Magna revoit ses perspectives pour l'année 2022 afin de refléter les résultats préliminaires de 2022

AURORA, Ontario, 03 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui avoir revu ses perspectives pour l'année 2022 afin de refléter une marge du BAII ajustée attendue1 inférieure à la fourchette indiquée dans son communiqué de presse du 4 novembre 2022.



Sur la base des résultats préliminaires non audités, les ventes totales pour 2022 se sont élevées à environ 37,8 milliards de dollars, comparé à la fourchette de 37,4 à 38,4 milliards de dollars divulguée dans ses perspectives de novembre. Toutefois, la marge du BAII ajustée pour 2022 devrait être d'environ 4,3 %, ce qui est inférieur à la fourchette de 4,8 % à 5,0 % divulguée dans ses perspectives de novembre. Cette diminution reflète un certain nombre d'éléments, notamment : une contribution réduite à la baisse des ventes ; des coûts de garantie nets plus élevés ; des provisions sur certains comptes débiteurs et autres soldes ; des dépenses d'ingénierie nettes plus élevées en raison d'une révision du calendrier des dépenses et des recouvrements auprès des clients ; une sous-performance opérationnelle de certains sites ; et une augmentation des inefficacités de main d'œuvre ainsi que d'autres inefficacités opérationnelles en raison de l'imprévisibilité constante des calendriers de production de nos clients. Le bénéfice net ajusté attribuable à Magna2 est également impacté par les facteurs susmentionnés.

Le 10 février 2023, Magna publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'année 2022 complète.

Perspectives, ventes, marge du BAII ajustée

Magna est plus que l'un des plus grands fournisseurs mondiaux dans le secteur automobile. Nous sommes une société spécialisée dans les technologies de la mobilité dotée d'une équipe mondiale de plus de 170 000 employés et d'une structure organisationnelle conçue pour innover comme une start-up. Avec plus de 65 ans d'expertise et une approche systémique de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication qui touche presque tous les aspects du véhicule, nous sommes positionnés pour soutenir l'avancée de la mobilité dans une industrie en pleine mutation. Notre réseau mondial comprend 345 sites de fabrication et 90 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits dans 28 pays.

1 La marge du BAII ajustée est le rapport entre le BAII ajusté et le chiffre d'affaires total

2 Le bénéfice ajusté net attribuable à Magna exclut d'autres dépenses (revenu), des opérations de fabrication nettes

3 Le développement de produits, des centres d'ingénierie et de vente, et les effectifs incluent certaines opérations mises en équivalence.