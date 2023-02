L'entreprise australienne Magnis conclut un accord avec Tesla pour fournir du graphite pour les batteries de véhicules électriques

L'accord intervient alors que les constructeurs automobiles font la course pour décrocher l'approvisionnement en minéraux critiques, alors que le monde s'oriente vers la décarbonisation et la diversification des chaînes d'approvisionnement mondiales loin de la Chine, le plus grand producteur mondial de batteries pour véhicules électriques.

L'Australie renforce son approvisionnement en minéraux critiques pour l'industrie automobile mondiale, le groupe BHP, Syrah Resources, Liontown Resources et Piedmont Lithium ayant accepté de fournir ces minéraux à Tesla.

La société a déclaré qu'elle fournira à Tesla un minimum de 17 500 térapas de matériau actif d'anode (AAM), utilisé dans la fabrication des batteries lithium-ion, allant jusqu'à 35 000 térapas, à partir d'une installation aux États-Unis qui reste à construire.

Magnis a pour objectif de décrocher un emplacement définitif pour son installation commerciale d'AAM aux États-Unis d'ici le 30 juin, et de commencer la production d'ici février 2025.