Magna annonce ses résultats et perspectives pour le quatrième trimestre 2021

Un bénéfice dilué par action et un bénéfice dilué ajusté par action de 1,54 dollar et 1,30 dollar, respectivement, par rapport à 2,45 dollars et 2,83 dollars l’année dernière



Restitution de 378 millions de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions

Augmentation de 5 % du dividende trimestriel en espèces à 0,45 dollar par action Faits marquants pour l'ensemble de l'exercice 2021 Les ventes ont augmenté de 11 % pour atteindre 36,2 milliards de dollars, par rapport à la production mondiale de véhicules qui a augmenté de 4 %

Un bénéfice dilué par action et un bénéfice dilué ajusté par action de 5,00 dollars et 5,13 dollars, respectivement, par rapport à 2,52 dollars et 3,95 dollars l’année dernière

Restitution de 1 milliard de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions AURORA, Ontario, 02 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2021. THREE MONTHS ENDED

DECEMBER 31, YEAR ENDED

DECEMBER 31, 2021 2020 2021 2020 Reported Sales $ 9,110 $ 10,568 $ 36,242 $ 32,647 Income from operations before income taxes $ 576 $ 973 $ 1,948 $ 1,006 Net income attributable to

Magna International Inc. $ 464 $ 738 $ 1,514 $ 757 Diluted earnings per share $ 1.54 $ 2.45 $ 5.00 $ 2.52 Non-GAAP Financial Measures (1) Adjusted EBIT $ 508 $ 1,095 $ 2,064 $ 1,676 Adjusted diluted earnings per share $ 1.30 $ 2.83 $ 5.13 $ 3.95 Tous les résultats sont exprimés en millions de dollars américains, à l'exception des chiffres par action, qui sont en dollars américains. (1) Le BAII ajusté et le résultat dilué ajusté par action sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR des États-Unis et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables au calcul de mesures similaires par d'autres sociétés. Un rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR est inclus au verso de ce communiqué de presse. Une photo de Swamy Kotagiri, président-directeur général de Magna, est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb378346-1015-44a3-82d5-5eaba7f057fd TRIMESTRE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021 Les ventes et le BAII ajusté ont dépassé nos attentes au quatrième trimestre 2021, la production de véhicules ayant été supérieure aux prévisions. Nous avons également bénéficié de coûts de garantie et d'ingénierie moins élevés que prévu. Nous avons enregistré un chiffre d'affaires de 9,1 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021, soit une baisse de 14 % par rapport au quatrième trimestre 2020. En revanche, la production mondiale de véhicules légers a diminué de 17 % au quatrième trimestre, reflétant ainsi des baisses de 20 % en Amérique du Nord, de 28 % en Europe et de 10 % en Chine. La baisse de la production de véhicules est principalement due aux pénuries de semi-conducteurs auxquelles l'industrie a été confrontée tout au long de l'année 2021. Le BAII ajusté a baissé pour atteindre 508 millions de dollars au quatrième trimestre 2021, contre 1,1 milliard de dollars au quatrième trimestre 2020. Cette diminution reflète principalement la baisse des marges due à un recul des ventes, des inefficacités de main d’œuvre et d'autres inefficacités opérationnelles dans nos usines en raison des calendriers de production imprévisibles des clients résultant des pénuries de semi-conducteurs, des coûts de production plus élevés, y compris les coûts des matières premières, du transport et de l'énergie, et de la baisse des éléments commerciaux nets favorables. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par la baisse des coûts de participation aux bénéfices et de rémunération incitative et par la baisse des coûts nets de garantie. Le bénéfice d'exploitation avant impôts sur le revenu s'est établi à 576 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2021, comparé à 973 millions de dollars au cours du quatrième trimestre 2020. Le bénéfice d'exploitation avant impôts sur le revenu au quatrième trimestre 2021 comprenait d'autres revenus, nets de 90 millions de dollars, incluant les revenus des frais de résiliation des accords de fusion et les gains nets sur la réévaluation de certains investissements en capitaux publics et privés, partiellement compensés par les coûts de restructuration et de dépréciation. En comparaison, les autres dépenses, nettes, s'élevaient à 100 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020, comprenant des coûts de restructuration et de dépréciation, et une perte sur la vente d'un investissement mis en équivalence, partiellement compensés par des gains nets sur la réévaluation de certains investissements en capital-investissement. À l’exclusion des autres dépenses (de revenu), nettes pour les deux périodes, le bénéfice d’exploitation avant impôts sur le revenu a diminué de 587 millions de dollars au cours du quatrième trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2020. Le bénéfice net attribuable à Magna International Inc. s'est élevé à 464 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2021 contre 738 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2020. Le bénéfice net attribuable à Magna International Inc. au quatrième trimestre 2021 comprenait d'autres revenus, nets de 60 millions de dollars après impôts et ajustements aux indemnités d'évaluation d'impôt différée de 13 millions de dollars (voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » incluse dans le présent communiqué de presse), comparativement à d'autres dépenses, nettes de 113 millions de dollars au quatrième trimestre 2020. À l’exclusion des autres dépenses (revenus) nettes et ajustements aux provisions pour valorisation d'impôts différés des deux périodes, le bénéfice net attribuable à Magna International Inc. a diminué de 460 millions de dollars au quatrième trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2020. Le bénéfice dilué par action a baissé pour atteindre 1,54 dollar au quatrième trimestre 2021, par rapport à 2,45 dollars pour la période comparable de 2020. Le bénéfice dilué par action ajusté a baissé pour atteindre 1,30 dollar, par rapport à 2,83 dollars pour le quatrième trimestre 2020. Au cours du quatrième trimestre 2021, nous avons généré 1,4 milliard de dollars en trésorerie provenant des activités d'exploitation après variation des actifs et passifs d'exploitation. Les activités d’investissement pour la période du quatrième trimestre 2021 comprenaient des acquisitions d’actifs immobilisés à hauteur de 549 millions de dollars, 105 millions de dollars d’investissements, autres actifs et actifs incorporels, 94 millions de dollars d’acquisitions/combinaisons d’activités et 45 millions de dollars d’investissements en capitaux publics et privés. CLÔTURE DE L'EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE 2021 Nous avons enregistré un chiffre d'affaires de 36,2 milliards de dollars pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, soit une augmentation de 11 % par rapport à l'exercice clos au 31 décembre 2020, comparativement à la production mondiale de véhicules légers qui a augmenté de 4 %. La production de véhicules légers en 2021 a été principalement affectée par les pénuries de semi-conducteurs, tandis que 2020 a été principalement affectée par la pandémie de COVID-19 et les restrictions connexes qui ont entraîné la suspension temporaire de la production dans pratiquement toutes les usines de production des grands constructeurs et des fournisseurs au cours du premier semestre 2020. En 2021, la production de véhicules légers a augmenté de 1 % en Amérique du Nord et diminué de 3 % en Europe, nos deux plus grands marchés, et augmenté de 5 % en Chine. Le BAII ajusté a augmenté pour atteindre 2,1 milliards de dollars en 2021, comparativement à 1,7 milliard de dollars en 2020. Cette augmentation est principalement attribuable aux marges obtenues sur les ventes plus élevées, aux économies de coûts résultant des mesures de restructuration, à la baisse des coûts nets d'application d’ingénierie liés au lancement prochain de trois programmes ADAS et à la baisse des coûts nets de garantie. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par des inefficacités de main-d'œuvre et d'autres inefficacités opérationnelles dans nos usines en raison des calendriers de production imprévisibles des clients résultant des pénuries de semi-conducteurs, des coûts de production plus élevés, y compris les coûts des matières premières, du transport et de l'énergie, et des coûts de lancement plus élevés. En 2021, le bénéfice d'exploitation avant imposition s'est élevé à 1,9 milliard de dollars, tandis que le bénéfice net attribuable à Magna International Inc. a atteint 1,5 milliard de dollars, soit respectivement une hausse de 942 millions de dollars et de 757 millions de dollars par rapport à 2020. Le bénéfice dilué par action a augmenté pour atteindre 5,00 dollars en 2021, contre 2,52 dollars en 2020. Notre bénéfice dilué par action ajusté a augmenté de 30 % pour atteindre 5,13 dollars en 2021, contre 3,95 dollars en 2020. Au cours de l'année 2021, nous avons généré des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de 2,9 milliards de dollars comprenant les variations des actifs et passifs d'exploitation. Les activités d’investissement en 2021 comprenaient des acquisitions d’actifs immobilisés à hauteur de 1,4 milliard de dollars, 403 millions de dollars d’investissements, autres actifs et actifs incorporels, 530 millions de dollars d’acquisitions/combinaisons d’activités et 68 millions de dollars d’investissements en capitaux publics et privés. REMBOURSEMENT DE CAPITAL AUX ACTIONNAIRES Au cours de la période trimestrielle clôturée au 31 décembre 2021, nous avons procédé au rachat de 3,1 millions d'actions à concurrence de 251 millions de dollars, soit un cumul de 6 millions d'actions totalisant 517 millions de dollars, respectivement, sur l'ensemble de l'exercice. Nous avons, par ailleurs, versé des dividendes de 127 millions de dollars pour la période trimestrielle et de 514 millions de dollars pour l'exercice achevé le 31 décembre 2021. Notre conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,45 dollar par action ordinaire au quatrième trimestre. Ce chiffre représente un gain de 5 % de la valeur du dividende, payable le 11 mars 2022 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 25 février 2022. PERSPECTIVES POUR 2022 ET 2024 Nos perspectives pour l'exercice en cours sont fournies chaque année et révisées trimestriellement ; nos perspectives pour 2024 sont indiquées ci-dessous, mais sans mise à jour trimestrielle. Hypothèses de perspectives pour 2022 et 2024 2022 2024 Light Vehicle Production (millions of units) North America 15.2 17.5 Europe 18.5 21.2 China 24.2 29.0 Average Foreign exchange rates: 1 Canadian dollar equals US$0.800 US$0.800 1 euro equals US$1.130 US$1.130 Perspectives pour 2022 et 2024 2022 2024 Segment Sales Body Exteriors & Structures $16.2 - $16.8 billion $19.6 - $20.6 billion Power & Vision $11.9 - $12.3 billion $14.3 - $14.9 billion Seating Systems $5.4 - $5.7 billion $6.2 - $6.6 billion Complete Vehicles $5.8 - $6.1 billion $5.0 - $5.5 billion Total Sales $38.8 - $40.4 billion $44.6 - $47.1 billion Adjusted EBIT Margin(1) 6.0% - 6.4% 8.1% - 8.6% Equity Income (included in EBIT) $70 - $100 million $170 - $215 million Interest Expense, net Approximately $80 million Income Tax Rate(2) Approximately 21% Net Income attributable to Magna(3) $1.7 - $1.9 billion Capital Spending Approximately $1.8 billion Notes: (1) Adjusted EBIT Margin is the ratio of Adjusted EBIT to Total Sales

(2) The Income Tax Rate has been calculated using Adjusted EBIT and is based on current tax legislation

(3) Net Income attributable to Magna represents Net Income excluding Other expense (income), net and Adjustments to Deferred Tax Valuation Allowances Nos perspectives visent à fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction, et peuvent se révéler inappropriées à d'autres fins. Bien que considérées comme raisonnables par Magna à la date du présent document, les perspectives pour 2022 et 2024 ci-dessus et les hypothèses sous-jacentes peuvent se révéler inexactes. En conséquence, nos résultats réels pourraient différer sensiblement de nos attentes telles qu’énoncées dans le présent document. Les risques identifiés dans la section « Énoncés prospectifs » ci-après représentent les principaux facteurs qui, de notre avis, pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de nos attentes. Principaux facteurs de notre activité Nos résultats d'exploitation dépendent principalement des niveaux de production de voitures et de camions légers de nos clients en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Bien que nous fournissions des systèmes et des composants à tous les grands fabricants d'équipements d'origine [« OEM »], nous ne fournissons pas de systèmes ni de composants pour chaque véhicule, et la valeur de notre contenu n'est pas non plus identique d'un véhicule à l'autre. Par conséquent, la composition des clients et des programmes par rapport aux tendances du marché, ainsi que la valeur de notre contenu sur des programmes spécifiques de production de véhicules, sont également des facteurs importants de nos résultats. Habituellement, les volumes de production des constructeurs sont alignés sur les niveaux de vente des véhicules, et donc affectés par l’évolution de ces niveaux. Outre les niveaux de vente de véhicules, les volumes de production sont généralement affectés par toute une série de facteurs, dont : les conditions économiques et politiques générales, les interruptions de main-d'œuvre, les accords de libre-échange, les droits de douane, les valeurs relatives des devises, les prix des produits de base, les chaînes d'approvisionnement et les infrastructures, la disponibilité et le coût relatif de la main-d'œuvre qualifiée, les considérations réglementaires, y compris celles relatives aux émissions environnementales et aux normes de sécurité, ainsi que d'autres facteurs. En outre, la COVID-19 peut avoir une incidence sur les volumes de production de véhicules, notamment au travers des ordres de confinement à domicile qui limitent la production, de l'absentéisme accru des employés, ainsi que des perturbations des chaînes d'approvisionnement comme la pénurie de semi-conducteurs, qui pénalise actuellement les volumes de production de véhicules à l'échelle mondiale. Les ventes de véhicules au global subissent de plein fouet les fluctuations du niveau de confiance des consommateurs, lequel peut à son tour être affecté par les perceptions des consommateurs et les tendances générales liées aux marchés de l'emploi, du logement et des actions, ainsi que par d'autres facteurs macroéconomiques et politiques. Les facteurs annexes ayant généralement des effets sur les niveaux de vente de véhicules, et donc sur les volumes de production, comprennent : les taux d'intérêt et/ou la disponibilité du crédit, les prix du carburant et de l'électricité, les taux de change relatifs, les restrictions réglementaires à l'utilisation des véhicules dans certaines grandes métropoles, ainsi que d'autres facteurs. Par ailleurs, la COVID-19 peut avoir un impact sur les ventes de véhicules, y compris par le biais des ordres de confinement à domicile, qui restreignent les opérations des concessionnaires automobiles, auxquelles s’ajoute la baisse de confiance des consommateurs. Analyse par segment

[Sauf mention contraire, tous les montants figurant dans les tableaux sont exprimés en millions de dollars américains.] Body Exteriors & Structures For the three months ended December 31, 2021 2020 Change Sales $ 3,620 $ 4,393 $ (773 ) - 18 % Adjusted EBIT $ 168 $ 543 $ (375 ) - 69 % Adjusted EBIT as a percentage of sales (i) 4.6 % 12.4 % - - 7.8 % (i) Le BAII ajusté en pourcentage des ventes est calculé en divisant le BAII ajusté par les ventes. Les ventes du segment Body Exteriors & Structures ont diminué de 18 %, soit 773 millions de dollars, pour s'établir à 3,62 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021, contre 4,39 milliards en 2020. La baisse des ventes est principalement attribuable à la baisse de la production mondiale de véhicules légers, l'impact négatif des perturbations de la production dues aux pénuries de semi-conducteurs. En outre, les ventes ont diminué en raison de la vente de trois activités en Allemagne au cours du troisième trimestre 2021, de la fin de la production de certains programmes et de concessions de prix nettes pour les clients. Ces facteurs ont été partiellement compensés par le lancement de nouveaux programmes pendant ou après le quatrième trimestre 2020, tels que le Wagoneer Jeep et le Grand Wagoneer, Ford Bronco Sport, Ford Maverick et le Jeep Grand Cherokee L. Le BAII ajusté a baissé de 375 millions de dollars pour atteindre 168 millions de dollars au quatrième trimestre 2021, contre 543 millions de dollars au quatrième trimestre 2020, et le BAII ajusté en pourcentage des ventes a pour sa part baissé à 4,6 % au quatrième trimestre 2021, comparativement à 12,4 % au quatrième trimestre 2020. Ces baisses reflètent principalement des marges plus faibles obtenues sur des ventes en recul, des éléments commerciaux nets moins favorables, des inefficacités de main-d'œuvre et d'autres inefficacités opérationnelles dans nos usines en raison de calendriers de production imprévisibles des clients dus aux pénuries de semi-conducteurs, de coûts de production plus élevés, y compris les coûts des matières premières et de l'énergie, ainsi qu'une augmentation des coûts de garantie nets et des coûts de lancement. Power & Vision For the three months ended December 31, 2021 2020 Change Sales $ 2,804 $ 3,179 $ (375 ) - 12 % Adjusted EBIT $ 171 $ 359 $ (188 ) - 52 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 6.1 % 11.3 % - 5.2 % Les ventes de Power & Vision ont diminué de 12 %, soit 375 millions de dollars, pour s’établir à 2,80 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021, contre 3,18 milliards de dollars en 2020. La baisse des ventes est principalement attribuable à la baisse de la production mondiale de véhicules légers, l'impact négatif des perturbations de la production dues aux pénuries de semi-conducteurs et aux concessions de prix nettes pour les clients. Ces facteurs ont été partiellement compensés par les ventes de combinaisons d'activités au cours de l'année 2021 et par le lancement de nouveaux programmes pendant ou après le quatrième trimestre 2020, tels que les camions légers Ford F-Series, Dongfeng T5 EVO, Ford Bronco et Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer. Le BAII ajusté a baissé de 188 millions de dollars pour atteindre 171 millions de dollars au quatrième trimestre 2021, contre 359 millions de dollars au quatrième trimestre 2020, et le BAII ajusté en pourcentage des ventes a pour sa part baissé à 6,1 % au quatrième trimestre 2021, comparativement à 11,3 % au quatrième trimestre 2020. Ces baisses reflètent principalement la baisse des marges obtenues sur des ventes en recul, des inefficacités de main-d'œuvre et d'autres inefficacités opérationnelles dans nos usines en raison de calendriers de production imprévisibles des clients dus aux pénuries de puces semi-conductrices, de coûts de production plus élevés, y compris les coûts des matières premières, du transport et de l'énergie, de combinaisons d'activités au cours de l'année 2021 et de revenus d'actions plus faibles. Celles-ci ont été partiellement compensées par une diminution des coûts nets de garantie et par la baisse des coûts nets d'ingénierie des applications liés aux trois prochains lancements du programme ADAS. Seating Systems For the three months ended December 31, 2021 2020 Change Sales $ 1,299 $ 1,390 $ (91 ) - 7 % Adjusted EBIT $ 49 $ 85 $ (36 ) - 42 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 3.8 % 6.1 % - 2.3 % Les ventes de Seating Systems ont diminué de 7 %, soit 91 millions de dollars, pour s’établir à 1,30 milliard de dollars au quatrième trimestre 2021, contre 1,39 milliard de dollars en 2020. La baisse des ventes est principalement attribuable à la baisse de la production mondiale de véhicules légers, l'impact négatif des perturbations de la production dues aux pénuries de semi-conducteurs et aux concessions de prix nettes pour les clients. Ces facteurs ont été partiellement compensés par les ventes provenant de l'acquisition de Hongli en 2021 et le lancement de nouveaux programmes pendant ou après le quatrième trimestre 2020, tels que le Jeep Grand Cherokee L, Skoda Enyaq et Enyaq Coupe, ainsi que le Geely Xingyue L. Le BAII ajusté a baissé de 36 millions de dollars pour atteindre 49 millions de dollars au quatrième trimestre 2021, contre 85 millions de dollars au quatrième trimestre 2020, et le BAII ajusté en pourcentage des ventes a pour sa part baissé à 3,8 % au quatrième trimestre 2021, comparativement à 6,1 % au quatrième trimestre 2020. Ces baisses reflètent principalement la baisse des marges obtenues en termes de ventes, des inefficacités de main-d'œuvre et d'autres inefficacités opérationnelles dans nos usines en raison de calendriers de production imprévisibles des clients dus aux pénuries de semi-conducteurs et de coûts de production plus élevés, y compris les coûts énergétiques. Ces baisses ont été partiellement compensées par l'acquisition de Hongli en 2021 et par la réduction des coûts de restructuration. Complete Vehicles For the three months ended December 31, 2021 2020 Change Complete Vehicle Assembly Volumes (thousands of units) 32.7 34.5 - 5 % Sales $ 1,511 $ 1,759 $ (248 ) - 14 % Adjusted EBIT $ 98 $ 110 $ (12 ) - 11 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 6.5 % 6.3 % + 0.2 % Les ventes de la branche Complete Vehicles ont diminué de 14 %, soit 248 millions de dollars, pour s’établir à 1,51 milliard de dollars pour le quatrième trimestre 2021, contre 1,76 milliard au trimestre équivalent en 2020. Les volumes d'assemblage ont pour leur part baissé de 5 %, soit 1 800 unités. Cette chute des ventes est principalement attribuable à la baisse des volumes d'assemblage, en particulier le Jaguar I-Pace, l'impact négatif des perturbations de la production dues aux pénuries de semi-conducteurs, et à une diminution de 61 millions de dollars des ventes déclarées en dollars américains en raison de l'affaiblissement de l'euro par rapport au dollar américain. Le BAII ajusté a diminué de 12 millions de dollars pour atteindre 98 millions de dollars au quatrième trimestre 2021, principalement en raison de la baisse des bénéfices sur des ventes d'ingénierie et d'assemblage en recul, des inefficacités de main-d'œuvre dues aux pénuries de semi-conducteurs et de la hausse des coûts de production, y compris les coûts énergétiques. Ce repli a été partiellement compensé par des incitations gouvernementales plus élevées en matière de recherche et de développement. Le BAII ajusté en pourcentage des ventes s'est amélioré pour atteindre 6,5 % au quatrième trimestre 2021, contre 6,3 % au quatrième trimestre 2020, principalement grâce à la hausse des incitations gouvernementales en matière de recherche et développement et à une diversification favorable des programmes. La hausse a été partiellement annulée par la baisse des bénéfices sur des ventes d'ingénierie et d'assemblage en recul, des inefficacités de main-d'œuvre dues aux pénuries de semi-conducteurs, et la hausse des coûts de production, y compris les coûts énergétiques. MAGNA INTERNATIONAL INC. CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME [Unaudited] [U.S. dollars in millions, except per share figures] Three months ended Year ended December 31, December 31, 2021 2020 2021 2020 Sales $ 9,110 $ 10,568 $ 36,242 $ 32,647 Costs and expenses Cost of goods sold 7,822 8,753 31,097 28,207 Depreciation and amortization 389 362 1,512 1,366 Selling, general and administrative 414 448 1,717 1,587 Interest expense, net 22 22 78 86 Equity income (23 ) (90 ) (148 ) (189 ) Other (income) expense, net [i] (90 ) 100 38 584 Income from operations before income taxes 576 973 1,948 1,006 Income taxes 98 223 395 329 Net income 478 750 1,553 677 (Income) loss attributable to non-controlling interests (14 ) (12 ) (39 ) 80 Net income attributable to Magna International Inc. $ 464 $ 738 $ 1,514 $ 757 Earnings per Common Share: Basic $ 1.55 $ 2.46 $ 5.04 $ 2.52 Diluted $ 1.54 $ 2.45 $ 5.00 $ 2.52 Cash dividends paid per Common Share $ 0.43 $ 0.40 $ 1.72 $ 1.60 Weighted average number of Common Shares outstanding during the period [in millions]: Basic 299.7 299.6 300.6 299.7 Diluted 301.5 300.9 302.8 300.4 [i] Voir les informations contenues à la rubrique « Autres dépenses (de revenu) nettes » du présent communiqué de presse. MAGNA INTERNATIONAL INC. CONSOLIDATED BALANCE SHEETS [Unaudited] [U.S. dollars in millions] As at As at December 31, December 31, 2021 2020 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 2,948 $ 3,268 Accounts receivable 6,307 6,394 Inventories 3,969 3,444 Prepaid expenses and other 278 260 13,502 13,366 Investments 1,593 947 Fixed assets, net 8,293 8,475 Operating lease right-of-use assets 1,700 1,906 Intangible assets, net 493 481 Goodwill 2,122 2,095 Deferred tax assets 421 372 Other assets 962 963 $ 29,086 $ 28,605 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 6,465 $ 6,266 Other accrued liabilities 2,156 2,254 Accrued salaries and wages 851 815 Income taxes payable 200 38 Longterm debt due within one year 455 129 Current portion of operating lease liabilities 274 241 10,401 9,743 Longterm debt 3,538 3,973 Operating lease liabilities 1,406 1,656 Long-term employee benefit liabilities 700 729 Other longterm liabilities 376 332 Deferred tax liabilities 440 452 16,861 16,885 Shareholders' equity Capital stock Common Shares [issued: 297,871,776; December 31, 2020 – 300,527,416] 3,403 3,271 Contributed surplus 102 128 Retained earnings 9,231 8,704 Accumulated other comprehensive loss (900 ) (733 ) 11,836 11,370 Non-controlling interests 389 350 12,225 11,720 $ 29,086 $ 28,605 MAGNA INTERNATIONAL INC. CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS [Unaudited] [U.S. dollars in millions] Three months ended Year ended December 31, December 31, 2021 2020 2021 2020 Cash provided from (used for): OPERATING ACTIVITIES Net income $ 478 $ 750 $ 1,553 $ 677 Items not involving current cash flows 371 548 1,576 1,976 849 1,298 3,129 2,653 Changes in operating assets and liabilities 502 961 (189 ) 625 Cash provided from operating activities 1,351 2,259 2,940 3,278 INVESTING ACTIVITIES Fixed asset additions (549 ) (560 ) (1,372 ) (1,145 ) Increase in equity method investments (63 ) — (517 ) — Increase in investments, other assets and intangible assets (105 ) (98 ) (403 ) (331 ) Increase in public and private equity investments (45 ) (18 ) (68 ) (132 ) Proceeds from dispositions 32 69 81 117 Business combinations (31 ) 98 (13 ) 91 Funding provided on sale of business — — (41 ) — Settlement of long-term receivable from non-consolidated JV — — 50 — Cash used for investing activities (761 ) (509 ) (2,283 ) (1,400 ) FINANCING ACTIVITIES Issues of debt 21 (2 ) 55 854 Decrease in short-term borrowings — (13 ) (101 ) (31 ) Repayments of debt (16 ) (12 ) (121 ) (140 ) Issue of Common Shares on exercise of stock options 10 64 146 81 Tax withholdings on vesting of equity awards (1 ) (3 ) (13 ) (13 ) Repurchase of Common Shares (251 ) — (517 ) (203 ) Contributions to subsidiaries by non-controlling interests 8 18 8 18 Dividends paid to non-controlling interests (39 ) (12 ) (49 ) (18 ) Dividends paid (127 ) (115 ) (514 ) (467 ) Cash (used for) provided from financing activities (395 ) (75 ) (1,106 ) 81 Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash equivalents 5 81 23 23 Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash equivalents during the period 200 1,756 (426 ) 1,982 Cash, cash equivalents and restricted cash equivalents, beginning of period 2,748 1,618 3,374 1,392 Cash, cash equivalents and restricted cash equivalents, end of period $ 2,948 $ 3,374 $ 2,948 $ 3,374

MAGNA INTERNATIONAL, INC.

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

[non vérifiées]

[Sauf mention contraire, tous les montants figurant dans les tableaux sont exprimés en millions de dollars américains.] OTHER (INCOME) EXPENSE, NET Three months ended Year ended December 31, December 31, 2021 2020 2021 2020 Restructuring and impairments [a] $ 18 $ 101 $ 101 $ 269 Net (gains) losses on investments [b] (8 ) (11 ) 2 (32 ) Merger agreement termination fee [c] (100 ) — (100 ) — Gain on business combinations [d] — — (40 ) — Loss on sale of business [e] — — 75 — Impairment of equity-accounted investments [f] — 10 — 347 $ (90 ) $ 100 $ 38 $ 584 [a] Restructuring and impairments For the three months ended December 31, 2021, the company recorded restructuring and impairment charges of $14 million [$14 million after tax] for its Seating Systems segment and $4 million [$3 million after tax] for its Power & Vision segment. During 2021, the company recorded restructuring and impairment charges of $16 million [$14 million after tax] for its Body Exteriors & Structures segment, $18 million [$17 million after tax] for its Seating Systems segment and $67 million [$52 million after tax], for its Power & Vision segment. For the three months ended December 31, 2020, the Company recorded restructuring and impairment charges of $86 million [$86 million after tax] for its Body Exteriors & Structures segment, and $15 million [$15 million after tax] for its Seating Systems segment. During 2020, the Company recorded restructuring and impairment charges of $123 million [$118 million after tax] for its Body Exteriors & Structures segment, $115 million [$90 million after tax] for its Power & Vision segment and $31 million [$29 million after tax] for its Seating Systems segment. [b] Net (gains) losses on investments During the fourth quarter of 2021, the Company recorded net unrealized losses of $6 million [$8 million after tax] on the revaluation of certain public and private equity investments. For the three and twelve months ended December 31, 2021, the Company also recorded unrealized gains of $14 million and $4 million [$10 million and $3 million after tax] respectively, related to the revaluation of certain public company warrants. For the three and twelve months ended December 31, 2020, the Company recorded realized and unrealized gains of $11 million [$7 million after tax] and $32 million [$27 million after tax], respectively on the revaluation of its private equity investments. [c] Merger agreement termination fee In the fourth quarter of 2021, Veoneer, Inc. (“Veoneer”) terminated its merger agreement with Magna. In connection with the termination of the merger agreement, Veoneer paid the Company a termination fee which, net of the Company’s associated transaction costs, amounted to $100 million [ $75 million after tax]. [d] Gain on business combinations During 2021, the Company acquired a 65% equity interest and a controlling financial interest in Chongqing Hongli Zhixin Scientific Technology Development Group LLC. The acquisition included an additional 15% equity interest in two entities that were previously equity accounted for by the Company. On the change in basis of accounting, the Company recognized a $22 million gain [$22 million after tax]. The Company also recorded a gain of $18 million [$18 million after tax] in connection with the distribution of substantially all of the assets of the Company's European joint venture, Getrag Ford Transmission GmbH. [e] Loss on sale of business During 2021, the Company sold three Body Exteriors & Structures operations in Germany. Under the terms of the arrangement, the Company provided the buyer with $41 million of funding, resulting in a loss on disposal of $75 million [$75 million after tax]. [f] Impairment of equity-accounted investments For the three and twelve months ended December 31, 2020, the Company recorded impairment charges of $10 million [$10 million after tax] related to Dongfeng Getrag Transmission Co. Ltd. For the twelve months ended December 31, 2020, the Company also recorded impairment charges of $347 million [$219 million after tax], related to Getrag (Jiangxi) Transmission Co., Ltd. Both equity-accounted investments were included in the Power & Vision segment. INFORMATIONS SEGMENTÉES Magna est un fournisseur mondial du secteur automobile qui possède une expertise complète en ingénierie automobile et production contractuelle, ainsi qu’une gamme de produits incluant la carrosserie, le châssis, l'extérieur, les sièges, la motorisation, la technologie active d'aide à la conduite, l'électronique, les rétroviseurs et l'éclairage, la mécatronique et les systèmes de toit. Magna possède également des ressources électroniques et des capacités logicielles dans bon nombre de ces domaines. L'activité de la Société s'articule autour de quatre segments d'exploitation : « Body Exteriors & Structures » (Structures de caisse et extérieurs), « Power & Vision » (Énergie et vision), « Seating Systems » (Systèmes de sièges) et « Complete Vehicles » (Véhicules complets). Ces segments, qui ont été déterminés d'après les opportunités technologiques, les similitudes entre produits, ainsi que différents facteurs de marché et d'exploitation, représentent également les segments faisant l'objet d'une déclaration obligatoire de la Société. Le responsable de la Société en charge des décisions opérationnelles prend en compte le bénéfice ajusté avant impôts sur les intérêts et les bénéfices [ou « BAII ajusté »] en tant que mesure du bénéfice ou de la perte d'un segment, la direction estimant en effet que le BAII ajusté constitue la mesure la plus appropriée de la rentabilité ou de la perte opérationnelle comptabilisée pour ses segments déclarés. Le BAII ajusté est calculé en considérant le bénéfice net et en additionnant les impôts sur les bénéfices, les intérêts débiteurs nets, ainsi que les autres dépenses nettes sur les revenus. Les tableaux suivants montrent les informations par segment pour les segments déclarés de la Société : consultez la section Mesures financières non conformes aux PCGR pour un rapprochement du BAII ajusté avec le bénéfice net consolidé de la Société. Three months ended December 31, 2021 Depreciation Equity Fixed Total External Adjusted and loss asset sales sales EBIT [ii] amortization (income) additions Body Exteriors & Structures $ 3,620 $ 3,558 $ 168 $ 189 $ 5 $ 311 Power & Vision 2,804 2,757 171 145 (18 ) 181 Seating Systems 1,299 1,294 49 23 (2 ) 34 Complete Vehicles 1,511 1,500 98 27 (7 ) 20 Corporate & Other [i] (124 ) 1 22 5 (1 ) 3 Total Reportable Segments $ 9,110 $ 9,110 $ 508 $ 389 $ (23 ) $ 549 Three months ended December 31, 2020 Depreciation Fixed Total External Adjusted and Equity asset sales sales EBIT [ii] amortization income additions Body Exteriors & Structures $ 4,393 $ 4,314 $ 543 $ 190 $ (1 ) $ 296 Power & Vision 3,179 3,126 359 124 (80 ) 198 Seating Systems 1,390 1,383 85 20 (5 ) 38 Complete Vehicles 1,759 1,743 110 23 (3 ) 15 Corporate & Other [i] (153 ) 2 (2 ) 5 (1 ) 13 Total Reportable Segments $ 10,568 $ 10,568 $ 1,095 $ 362 $ (90 ) $ 560 Year ended December 31, 2021 Depreciation Equity Fixed Total External Adjusted and loss asset sales sales EBIT [ii] amortization (income) additions Body Exteriors & Structures $ 14,477 $ 14,196 $ 820 $ 743 $ 13 $ 711 Power & Vision 11,342 11,129 738 554 (134 ) 522 Seating Systems 4,891 4,851 152 92 (9 ) 73 Complete Vehicles 6,106 6,057 287 103 (10 ) 54 Corporate & Other [i] (574 ) 9 67 20 (8 ) 12 Total Reportable Segments $ 36,242 $ 36,242 $ 2,064 $ 1,512 $ (148 ) $ 1,372 Year ended December 31, 2020 Depreciation Fixed Total External Adjusted and Equity asset sales sales EBIT [ii] amortization income additions Body Exteriors & Structures $ 13,550 $ 13,292 $ 817 $ 727 $ — $ 581 Power & Vision 9,722 9,553 495 464 (179 ) 440 Seating Systems 4,455 4,433 107 73 (6 ) 70 Complete Vehicles 5,415 5,363 274 84 (3 ) 34 Corporate & Other [i] (495 ) 6 (17 ) 18 (1 ) 20 Total Reportable Segments $ 32,647 $ 32,647 $ 1,676 $ 1,366 $ (189 ) $ 1,145 [i] Included in Corporate and Other Adjusted EBIT are intercompany fees charged to the automotive segments. [ii] For a definition and reconciliation of Adjusted EBIT, refer to our Non-GAAP financial measures reconciliation included in the “Supplemental Data” section of this Press Release. MAGNA INTERNATIONAL, INC.

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

[non vérifiées]

[Sauf mention contraire, tous les montants figurant dans les tableaux sont exprimés en millions de dollars américains.] MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR Outre les résultats financiers communiqués conformément aux PCGR des États-Unis, le présent communiqué de presse contient des références aux mesures financières non conformes aux PCGR rapprochées, dont le détail figure ci-après. Nous estimons que les mesures financières non conformes aux PCGR citées dans le présent communiqué de presse sont utiles à la fois aux décideurs et aux investisseurs pour guider leur analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation de la Société, ainsi que pour améliorer la comparabilité des exercices fiscaux. La direction estime notamment que le BAII ajusté et le bénéfice dilué ajusté par action constituent des valeurs utiles pour mesurer le rendement financier de la Société en excluant certains éléments non représentatifs du rendement d'exploitation fondamental de la Société. La présentation des mesures financières non définies par les PCGR ne doit pas être considérée isolément ni comme un substitut aux informations financières de la Société préparées conformément aux PCGR. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement entre le résultat net et le BAII ajusté : Three months ended Year ended December 31, December 31, 2021 2020 2021 2020 Net income $ 478 $ 750 $ 1,553 $ 677 Add: Interest expense, net 22 22 78 86 Other (income) expense, net (90 ) 100 38 584 Income taxes 98 223 395 329 Adjusted EBIT $ 508 $ 1,095 $ 2,064 $ 1,676 The following table reconciles Net income attributable to Magna International Inc. to Adjusted diluted earnings per share: Three months ended Year ended December 31, December 31, 2021 2020 2021 2020 Net income attributable to Magna International Inc. $ 464 $ 738 $ 1,514 $ 757 Add: Other (income) expense, net (90 ) 100 38 584 Tax effect on Other (income) expense, net 30 13 14 (80 ) Adjustments to Deferred Tax Valuation Allowances [i] (13 ) — (13 ) — Loss attributable to non-controlling interests related to Other (income) expense, net — — — (75 ) Adjusted net income attributable to Magna International Inc. $ 391 $ 851 $ 1,553 $ 1,186 Diluted weighted average number of Common Shares outstanding during the period (millions): 301.5 300.9 302.8 300.4 Adjusted diluted earnings per share $ 1.30 $ 2.83 $ 5.13 $ 3.95 [i] In the fourth quarter of 2021 the Company recorded adjustments to the valuation allowance against its deferred tax assets in certain European and North America countries. The net effect of these adjustments was a reduction in income tax expense of $13 million [‘‘Adjustments to Deferred Tax Valuation Allowances’’]. Certaines des mesures financières prospectives mentionnées ci-dessus sont fournies sur une base non conforme aux PCGR. Nous ne fournissons pas de rapprochement entre ces mesures prospectives et les mesures financières les plus directement comparables calculées et présentées conformément aux PCGR des États-Unis. Le faire pourrait potentiellement induire en erreur et serait peu pratique étant donné la difficulté de projeter des éléments qui ne reflètent pas les opérations en cours dans une période future. L’ampleur de ces éléments peut toutefois être significative. Ce communiqué de presse ainsi que notre rapport de gestion sur nos résultats d'exploitation et notre situation financière, et nos états financiers intermédiaires sont disponibles dans la rubrique Investor Relations (Relations avec les investisseurs) de notre site Web à l'adresse www.magna.com/company/investors et déposés par voie électronique dans le SEDAR (Système d'analyse et de récupération électronique des documents) qui peut être consulté sur le site www.sedar.com ainsi que l'EDGAR (Système de collecte de données, d'analyse et de récupération des données électroniques) de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peut être consulté sur www.sec.gov . Une conférence téléphonique à l'intention des analystes et actionnaires intéressés de discuter de nos résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2021 aura lieu le vendredi 11 février 2022 à 8h00, HNE. La conférence téléphonique sera présidée par Swamy Kotagiri, président-directeur général. Le numéro à composer pour accéder à cette conférence à partir de l'Amérique du Nord est le [1-800-909-4145]. Les personnes appelant depuis l'étranger doivent composer le [1-416-981-9023]. Veuillez composer le numéro au moins 10 minutes avant le début de la conférence. Nous retransmettrons également la téléconférence sur le site www.magna.com. La présentation accompagnant la conférence, ainsi que le récapitulatif de nos états financiers, seront disponibles sur notre site Web vendredi avant la téléconférence. BALISES

[Bénéfices trimestriels, résultats financiers, production de véhicules] CONTACT POUR LES INVESTISSEURS

Louis Tonelli, vice-président en charge des relations avec les investisseurs

louis.tonelli@magna.com | 905-726-7035 CONTACT POUR LA PRESSE

Tracy Fuerst, vice-présidente en charge de la communication d'entreprise et des relations publiques

tracy.fuerst@magna.com │ 248-631-5396 CONTACT DE LA CONFÉRENCE

Nancy Hansford, assistante de direction en charge des relations avec les investisseurs

nancy.hansford@magna.com │ 905.726.7108 NOTRE ENTREPRISE (1)

Magna est plus que l'un des plus grands fournisseurs au monde dans le secteur automobile. Nous sommes une société spécialisée dans les technologies de la mobilité avec une équipe mondiale de plus de 158 000 employés et une structure organisationnelle conçue pour innover comme une start-up. Avec plus de 60 ans d’expertise et une approche systémique de la conception, de l’ingénierie et de la fabrication qui touche presque tous les aspects du véhicule, nous sommes positionnés pour soutenir l’avancée de la mobilité dans une industrie en pleine transformation. Notre réseau mondial comprend 343 sites de fabrication et 91 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits dans 28 pays. Nos actions ordinaires sont négociées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA). (1) Les chiffres relatifs aux opérations de fabrication, au développement de produits, aux centres de vente et d'ingénierie et aux effectifs comprennent certaines opérations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence. ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » ou « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces déclarations visent à fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction, et peuvent se révéler inappropriées dans d'autres cas. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des projections financières et autres, ainsi que des déclarations concernant nos plans, objectifs ou résultats économiques futurs, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède, et d'autres déclarations qui ne sont pas des récits de faits historiques. Nous utilisons des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « susceptible de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « planifier », « viser », « prévoir », « perspective », « prévoir », « estimer », « objectif » et des expressions similaires suggérant des résultats ou événements futurs pour identifier les énoncés prospectifs. Le tableau suivant identifie les énoncés prospectifs importants contenus dans le présent document, ainsi que les risques potentiels importants qui, selon nous, pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ces énoncés prospectifs. Les lecteurs sont également invités à prendre en compte tous les facteurs de risque ci-dessous : Material Forward-Looking Statement Material Potential Risks Related to Applicable Forward-Looking Statement Light Vehicle Production Light vehicle sales levels

Supply disruptions, including as a result of the current semiconductor chip shortage

Production allocation decisions by OEMs Total Sales

Segment Sales Economic impact of COVID-19 on consumer confidence

Supply disruptions, including as a result of: a semiconductor chip shortage currently being experienced in the industry; and COVID-19 related lockdowns of large port hubs in China

Elevated level of inflation

Global energy shortages

Concentration of sales with six customers

Shifts in market shares among vehicles or vehicle segments

Shifts in consumer “take rates” for products we sell Adjusted EBIT Margin

Net Income Attributable to Magna Same risks as for Total Sales and Segment Sales above

Operational underperformance

Higher costs incurred to mitigate the risk of supply disruptions, including: materials price increases; higher-priced substitute supplies; premium freight costs to expedite shipments; production inefficiencies due to production lines being stopped/restarted unexpectedly based on customers’ production schedules; other unrecoverable costs; and price increases from sub-suppliers that have been negatively impacted by production inefficiencies

Price concessions

Commodity cost volatility

Higher labour costs

Tax risks Equity Income Same risks as Adjusted EBIT Margin and Net Income Attributable to Magna

Risks related to conducting business through joint ventures Les énoncés prospectifs sont fondés sur les informations dont nous disposons actuellement et reposent sur des hypothèses et analyses que nous avons faites à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon nous, sont appropriés aux circonstances. Bien que nous estimions avoir une base raisonnable pour formuler de tels énoncés prospectifs, ceux-ci ne constituent nullement une garantie de rendement ou de résultats futurs. Outre les facteurs susmentionnés, la question de savoir si les résultats et développements réels seront conformes à nos attentes et prédictions dépend d’un certain nombre de risques, d’hypothèses et d’incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, y compris, sans s’y limiter : Risks Related to the Automotive Industry



economic cyclicality;

regional production volume declines, including as a result of the COVID-19 pandemic, and the semiconductor shortage;

intense competition;

potential restrictions on free trade;

trade disputes/tariffs; Customer and Supplier Related Risks



concentration of sales with six customers;

emergence of potentially disruptive Electric Vehicle (EV) OEMs, including risks related to limited revenues/operating history of new OEM entrants;

OEM consolidation and cooperation;

shifts in market shares among vehicles or vehicle segments;

shifts in consumer "take rates" for products we sell;

quarterly sales fluctuations;

potential loss of any material purchase orders;

a deterioration in the financial condition of our supply base, including as a result of the COVID-19 pandemic; Manufacturing Operational Risks



product and new facility launch risks;

operational underperformance;

restructuring costs;

impairment charges;

labour disruptions;

COVID-19 shutdowns;

supply disruptions, including with respect to semiconductor chips;

climate change risks;

attraction/retention of skilled labour;

leadership succession; IT Security/Cybersecurity Risk IT/Cybersecurity breach;

Product Cybersecurity breach; Pricing Risks



pricing risks following time of quote;

price concessions;

commodity cost volatility;

declines in scrap steel/aluminum prices; Warranty / Recall Risks



costs related to repair or replacement of defective products, including due to a recall;

warranty or recall costs that exceed warranty provision or insurance coverage limits;

product liability claims; Acquisition Risks



competition for strategic acquisition targets;

inherent merger and acquisition risks;

acquisition integration risks; Other Business Risks



risks related to conducting business through joint ventures;

our ability to consistently develop and commercialize innovative products or processes;

our changing business risk profile as a result of increased investment in electrification and autonomous driving, including: higher R&D and engineering costs, and challenges in quoting for profitable returns on products for which we may not have significant quoting experience;

risks of conducting business in foreign markets;

fluctuations in relative currency values;

tax risks;

reduced financial flexibility as a result of an economic shock;

changes in credit ratings assigned to us; Legal, Regulatory and Other Risks antitrust risk;

legal claims and/or regulatory actions against us; and

changes in laws and regulations, including those related to vehicle emissions or made as a result of the COVID-19 pandemic. Lors de l’évaluation des déclarations ou informations prospectives, les lecteurs sont avertis qu’ils ne doivent pas se fier indûment aux informations ou déclarations de nature prospective. De plus, les lecteurs doivent notamment examiner les différents facteurs qui pourraient faire varier sensiblement les événements ou les résultats réels de ceux indiqués par de tels énoncés prospectifs, ce qui comprend les risques, hypothèses et incertitudes susmentionnés qui sont : discutés sous le titre « Industry Trends and Risks » (Tendances et risques du secteur) de notre rapport de gestion ; et

exposés dans notre notice annuelle déposée auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada, dans notre rapport annuel sur formulaire 40-F déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, ainsi que dans les dépôts ultérieurs. Les lecteurs doivent également prendre en considération la discussion sur nos activités d'atténuation des risques concernant certains facteurs, également consultable dans notre notice annuelle.

