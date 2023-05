Les actions indiennes sont prêtes à démarrer en douceur après le rebond de lundi, dans un contexte de ruée vers les bénéfices

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,08% à 18 335, à 8:06 a.m. IST.

Les actions indiennes ont enregistré lundi leur meilleure séance depuis un peu plus d'un mois. Depuis le début de l'année fiscale, l'indice de référence Nifty 50 a augmenté de 5,21 %.

"Le récent rallye a été déclenché par une saison de résultats raisonnablement stable, à l'exception de quelques secteurs comme les technologies de l'information et les biens de consommation durables, ainsi que par le retour des investisseurs étrangers", a déclaré George Thomas, gestionnaire de fonds - actions chez Quantum Asset Management Company.

Les analystes s'attendent à ce que l'indice de référence soit consolidé à court terme avant la publication des données sur l'inflation des prix de détail pour le mois d'avril, prévue pour vendredi.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont prolongé leur série d'achats d'actions indiennes pour la huitième session consécutive lundi, en ajoutant des actions pour une valeur de 21,24 milliards de roupies (259,7 millions de dollars).

Lupin Ltd, Apollo Tyres Ltd, Indraprastha Gas Ltd, Shipping Corporation of India Ltd, SRF Ltd, Chalet Hotels Ltd, et Westlife Foodworld Ltd sont parmi les sociétés qui devraient publier leurs résultats trimestriels mardi.

Les actions de Wall street ont légèrement augmenté dans la nuit sur la prudence avant les données sur les prix à la consommation prévues pour mercredi.

Les investisseurs attendent ces données, qui font suite à un rapport solide sur l'emploi en avril, pour évaluer la trajectoire future des taux de la Réserve fédérale américaine et l'impact du resserrement de la politique. Les marchés asiatiques étaient principalement en baisse avant les données commerciales d'avril de la Chine. [MKTS/GLOB]

Actions à surveiller :

** Mahanagar Gas Ltd : Le groupe annonce une hausse de son bénéfice après impôts pour le trimestre de mars.

** Carborundum Universal Ltd : Le groupe annonce une hausse de son bénéfice net consolidé au 4ème trimestre.

** VIP Industries Ltd : La société annonce une perte consolidée pour le trimestre de mars par rapport à un bénéfice il y a un an.

** Pidilite Industries Ltd : le groupe affiche une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre grâce à une baisse des coûts et à une forte demande.

(1 $ = 81,7800 roupies indiennes)