation ou au remplacement de produits défectueux, y compris en cas de rappel ;

coûts liés à la garantie ou au rappel dépassant les limites de la garantie ou de la couverture d’assurance ;

réclamations en responsabilité liées aux produits ; Risques liés aux acquisitions

concurrence pour les cibles d’acquisition stratégiques ;

risques inhérents aux fusions et acquisitions ;

risque d’intégration des acquisitions ; Autres risques commerciaux

risques liés à l’exercice d’activités par l’intermédiaire de coentreprises ;

transition et risques physiques liés au changement climatique ;

risques liés à la propriété intellectuelle ;

risques liés à la conduite d’activités sur les marchés étrangers ;

fluctuations des cours relatifs des devises ;

risques fiscaux ;

flexibilité financière réduite suite à un choc économique ;

changements dans les degrés de solvabilité qui nous sont attribués ;

imprévisibilité et fluctuation du cours de nos actions ordinaires ; Risques liés au droit, aux réglementations et autres risque anti-trust ;

réclamations légales et/ou mesures réglementaires à notre encontre ;

changements en matière de lois et réglementations, y compris celles liées aux émissions des véhicules, à la fiscalité ou à la diligence raisonnable concernant la chaîne d’approvisionnement ;

restrictions potentielles en matière de libre-échange ; et

différends commerciaux/tarifs.

Dans le cadre de l’évaluation des déclarations prospectives ou des informations prospectives, les lecteurs sont avertis qu’ils ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. De plus, les lecteurs doivent prendre en compte spécifiquement les différents facteurs qui pourraient faire varier sensiblement les événements ou les résultats réels de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives, ce qui comprend les risques, hypothèses et incertitudes ci-dessus qui sont :

évoqués dans la rubrique « Tendances et risques du secteur » de notre rapport de gestion ; et

définis dans notre notice annuelle révisée déposée auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, notre rapport annuel sous le formulaire 40-F/40-F/A déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis, ainsi que dans les dépôts ultérieurs.

Les lecteurs doivent également prendre en considération la discussion sur nos activités d’atténuation des risques concernant certains facteurs de risque, qui sont également mentionnés dans notre notice annuelle. Des informations supplémentaires à propos de Magna, y compris notre notice annuelle, sont disponibles dans le SEDAR+ (Système d'analyse et de récupération électronique des documents+) qui peut être consulté sur le site www.sedarplus.com