Magna Mining Inc. est une société d'exploration et de développement. Elle se concentre sur des projets de nickel, de cuivre et de minéraux du groupe du platine (MGP) dans la région de Sudbury, en Ontario, au Canada. Ses projets comprennent le projet Shakespeare, le projet Crean Hill, le projet P-4 et le projet Shining Tree. Le projet Shakespeare comprend environ 29 claims brevetés, 3 claims loués et 787 concessions minières dans les cantons de Dunlop, Porter, Shakespeare, Hyman et Baldwin, et couvre une superficie de 18 074,94 ha. Le projet Crean Hill est situé dans le canton de Denison, dans la ville du Grand Sudbury, Ontario, Canada, à environ 30 km au sud-ouest du centre-ville de Sudbury. La propriété Crean Hill s'étend sur environ 255,9 hectares. Le projet Shining Tree Nickel est situé dans le canton de Fawcett, à 110 km au nord de Sudbury, en Ontario, et consiste en certaines concessions couvrant une superficie d'environ 1 600 acres. Le projet P-4 est situé dans le canton de Porter, à environ 5 km au nord-est de la mine Shakespeare.

Secteur Exploitations minières et métallurgie