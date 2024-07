Mahanagar Telephone Nigam Limited est une société de services de télécommunications basée en Inde. La société fournit des services de télécommunications fixes dans les deux villes métropolitaines de Delhi et de Mumbai. Ses segments comprennent les services de base et les services cellulaires. Ses services mobiles comprennent les services prépayés, postpayés, les plans de données de troisième génération (3G), les paramètres 3G, la télévision mobile, les appels internationaux, les services à valeur ajoutée, les demandes de connexion mobile et la recharge des téléphones mobiles. Elle fournit également des services gratuits, des circuits loués, de l'hébergement Web, de la formation industrielle, des services gratuits, des numéros d'accès universels et des appels par carte virtuelle. Elle offre des services mobiles dans la ville de Delhi, y compris Noida, Gurgaon, Faridabad et Ghaziabad, et dans la ville de Mumbai, ainsi que dans les zones relevant de la Mumbai Municipal Corporation, de la New Mumbai Corporation et de la Thane Municipal Corporation. Ses filiales comprennent notamment Mahanagar Telephone (Mauritius) Limited, Millennium Telecom Limited et MTML International Limited.

