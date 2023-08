Magnolia Oil & Gas Corporation est une société pétrolière et gazière indépendante. La société est engagée dans l'acquisition, le développement, l'exploration et la production de réserves de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN). Ses propriétés pétrolières et gazières sont principalement situées dans le comté de Karnes et dans la région de Giddings, dans le sud du Texas, où la société cible les formations d'Eagle Ford Shale et d'Austin Chalk. Ses actifs se composent d'un total de 688 033 acres bruts (482 015 nets), dont 43 022 acres bruts (23 259 nets) dans la région de Karnes et 645 011 acres bruts (458 756 nets) dans la région de Giddings. Les actifs du comté de Karnes sont situés dans les comtés de Karnes, Gonzales, DeWitt et Atascosa, au Texas, au cœur du schiste d'Eagle Ford. La superficie des actifs du comté de Karnes comprend également la formation Austin Chalk qui recouvre les schistes d'Eagle Ford. Les actifs de Giddings sont situés dans les comtés d'Austin, de Brazos, de Burleson, de Fayette, de Lee, de Grimes, de Montgomery et de Washington, au Texas.