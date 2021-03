Magna annonce ses résultats et perspectives pour le quatrième trimestre 2020 17/03/2021 | 22:11 Envoyer par e-mail :

Ventes de 10,6 milliards de dollars, soit une progression de 12 % par rapport à la production mondiale de véhicules légers en hausse de 4 %

Bénéfice dilué par action de 2,45 dollars, contre 1,43 dollar au quatrième trimestre 2019

Bénéfice dilué par action ajusté de 2,83 dollars, soit plus du double par rapport au quatrième trimestre 2019

Trésorerie d'exploitation de 2,3 milliards de dollars, contre 1,7 milliard de dollars au quatrième trimestre 2019

Augmentation de 8 % du dividende trimestriel en espèces à 0,43 dollar par action

Faits marquants pour l'ensemble de l'exercice 2020 Les ventes, d'un montant de 32,6 milliards de dollars, ont diminué de 17 %, contre une baisse de respectivement 20 % et 23 % sur nos principaux marchés de production d'Amérique du Nord et d'Europe

Restitution de 659 millions de dollars aux actionnaires principalement par le biais de dividendes AURORA, Ontario, 17 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2020. THREE MONTHS ENDED

DECEMBER 31, YEAR ENDED

DECEMBER 31, 2020 2019 2020 2019 Reported Sales $ 10,568 $ 9,395 $ 32,647 $ 39,431 Income from operations before income taxes $ 973 $ 579 $ 1,006 $ 2,223 Net income attributable to

Magna International Inc. $ 738 $ 440 $ 757 $ 1,765 Diluted earnings per share $ 2.45 $ 1.43 $ 2.52 $ 5.59 Non-GAAP Financial Measures (1) Adjusted EBIT $ 1,095 $ 590 $ 1,676 $ 2,545 Adjusted diluted earnings per share $ 2.83 $ 1.41 $ 3.95 $ 6.05 All results are reported in millions of U.S. dollars, except per share figures, which are in U.S. dollars. (1) Adjusted EBIT and Adjusted diluted earnings per share are Non-GAAP financial measures that have no standardized meaning under U.S. GAAP, and as a result may not be comparable to the calculation of similar measures by other companies. A reconciliation of these Non-GAAP financial measures is included in the back of this press release. Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f13a4d9c-17ff-4acb-a675-8e472efb9d71 TRIMESTRE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 Les ventes et le BAII ajusté ont dépassé nos attentes au quatrième trimestre 2020, la production de véhicules ayant été supérieure aux prévisions, tandis que nous avons continué à enregistrer de solides performances en termes d'exploitation. Nous avons en outre bénéficié d'un revenu d'actions plus élevé que prévu. Sur une base consolidée, nous avons comptabilisé un chiffre d'affaires de 10,4 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2020, soit une hausse de 12 % par rapport au quatrième trimestre 2019, tandis que la production mondiale de véhicules légers a progressé de 4 %, reflétant des hausses de 3 % en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe, la Chine étant pour sa part en progression de 10 %. Le BAII ajusté a augmenté pour atteindre 1,1 milliard de dollars au quatrième trimestre 2020, contre 590 millions de dollars au quatrième trimestre 2019. L'augmentation reflète principalement la marge dégagée sur des ventes plus élevées, une productivité améliorée, des économies de coûts et des gains d'efficacité réalisés, entre autres, à la suite de mesures de restructuration, ainsi que l'impact négatif des grèves du personnel de General Motors au quatrième trimestre 2019. Le bénéfice d'exploitation avant impôts sur le revenu s'est établi à 973 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2020, comparé à 579 millions de dollars au cours du quatrième trimestre 2019. Les autres dépenses étaient incluses dans le revenu d'exploitation avant imposition au cours du quatrième trimestre 2020 avec un solde net de 100 millions de dollars, comprenant les frais de restructuration et de dépréciation, ainsi qu'une perte sur la vente d'un investissement comptabilisé en actions, partiellement compensée par les gains nets sur la réévaluation de certains investissements en capitaux privés. Ce bilan se compare aux autres revenus nets de 8 millions de dollars comptabilisés au quatrième trimestre 2019, essentiellement composé de gains nets sur la réévaluation de certains investissements en capitaux privés, et partiellement compensés par les coûts de restructuration. À l'exclusion des Autres dépenses (de revenu), nettes pour les deux périodes, le bénéfice d'exploitation avant impôts sur le revenu a augmenté de 502 millions de dollars au cours du quatrième trimestre 2020 par rapport au quatrième trimestre 2019. Le bénéfice net attribuable à Magna International, Inc. s'est élevé à 738 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2020 par rapport à 440 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2019. Le revenu net attribuable à Magna International, Inc. au cours du quatrième trimestre 2019 comprenait d'autres dépenses nettes de 113 millions de dollars après impôts, par rapport à un niveau de 7 millions de dollars enregistré au quatrième trimestre 2019. À l'exclusion des autres dépenses (de revenu), nettes pour les deux périodes, le revenu net attribuable à Magna International, Inc. a augmenté de 418 millions de dollars au cours du quatrième trimestre 2020 par rapport au même trimestre en 2019. Le bénéfice dilué par action a augmenté pour atteindre 2,45 dollars au quatrième trimestre 2020, par rapport à 1,43 dollar au cours de la période comparable. Le bénéfice dilué par action ajusté a augmenté de 101 % pour atteindre 2,83 dollars, par rapport à 1,41 dollar pour le quatrième trimestre 2019. Au cours du quatrième trimestre 2020, nous avons généré 2,3 milliards de dollars en trésorerie provenant des activités d'exploitation après variation des actifs et passifs d'exploitation. Les activités d'investissement pour le quatrième trimestre 2020 sont réparties entre des acquisitions d'actifs immobilisés à hauteur de 560 millions de dollars, des investissements, autres actifs et actifs incorporels de 98 millions de dollars, ainsi que 18 millions de dollars d'investissements en capitaux privés. Nous avons également considéré une trésorerie de 98 millions de dollars liée aux combinaisons d'activités. CLÔTURE DE L'EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE 2020 Nous avons enregistré des ventes de 32,6 milliards de dollars pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, soit une baisse de 17 % par rapport à la clôture du 31 décembre 2019. Ceci est à rapporter à la production mondiale de véhicules légers qui a diminué de 17 % en 2020 par rapport à 2019, principalement en raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions connexes ayant entraîné la suspension temporaire de la production dans l'ensemble des sites de production constructeurs et fournisseurs au premier semestre 2020. La production de véhicules a diminué respectivement de 20 % et 23 % sur nos marchés de production les plus importants d'Amérique du Nord et d'Europe et a diminué de 4 % en Chine. Le BAII ajusté a baissé pour s'établir à 1,68 milliard de dollars en 2020, contre 2,55 milliards en 2019. Cette baisse résulte principalement de la réduction des bénéfices liée à la chute des ventes, partiellement compensée par les économies de coûts et les gains d'efficacité réalisés, y compris par le biais de mesures de restructuration, ainsi qu'à l'impact négatif des grèves du personnel de General Motors en 2019. En 2020, le bénéfice d'exploitation avant imposition s'est élevé à 1,0 milliard de dollars, tandis que le bénéfice net attribuable à Magna International, Inc. a atteint 757 millions de dollars, soit une régression de respectivement 1,2 et 1,0 milliard de dollars par rapport à 2019. Le bénéfice dilué par action est en baisse et se chiffre à 2,52 $ en 2020, contre 5,59 $ sur l'exercice 2019. Notre bénéfice dilué par action ajusté a diminué de 35 %. Il atteint 3,95 dollars en 2020, comparé à 6,05 dollars en 2019.



Au cours de l'année 2020, nous avons généré des liquidités d'exploitation à hauteur de 3,3 milliards de dollars, y compris les variations des actifs et passifs d'exploitation. Les activités d'investissement pour 2020 comprenaient 1,15 milliard de dollars en acquisitions d'actifs immobilisés, 331 millions de dollars en investissements, autres actifs et actifs incorporels, et 132 millions de dollars d'investissements en capitaux privés, principalement liés à Waymo. Nous avons également considéré une trésorerie nette de 91 millions de dollars liée aux combinaisons d'activités. REMBOURSEMENT DE CAPITAL AUX ACTIONNAIRES Au cours du trimestre et de l'exercice clos au 31 décembre 2020, nous avons versé des dividendes de respectivement 115 millions et 467 millions de dollars. En outre, nous avons racheté à des fins d'annulation 4,8 millions d'actions pour un montant de 192 millions de dollars au cours du premier trimestre 2020. Notre conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,43 dollar par action ordinaire au quatrième trimestre. Cela représente un gain de 8 % de la valeur du dividende, payable le 19 mars 2021 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 5 mars 2021. Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c30d392-2723-45de-a89c-6a485ac5b389 PERSPECTIVES POUR 2021 ET 2023 Nos perspectives pour l'exercice en cours sont fournies chaque année et révisées trimestriellement ; nos perspectives pour 2023 sont indiquées ci-dessous, mais sans mise à jour trimestrielle. Hypothèses de perspectives pour 2021 et 2023 2021 2023 Light Vehicle Production (millions of units) North America 15.9 16.3 Europe 18.5 20.1 China 24.0 26.0 Average Foreign exchange rates: 1 Canadian dollar equals US$0.770 US$0.770 1 euro equals US$1.210 US$1.210 Perspectives pour 2021 et 2023 2021 2023 Segment Sales Body Exteriors & Structures $16.5 - $17.1 billion $18.0 - $19.0 billion Power & Vision $11.6 - $12.0 billion $13.0 - $13.6 billion Seating Systems $5.8 - $6.1 billion $6.1 - $6.5 billion Complete Vehicles $6.5 - $6.8 billion $6.3 - $6.8 billion Total Sales $40.0 - $41.6 billion $43.0 - $45.5 billion Adjusted EBIT Margin(1) 7.1% - 7.5% 8.1% - 8.6% Equity Income (included in EBIT) $85 - $115 million $155 - $200 million Interest Expense, net Approximately $110 million Income Tax Rate(2) Approximately 23% Net Income attributable to Magna(3) $2.1 - $2.3 billion Capital Spending Approximately $1.6 billion Notes:

(1) Adjusted EBIT Margin is the ratio of Adjusted EBIT to Total Sales

(2) The Income Tax Rate has been calculated using Adjusted EBIT and is based on current tax legislation

(3) Net Income attributable to Magna represents Net Income excluding Other expense (income), net Ces perspectives visent à fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction, et peuvent se révéler inappropriées dans d'autres cas. Bien que considérées comme raisonnables par Magna à la date du présent document, les perspectives pour 2021 et 2023 ci-dessus et les hypothèses sous-jacentes peuvent se révéler inexactes. En conséquence, nos résultats réels pourraient différer sensiblement de nos attentes telles qu'énoncées dans le présent document. Les risques identifiés à la section « Énoncés prospectifs » ci-après représentent les principaux facteurs qui, de notre avis, pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de nos attentes. Principaux facteurs de notre activité Nos résultats d'exploitation dépendent principalement des niveaux de production de voitures et de camionnettes en Amérique du Nord, en Europe et en Chine déployés par nos clients. Bien que nous fournissions des systèmes et des composants à tous les grands fabricants d'équipements d'origine [« OEM »], nous ne fournissons pas de systèmes ni de composants pour tous les véhicules, et la valeur de nos produits n'est pas non plus identique d'un véhicule à l'autre. En conséquence, la composition des clients et des programmes par rapport aux tendances du marché, ainsi que la valeur de nos produits dans des programmes de production de véhicules spécifiques, sont également des éléments clés pour nos résultats. Les volumes de production OEM sont généralement alignés sur les niveaux de vente des véhicules et donc, affectés par l'évolution de ces niveaux. Outre les niveaux de vente de véhicules, les volumes de production sont généralement affectés par toute une série de facteurs, dont : les conditions économiques et politiques générales, les interruptions de travail, les accords de libre-échange, les tarifs, les valeurs relatives des devises, les prix des produits de base, les chaînes d'approvisionnement et les infrastructures, la disponibilité et le coût relatif de la main-d'œuvre qualifiée, les considérations réglementaires, y compris celles relatives aux émissions environnementales et aux normes de sécurité, ainsi que d'autres facteurs. En outre, la COVID-19 peut avoir une incidence sur les volumes de production de véhicules, notamment au travers des ordres de confinement à domicile qui limitent la production, de l'absentéisme accru des employés, ainsi que des perturbations des chaînes d'approvisionnement, telles que la pénurie de semi-conducteurs qui pénalise actuellement les volumes de production de véhicules à l'échelle mondiale. Les niveaux globaux de ventes de véhicules subissent de plein fouet les fluctuations du niveau de confiance des consommateurs, lequel peut à son tour être affecté par les perceptions des consommateurs et les tendances générales liées aux marchés de l'emploi, du logement et des actions, ainsi que par d'autres facteurs macroéconomiques et politiques. Les facteurs annexes ayant généralement des effets sur les niveaux de vente de véhicules et donc, sur les volumes de production, comprennent : les taux d'intérêt et/ou la disponibilité du crédit ; les prix du carburant et de l'électricité ; les taux de change relatifs ; les restrictions réglementaires à l'utilisation des véhicules dans certaines grandes métropoles ; ainsi que d'autres facteurs. Par ailleurs, la COVID-19 peut avoir un impact sur les ventes de véhicules, notamment du fait des ordres de confinement à domicile, qui restreignent les opérations des concessionnaires automobiles, auxquels s'ajoute la baisse de confiance des consommateurs due à la détérioration du revenu des ménages. Analyse par segment

[Sauf mention contraire, tous les montants figurant dans les tableaux sont exprimés en millions de dollars américains.] Body Exteriors & Structures For the three months ended December 31, 2020 2019 Change Sales $ 4,393 $ 3,923 $ 470 + 12 % Adjusted EBIT $ 543 $ 289 $ 254 + 88 % Adjusted EBIT as a percentage of sales (i) 12.4 % 7.4 % + 5.0 % (i) Adjusted EBIT as a percentage of sales is calculated as Adjusted EBIT divided by Sales. Les ventes du segment Body Exteriors & Structures ont progressé de 12 %, soit 470 millions de dollars, pour s'établir à 4,39 milliards de dollars au quatrième trimestre 2020, contre 3,92 milliards en 2019. L'augmentation des ventes est principalement attribuable aux répercussions de la grève chez GM au cours du quatrième trimestre 2019, au lancement de nouveaux programmes pendant ou après le quatrième trimestre 2019, tels que le Ford Bronco Sport et la Mustang Mach E, les SUV de grande taille de General Motors, ainsi que le coupé Mercedes-Benz GLE, une augmentation de 64 millions de dollars des ventes déclarées en dollars américains principalement dû au renforcement net des devises étrangères par rapport au dollar américain, ainsi qu’à l'augmentation de la production mondiale de véhicules légers. Ces phénomènes ont été partiellement compensés par la fin de la production de certains programmes et les concessions de prix nets accordées aux clients. Le BAII ajusté pour la branche Body Exteriors & Structures a progressé de 254 millions de dollars pour atteindre 543 millions de dollars au quatrième trimestre 2020, contre 289 millions de dollars au quatrième trimestre 2019. Le BAII ajusté en pourcentage des ventes a pour sa part augmenté de 5,0 % pour atteindre 12,4 % au quatrième trimestre 2020, comparativement à 7,4 % au quatrième trimestre 2019. Ces augmentations reflètent une productivité améliorée, des économies de coûts et des gains d'efficacité réalisés, entre autres, à la suite de mesures de restructuration, l'impact négatif des grèves du personnel de General Motors au quatrième trimestre 2019, ainsi qu'une marge dégagée sur des ventes plus élevées. Power & Vision For the three months ended December 31, 2020 2019 Change Sales $ 3,179 $ 2,725 $ 454 + 17 % Adjusted EBIT $ 359 $ 163 $ 196 + 120 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 11.3 % 6.0 % + 5.3 % Les ventes du segment Power & Vision ont augmenté de 17 %, soit 454 millions de dollars en valeur. Elles se chiffrent à 3,18 milliards de dollars pour le dernier trimestre 2020, contre 2,73 milliards durant la période équivalente en 2019. L'augmentation des ventes est principalement attribuable aux répercussions de la grève chez GM au cours du quatrième trimestre 2019, au lancement de nouveaux programmes pendant ou après le quatrième trimestre 2019, tels que les modèles Mercedes-Benz GLB, Land Rover Defender, Genesis G80 et BMW 2-Series Gran Coupe, une augmentation de 113 millions de dollars des ventes déclarées en dollars américains principalement en raison du renforcement net des devises étrangères par rapport au dollar américain, ainsi qu’à l'augmentation de la production mondiale de véhicules légers. Ces résultats ont été partiellement compensés par des concessions de prix nets accordées aux clients. Le BAII ajusté pour la branche Power & Vision a progressé de 196 millions de dollars pour atteindre 359 millions de dollars au quatrième trimestre 2020, contre 163 millions de dollars au quatrième trimestre 2019. Le BAII ajusté en pourcentage des ventes a pour sa part augmenté de 5,3 % pour atteindre 11,3 % au quatrième trimestre 2020, comparativement à 6,0 % au quatrième trimestre 2019. Ces augmentations sont principalement attribuables aux bénéfices sur les ventes plus élevées, aux économies de coûts et aux gains d'efficacité réalisés, y compris en raison de mesures de restructuration, aux répercussions de la grève du personnel chez GM au quatrième trimestre 2019, à la baisse des coûts d'ingénierie au sein de notre activité ADAS, largement associés à trois programmes qui feront appel à de nouvelles technologies, à un revenu d'actions plus élevé, ainsi qu'à des dépenses plus faibles associées à notre ancienne collaboration avec Lyft. Ces résultats ont été partiellement compensés par la baisse des éléments commerciaux favorables nets. Seating Systems For the three months ended December 31, 2020 2019 Change Sales $ 1,390 $ 1,426 $ (36 ) - 3 % Adjusted EBIT $ 85 $ 79 $ 6 + 8 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 6.1 % 5.5 % + 0.6 % Les ventes du segment Seating Systems ont diminué de 3 %, soit 36 millions de dollars en valeur. Elles se chiffrent à 1,39 milliard de dollars pour le dernier trimestre 2020, contre 1,43 milliard durant la période équivalente en 2019. Cette diminution est principalement attribuable à la baisse de la production de certains programmes clés, en particulier le Chrysler Minivan, à la fin de la production de certains programmes, à une diminution de 5 millions de dollars des ventes déclarées en dollars américains, ainsi qu'à des concessions de prix nets accordées aux clients. Ces phénomènes ont été partiellement compensés par le lancement de nouveaux programmes pendant ou après le quatrième trimestre 2019, tels que les modèles BMW 1-Series, BMW 2-Series Gran Coupe, Ford Escape et Audi A3, ainsi que par les répercussions de la grève chez GM au quatrième trimestre 2019. Le BAII ajusté pour la branche Seating Systems a progressé de 6 millions de dollars pour atteindre 85 millions de dollars au quatrième trimestre 2020, contre 79 millions de dollars au quatrième trimestre 2019. Le BAII ajusté en pourcentage des ventes a pour sa part augmenté de 0,6 % pour atteindre 6,1 % au quatrième trimestre 2020, comparativement à 5,5 % au quatrième trimestre 2019. Ces augmentations sont principalement dues aux économies de coûts et aux gains d'efficacité réalisés, y compris en raison de mesures de restructuration, des répercussions des grèves chez GM au quatrième trimestre 2019, ainsi que de l'amélioration de la productivité et de l'efficacité sur un site dont les performances ne sont pas optimales. Ces résultats ont été partiellement compensés par le moindre bénéfice lié à la baisse des ventes. Complete Vehicles For the three months ended December 31, 2020 2019 Change Complete Vehicle Assembly Volumes (thousands of units) 34.5 33.9 + 2 % Sales $ 1,759 $ 1,461 $ 298 + 20 % Adjusted EBIT $ 110 $ 44 $ 66 + 150 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 6.3 % 3.0 % + 3.3 % Les ventes de la branche Complete Vehicles sont en progression de 20 %, soit 298 millions de dollars en valeur. Elles s'établissent à 1,76 milliard de dollars pour le quatrième trimestre 2020, contre 1,46 milliard au trimestre équivalent en 2019, tandis que les volumes d'assemblage ont progressé de 2 %, soit 600 unités. Ces hausses des ventes sont principalement dues à celle des volumes des modèles Jaguar I-Pace, BMW Série 5 et Mercedes Benz Classe G, ainsi qu'à un gain de 122 millions de dollars des ventes déclarées en dollars américains qui résulte du renforcement de l'euro par rapport au dollar américain, ces phénomènes étant partiellement compensés par un recul des volumes d'assemblage sur les modèles Jaguar E-Pace, BMW Z4 et Toyota Supra. Le BAII ajusté de la branche Complete Vehicles, en progression de 66 millions de dollars, atteint 110 millions au quatrième trimestre 2020, tandis que le BAII ajusté en pourcentage des ventes s'établit désormais à 6,3 % pour la même période, contre 3,0 % au quatrième trimestre 2019. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse des bénéfices sur les ventes de produits d'ingénierie, à la composition favorable des programmes, aux avantages d'une initiative de réduction des coûts, ainsi qu'aux coûts de restructuration et de réduction des effectifs encourus au cours du quatrième trimestre 2019. MAGNA INTERNATIONAL INC. CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME [Unaudited] [U.S. dollars in millions, except per share figures] Three months ended Year ended December 31, December 31, 2020 2019 2020 2019 Sales $ 10,568 $ 9,395 $ 32,647 $ 39,431 Costs and expenses Cost of goods sold 8,753 8,085 28,207 34,022 Depreciation and amortization 362 355 1,366 1,345 Selling, general and administrative 448 423 1,587 1,697 Interest expense, net 22 19 86 82 Equity income (90 ) (58 ) (189 ) (178 ) Other expense (income), net [i] 100 (8 ) 584 240 Income from operations before income taxes 973 579 1,006 2,223 Income taxes 223 134 329 591 Net income 750 445 677 1,632 (Income) loss attributable to non-controlling interests (12 ) (5 ) 80 133 Net income attributable to Magna International Inc. $ 738 $ 440 $ 757 $ 1,765 Earnings per Common Share: Basic $ 2.46 $ 1.44 $ 2.52 $ 5.61 Diluted $ 2.45 $ 1.43 $ 2.52 $ 5.59 Cash dividends paid per Common Share $ 0.400 $ 0.365 $ 1.60 $ 1.46 Weighted average number of Common Shares outstanding during the period [in millions]: Basic 299.6 305.0 299.7 314.7 Diluted 300.9 306.3 300.4 315.8 [i] See "Other expense (income), net" information included in this Press Release.

MAGNA INTERNATIONAL INC. CONSOLIDATED BALANCE SHEETS [Unaudited] [U.S. dollars in millions] As at As at December 31, December 31, 2020 2019 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 3,268 $ 1,276 Accounts receivable 6,394 5,927 Inventories 3,444 3,304 Prepaid expenses and other 260 238 13,366 10,745 Investments 947 1,210 Fixed assets, net 8,475 8,260 Operating lease right-of-use assets 1,906 1,811 Intangible assets, net 481 484 Goodwill 2,095 1,976 Deferred tax assets 372 308 Other assets 963 996 $ 28,605 $ 25,790 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 6,266 $ 5,628 Other accrued liabilities 2,254 1,800 Accrued salaries and wages 815 753 Income taxes payable 38 17 Longterm debt due within one year 129 106 Current portion of operating lease liabilities 241 225 9,743 8,529 Longterm debt 3,973 3,062 Operating lease liabilities 1,656 1,601 Long-term employee benefit liabilities 729 677 Other longterm liabilities 332 371 Deferred tax liabilities 452 419 16,885 14,659 Shareholders' equity Capital stock Common Shares [issued: 300,527,416; December 31, 2019 – 303,250,415] 3,271 3,198 Contributed surplus 128 127 Retained earnings 8,704 8,596 Accumulated other comprehensive loss (733 ) (1,090 ) 11,370 10,831 Non-controlling interests 350 300 11,720 11,131 $ 28,605 $ 25,790

MAGNA INTERNATIONAL INC. CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS [Unaudited] [U.S. dollars in millions] Three months ended Year ended December 31, December 31, 2020 2019 2020 2019 Cash provided from (used for): OPERATING ACTIVITIES Net income $ 750 $ 445 $ 677 $ 1,632 Items not involving current cash flows 581 509 2,065 1,976 1,331 954 2,742 3,608 Changes in operating assets and liabilities 928 742 536 352 Cash provided from operating activities 2,259 1,696 3,278 3,960 INVESTING ACTIVITIES Fixed asset additions (560 ) (513 ) (1,145 ) (1,441 ) Increase in investments, other assets and intangible assets (98 ) (122 ) (331 ) (384 ) Increase in private equity investments (18 ) — (132 ) (10 ) Proceeds from dispositions 69 16 117 185 Business combinations 98 5 91 (147 ) Proceeds from sale of Lyft, Inc. — 221 — 231 Proceeds on sale of business — — — 1,132 Cash used for investing activities (509 ) (393 ) (1,400 ) (434 ) FINANCING ACTIVITIES Issues of debt (2 ) 11 854 47 Decrease in short-term borrowings (13 ) (436 ) (31 ) (1,124 ) Repayments of debt (12 ) (10 ) (140 ) (149 ) Issue of Common Shares on exercise of stock options 64 11 81 44 Tax withholdings on vesting of equity awards (3 ) (4 ) (13 ) (9 ) Repurchase of Common Shares — (254 ) (203 ) (1,289 ) Contributions to subsidiaries by non-controlling interests 18 — 18 4 Dividends paid to non-controlling interests (12 ) (9 ) (18 ) (22 ) Dividends paid (115 ) (111 ) (467 ) (449 ) Cash (used for) provided from financing activities (75 ) (802 ) 81 (2,947 ) Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and

restricted cash equivalents 81 10 23 11 Net increase in cash, cash equivalents and

restricted cash equivalents during the period 1,756 511 1,982 590 Cash, cash equivalents and restricted cash equivalents,

beginning of period 1,618 881 1,392 802 Cash, cash equivalents and restricted cash equivalents,

end of period $ 3,374 $ 1,392 $ 3,374 $ 1,392

MAGNA INTERNATIONAL INC. SUPPLEMENTAL DATA [Unaudited] [All amounts in U.S. dollars and all tabular amounts in millions unless otherwise noted] OTHER EXPENSE (INCOME), NET During the three months and year ended December 31, 2020 and 2019, the Company recorded Other expense (income), net items as follows: Three months ended Year ended December 31, December 31, 2020 2019 2020 2019 Impairments and loss on sale of equity-accounted investments [a] $ 10 $ — $ 347 $ 700 Restructuring and impairments [b] 101 3 269 58 Net (gains) losses on investments [c] (11 ) (11 ) (32 ) 6 Gain on sale of business [d] — — — (524 ) Other expense (income), net $ 100 $ (8 ) $ 584 $ 240

[a] Impairments and loss on sale of equity-accounted investments The following table summarizes the impairment charges and loss on sale recorded for certain investments in the Company's Power & Vision segment:

Three months ended Year ended December 31, December 31, 2020 2019 2020 2019 Getrag (Jiangxi) Transmission Co., Ltd. ["GJT"] [i] $ — $ — $ 337 $ 511 Getrag Ford Transmission GmbH ["GFT"] [ii] — — — 150 Dongfeng Getrag Transmission Co. Ltd. ["DGT"] [iii] 10 — 10 39 Total impairments and loss on sale of equity-accounted

investments 10 — 347 700 Tax effect on Other expense, net 9 — (53 ) (36 ) Loss attributable to non-controlling interests — — (75 ) (127 ) Non-cash impairment charge included in

Net income attributable to Magna International Inc. $ 19 $ — $ 219 $ 537

[i] During 2019, the Company recorded an impairment charge related to its equity-accounted investment in GJT. The impairment was based on the in-sourcing of transmissions by certain Chinese OEMs, lower than expected sales, pricing pressure in the China market, and declines in volume projections for manual transmissions and dual-clutch transmissions in China. During 2020, an impairment for GJT was recorded based on pricing pressure in the China market as a result of the global economic climate, as well as additional declines in volume and sales projections for the foreseeable future. In the fourth quarter of 2020, the governing documents related to GJT were revised, providing the Company with a controlling financial interest. As a result, the Company began consolidating GJT on December 29, 2020, the effective date of the amendments. [ii] On December 22, 2020, the Company entered into multiple agreements with the Ford Motor Company ["Ford"] to operate certain businesses within GFT under separate ownership. The transaction is expected to close in the first quarter of 2021. In 2019 the Company recorded an impairment charge related to its equity investment in GFT as a result of lower than expected sales and declines in volume projections for manual transmissions in Europe. [iii] During 2020, the Company recorded a $10 million loss on the sale of its 50% interest in DGT. An impairment loss of $39 million related to DGT was recorded during 2019 as a result of the factors listed above impacting the China market.

MAGNA INTERNATIONAL INC. SUPPLEMENTAL DATA [Unaudited] [All amounts in U.S. dollars and all tabular amounts in millions unless otherwise noted] OTHER EXPENSE (INCOME), NET (CONTINUED) [b] Restructuring and impairments The following table summarizes the restructuring and fixed asset impairment charges recorded by segment for the three months and year ended December 31, 2020: Three months ended December 31, 2020 Body Exteriors Power Seating Net of & Structures & Vision Systems Total Tax Restructuring $ 21 $ — $ — $ 21 $ 21 Fixed Asset Impairments 57 — — 57 57 Brazil Closures [ii] 8 — 15 23 23 $ 86 $ — $ 15 $ 101 $ 101 Year ended December 31, 2020 Body Exteriors Power Seating Net of & Structures & Vision Systems Total Tax COVID-19 Restructuring and Impairments [i] $ 37 $ 115 $ 16 $ 168 $ 136 Restructuring 21 — — 21 21 Fixed Asset Impairments 57 — — 57 57 Brazil Closures [ii] 8 — 15 23 23 $ 123 $ 115 $ 31 $ 269 $ 237

[i] In response to the impact that COVID-19 was expected to have on vehicle production volumes over the short to medium term, the Company initiated and/or accelerated the timing of restructuring plans to right-size its business. These restructuring actions include plant closures and workforce reductions. [ii] In connection with the recently announced plant closures by Ford in Brazil, the Company made the decision to accelerate the closure of two facilities that supply these plants. For the year ended December 31, 2019, the Company recorded net restructuring charges of $31 million [$31 million after tax] at its Body Exteriors & Structures’ operations and asset impairment charges of $27 million [$20 million after tax] for its Electronics′ operations which are included in the Company’s Power & Vision segment.

MAGNA INTERNATIONAL INC. SUPPLEMENTAL DATA [Unaudited] [All amounts in U.S. dollars and all tabular amounts in millions unless otherwise noted] OTHER EXPENSE (INCOME), NET (CONTINUED) [c] Net (gains) losses on investments During 2020, the Company recorded unrealized gains of $34 million [$29 million after tax] on the revaluation of its private equity investments and a non-cash impairment charge of $2 million [$2 million after tax] related to a private equity investment, which was included in the Corporate segment. For the three months ended December 31, 2020, the Company recorded unrealized gains of $13 million [$9 million after tax] on the revaluation of its private equity investments and a non-cash impairment charge of $2 million [$2 million after tax] related to a private equity investment. During 2019, the Company recorded net losses on investments of $6 million [$5 million after tax]. This includes net unrealized gains of $17 million [$15 million after tax] related to the revaluation of its private equity investments and net losses of $23 million [$20 million after tax] related to its investment in Lyft, Inc. ["Lyft"]. For the three months ended December 31, 2019, the Company recorded net gains of $11 million [$10 million after tax] substantially related to its investment in Lyft. During 2019, the Company sold 5.4 million shares of its publicly traded equity securities in Lyft for proceeds of $231 million. [d] Gain on sale of business During 2019, the Company completed the sale of its global Fluid Pressure & Controls business which was included in the Power & Vision segment. Total consideration was $1.23 billion, and the Company recognized a gain on the sale of $524 million [$447 million after tax]. MAGNA INTERNATIONAL, INC.

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

[non vérifiées]

[Sauf mention contraire, tous les montants figurant dans les tableaux sont exprimés en millions de dollars américains.] INFORMATIONS SEGMENTÉES Magna est un fournisseur mondial du secteur automobile qui possède une expertise complète en ingénierie automobile et production contractuelle, ainsi qu’une vaste gamme de produits incluant la carrosserie, le châssis, l'extérieur, les sièges, la motorisation, la technologie active d'aide à la conduite, l'électronique, les rétroviseurs et l'éclairage, la mécatronique et les systèmes de toit. Magna possède également des ressources électroniques et des capacités logicielles dans bon nombre de ces domaines. L'activité de la Société s'articule autour de quatre segments opérationnels : « Body Exteriors & Structures » (Structures et extérieurs de carrosserie), « Power & Vision » (Énergie et vision), « Seating Systems » (Systèmes de sièges) et « Complete Vehicles » (Véhicules complets). Ces segments, qui ont été déterminés d'après les opportunités technologiques, les similitudes entre produits, ainsi que différents facteurs de marché et d'exploitation, sont également ceux qui font l'objet d'une déclaration obligatoire de la Société. Le responsable de la Société en charge des décisions opérationnelles prend en compte le bénéfice ajusté avant impôts sur les intérêts et les bénéfices [ou « BAII ajusté »] en tant que mesure du bénéfice ou de la perte d'un segment, la Direction estimant en effet que le BAII ajusté constitue la mesure la plus appropriée de la rentabilité ou de la perte opérationnelle comptabilisée pour ses segments déclarés. Le BAII ajusté est calculé en considérant le bénéfice net et en additionnant les impôts sur les bénéfices, les intérêts débiteurs nets, ainsi que les autres dépenses nettes sur les revenus. MAGNA INTERNATIONAL INC. SUPPLEMENTAL DATA [Unaudited] [All amounts in U.S. dollars and all tabular amounts in millions unless otherwise noted] SEGMENTED INFORMATION (CONTINUED) The following tables show segment information for the Company's reporting segments and a reconciliation of Adjusted EBIT to the Company's consolidated income from operations before income taxes: Three months ended December 31, 2020 Depreciation Fixed Total External Adjusted and Equity asset sales sales EBIT [ii] amortization income additions Body Exteriors & Structures $ 4,393 $ 4,314 $ 543 $ 190 $ (1 ) $ 296 Power & Vision 3,179 3,126 359 124 (80 ) 198 Seating Systems 1,390 1,383 85 20 (5 ) 38 Complete Vehicles 1,759 1,743 110 23 (3 ) 15 Corporate & Other [i] (153 ) 2 (2 ) 5 (1 ) 13 Total Reportable Segments $ 10,568 $ 10,568 $ 1,095 $ 362 $ (90 ) $ 560 Three months ended December 31, 2019 Depreciation Equity Fixed Total External Adjusted and (income) asset sales sales EBIT [ii] amortization loss additions Body Exteriors & Structures $ 3,923 $ 3,849 $ 289 $ 180 $ (1 ) $ 263 Power & Vision 2,725 2,678 163 128 (55 ) 203 Seating Systems 1,426 1,420 79 18 (5 ) 31 Complete Vehicles 1,461 1,444 44 24 (1 ) 15 Corporate & Other [i] (140 ) 4 15 5 4 1 Total Reportable Segments $ 9,395 $ 9,395 $ 590 $ 355 $ (58 ) $ 513 Year ended December 31, 2020 Depreciation Fixed Total External Adjusted and Equity asset sales sales EBIT [ii] amortization income additions Body Exteriors & Structures $ 13,550 $ 13,292 $ 817 $ 727 $ — $ 581 Power & Vision 9,722 9,553 495 464 (179 ) 440 Seating Systems 4,455 4,433 107 73 (6 ) 70 Complete Vehicles 5,415 5,363 274 84 (3 ) 34 Corporate & Other [i] (495 ) 6 (17 ) 18 (1 ) 20 Total Reportable Segments $ 32,647 $ 32,647 $ 1,676 $ 1,366 $ (189 ) $ 1,145 Year ended December 31, 2019 Depreciation Equity Fixed Total External Adjusted and (income) asset sales sales EBIT [ii] amortization loss additions Body Exteriors & Structures $ 16,458 $ 16,110 $ 1,299 $ 710 $ (3 ) $ 713 Power & Vision 11,312 11,103 747 464 (174 ) 577 Seating Systems 5,577 5,548 312 66 (4 ) 76 Complete Vehicles 6,707 6,661 144 84 (1 ) 69 Corporate & Other [i] (623 ) 9 43 21 4 6 Total Reportable Segments $ 39,431 $ 39,431 $ 2,545 $ 1,345 $ (178 ) $ 1,441

[i] Included in Corporate and Other Adjusted EBIT are intercompany fees charged to the automotive

segments. [ii] For a definition and reconciliation of Adjusted EBIT, refer to our Non-GAAP financial measures

reconciliation included in the “Supplemental Data” section of this Press Release.

MAGNA INTERNATIONAL INC. SUPPLEMENTAL DATA [Unaudited] [All amounts in U.S. dollars and all tabular amounts in millions unless otherwise noted] Mesures financières non conformes aux PCGR Outre les résultats financiers communiqués conformément aux PCGR des États-Unis, le présent communiqué de presse contient des références aux mesures financières non définies dans les PCGR, dont le détail figure ci-après. Nous estimons que les mesures financières non définies dans les PCGR citées dans le présent communiqué de presse sont utiles à la fois aux décideurs et aux investisseurs pour guider leur analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation de la Société, ainsi que pour améliorer la comparabilité des exercices fiscaux. La Direction estime notamment que le BAII ajusté et le bénéfice dilué ajusté par action constituent des valeurs utiles pour mesurer la performance financière de la Société en excluant certains éléments non représentatifs du rendement d'exploitation fondamental de la Société. La présentation des mesures financières non définies par les PCGR ne doit pas être considérée isolément ni comme un substitut aux informations financières de la Société préparées conformément aux PCGR. The following table reconciles Net income to Adjusted EBIT: Three months ended Year ended December 31, December 31, 2020 2019 2020 2019 Net income $ 750 $ 445 $ 677 $ 1,632 Add: Interest expense, net 22 19 86 82 Other expense (income), net 100 (8 ) 584 240 Income taxes 223 134 329 591 Adjusted EBIT $ 1,095 $ 590 $ 1,676 $ 2,545 The following table reconciles Net income attributable to Magna International Inc. to Adjusted diluted earnings per share: Three months ended Year ended December 31, December 31, 2020 2019 2020 2019 Net income attributable to Magna International Inc. $ 738 $ 440 $ 757 $ 1,765 Add: Other expense (income), net 100 (8 ) 584 240 Tax effect on Other expense (income), net 13 1 (80 ) 33 Loss attributable to non-controlling interests related

to Other expense (income), net — — (75 ) (127 ) Adjusted net income attributable to Magna International Inc. $ 851 $ 433 $ 1,186 $ 1,911 Diluted weighted average number of Common Shares

outstanding during the period (millions): 300.9 306.3 300.4 315.8 Adjusted diluted earnings per share $ 2.83 $ 1.41 $ 3.95 $ 6.05 Certaines des mesures financières prospectives mentionnées ci-dessus sont fournies sur une base non définie dans les PCGR. Nous ne fournissons pas de rapprochement entre ces mesures prospectives et les mesures financières les plus directement comparables calculées et présentées conformément aux PCGR des États-Unis. Le faire pourrait potentiellement induire en erreur et serait peu pratique étant donné la difficulté de projeter des éléments qui ne reflètent pas les opérations en cours dans une période future. L'importance de ces éléments peut toutefois être significative. Ce communiqué de presse, ainsi que notre rapport de gestion sur nos résultats d'exploitation et notre situation financière, et nos états financiers intermédiaires, sont disponibles dans la rubrique Relations avec les investisseurs de notre site Web à l'adresse www.magna.com/company/investors et déposés par voie électronique dans SEDAR (Système d'analyse et de récupération électronique des documents) qui peut être consulté sur le site www.sedar.com , ainsi qu'EDGAR (Système de collecte de données, d'analyse et de récupération des données électroniques) de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peut être consulté sur le site www.sec.gov . Une conférence téléphonique à l'intention des analystes et actionnaires se tiendra le vendredi 19 février 2021 à 8 h 00, HNE afin de présenter nos résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2020. La conférence téléphonique sera présidée par Swamy Kotagiri, président-directeur général. Le numéro à composer pour accéder à cette conférence à partir de l'Amérique du Nord est le 1-800-735-5968. Les personnes appelant depuis l'extérieur de ce territoire sont invitées à composer le 1-416-981-9038. Veuillez composer le numéro au moins 10 minutes avant le début de la conférence. Nous retransmettrons également la téléconférence sur le site www.magna.com . La présentation accompagnant la conférence, ainsi que le récapitulatif de nos états financiers , seront disponibles sur notre site Web vendredi avant la téléconférence. BALISES

Résultats trimestriels, résultats financiers, production de véhicules CONTACT POUR LES INVESTISSEURS

Louis Tonelli, vice-président en charge des relations avec les investisseurs

louis.tonelli@magna.com | 905-726-7035 CONTACT PRESSE

Tracy Fuerst, vice-présidente en charge de la communication d'entreprise et des relations publiques

tracy.fuerst@magna.com │ 248-631-5396 CONTACT DE LA TÉLÉCONFÉRENCE

Nancy Hansford, assistante de direction, Relations avec les investisseurs

nancy.hansford@magna.com │ 905.726.7108 NOTRE ENTREPRISE (1)

Notre entreprise est spécialisée dans les technologies de la mobilité. Nous comptons plus de 158 000 collaborateurs, 342 sites de production et 91 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits dans 27 pays. Nous détenons une expertise complète en ingénierie automobile et production contractuelle, ainsi qu’une vaste gamme de produits comprenant la carrosserie, le châssis, l'extérieur, les sièges, la motorisation, la technologie active d'aide à la conduite, l'électronique, la mécatronique, les rétroviseurs, l'éclairage et les systèmes de toit. Nos actions ordinaires sont négociées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA). (1) Les chiffres relatifs aux opérations de fabrication, au développement de produits, aux centres de vente et d'ingénierie et aux effectifs comprennent certaines opérations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.



ÉNONCÉS PROSPECTIFS Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » ou « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces déclarations visent à fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction, et peuvent se révéler inappropriées dans d'autres cas. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des projections financières et autres, ainsi que des déclarations concernant nos plans, objectifs ou résultats économiques futurs, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède, et d'autres déclarations qui ne sont pas des récits de faits historiques. Nous utilisons des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « susceptible de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « planifier », « viser », « prévoir », « perspective », « prévoir », « estimer », « objectif » et des expressions similaires suggérant des résultats ou événements futurs pour identifier les énoncés prospectifs. Le tableau suivant identifie les énoncés prospectifs importants contenus dans le présent document, ainsi que les risques potentiels importants qui, selon nous, pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ces énoncés prospectifs. Les lecteurs sont également invités à prendre en compte tous les facteurs de risque ci-dessous : Material Forward-Looking Statement Material Potential Risks Related to Applicable Forward-Looking Statement Total Sales

Segment Sales Mandatory stay-at-home orders to help contain COVID-19 spread could impact vehicle sales, vehicle production and our own production

Economic impact of COVID-19 on consumer confidence

Supply disruptions, including as a result of a semiconductor chip shortage currently being experienced in the industry and constriction in the supply of certain types of steel

Concentration of sales with six customers

Shifts in market shares among vehicles or vehicle segments

Shifts in consumer “take rates” for products we sell Adjusted EBIT Margin

Net Income Attributable to Magna Same risks as for Total Sales and Segment Sales above

Operational underperformance

Higher costs incurred to mitigate the risk of supply disruptions, including overtime, premium freight and expenses related to switching sub-suppliers

Price concessions

Tax risks Equity Income Same risks as Adjusted EBIT Margin and Net Income Attributable to Magna

Risks related to conducting business through joint ventures Les énoncés prospectifs sont fondés sur les informations dont nous disposons actuellement et reposent sur des hypothèses et analyses que nous avons faites à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon nous, sont appropriés aux circonstances. Bien que nous estimions avoir une base raisonnable pour formuler de tels énoncés prospectifs, ceux-ci ne constituent nullement une garantie de rendement ou de résultats futurs. Outre les facteurs susmentionnés, la question de savoir si les résultats et développements réels seront conformes à nos attentes et prédictions dépend d'un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, y compris, sans s'y limiter : Risks Related to the Automotive Industry



economic cyclicality;

regional production volume declines, including as a result of the COVID-19 (Coronavirus) pandemic;

intense competition;

potential restrictions on free trade;

trade disputes/tariffs; Customer and Supplier Related Risks



concentration of sales with six customers;

emergence of potentially disruptive Electric Vehicle (EV) OEMs;

OEM consolidation and cooperation;

shifts in market shares among vehicles or vehicle segments;

shifts in consumer "take rates" for products we sell;

quarterly sales fluctuations;

potential loss of any material purchase orders;

a deterioration in the financial condition of our supply base, including as a result of the COVID-19 (Coronavirus) pandemic; Manufacturing Operational Risks



product and new facility launch risks;

operational underperformance;

restructuring costs;

impairment charges;

labour disruptions;

COVID-19 (Coronavirus) shutdowns;

supply disruptions, including as a result of the COVID-19 (Coronavirus) pandemic;

climate change risks;

attraction/retention of skilled labour; IT Security/Cybersecurity Risk



IT/Cybersecurity breach;

Product Cybersecurity breach; Pricing Risks pricing risks between time of quote and start of production;

price concessions;

commodity costs;

declines in scrap steel/aluminum prices; Warranty / Recall Risks



costs related to repair or replacement of defective products, including due to a recall;

warranty or recall costs that exceed warranty provision or insurance coverage limits;

product liability claims; Acquisition Risks



inherent merger and acquisition risks;

acquisition integration risk; Other Business Risks



risks related to conducting business through joint ventures;

our ability to consistently develop and commercialize innovative products or processes;

our changing business risk profile as a result of increased investment in electrification and autonomous driving, including: higher R&D and engineering costs, and challenges in quoting for profitable returns on products for which we may not have significant quoting experience;

risks of conducting business in foreign markets;

fluctuations in relative currency values;

tax risks;

reduced financial flexibility as a result of an economic shock;

changes in credit ratings assigned to us; Legal, Regulatory and Other Risks antitrust risk;

legal claims and/or regulatory actions against us; and

changes in laws and regulations, including those related to vehicle emissions. Lors de l'évaluation des déclarations ou informations prospectives, le lecteur est averti qu'il ne doit pas se fier indûment aux informations ou déclarations de nature prospective. De plus, les lecteurs doivent notamment examiner les différents facteurs qui pourraient faire varier sensiblement les événements ou les résultats réels de ceux indiqués par de tels énoncés prospectifs, ce qui comprend les risques, hypothèses et incertitudes susmentionnés qui sont : discutés sous le titre « Tendances et risques du secteur » de notre rapport de gestion ; et

exposés dans notre notice annuelle déposée auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada, dans notre rapport annuel sur formulaire 40-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que dans les dépôts ultérieurs. Les lecteurs doivent également prendre en considération la discussion sur nos activités d'atténuation des risques concernant certains facteurs, également consultable dans notre notice annuelle.



Données financières USD EUR CA 2021 40 518 M - 33 824 M Résultat net 2021 2 186 M - 1 825 M Dette nette 2021 2 696 M - 2 250 M PER 2021 12,1x Rendement 2021 1,89% Capitalisation 27 435 M 27 353 M 22 903 M VE / CA 2021 0,74x VE / CA 2022 0,68x Nbr Employés 158 000 Flottant 92,2% Graphique MAGNA INTERNATIONAL INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MAGNA INTERNATIONAL INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 90,40 $ Dernier Cours de Cloture 90,84 $ Ecart / Objectif Haut 36,8% Ecart / Objectif Moyen -0,48% Ecart / Objectif Bas -25,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Seetarama Kotagiri President & Chief Executive Officer Vincent J. Galifi Chief Financial Officer & Executive Vice President Bill L. Young Chairman Paul Bellack Vice President-Information Technology Tommy J. Skudutis Chief Operating Officer & Executive VP Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MAGNA INTERNATIONAL INC. 28.50% 27 834 DENSO CORPORATION 22.12% 52 314 APTIV PLC 13.09% 41 268 CONTINENTAL AG -2.93% 27 137 HYUNDAI MOBIS CO.,LTD 15.85% 24 573 WEICHAI POWER CO., LTD. 38.82% 24 214