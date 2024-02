MagnaChip Semiconductor Corp est un concepteur et fabricant luxembourgeois de solutions de plates-formes de semi-conducteurs analogiques et à signaux mixtes pour les communications, les applications de l'Internet des objets (IoT), les applications grand public, industrielles et automobiles. Elle possède un groupe de produits standard. Le groupe de produits standard comprend les solutions d'affichage et les solutions d'alimentation. Les produits de la division Display Solutions fournissent des solutions d'affichage à des fournisseurs importants de grands et petits écrans rigides et flexibles, d'applications mobiles, automobiles et d'appareils ménagers. Les produits Power Solutions comprennent des solutions de circuits discrets et intégrés pour la gestion de l'énergie dans les communications, les applications grand public et industrielles.