L'Inde et le Royaume-Uni sont encore loin d'un accord de libre-échange - sources

L'Inde et le Royaume-Uni peinent à progresser dans les négociations sur le libre-échange en raison de divergences sur certaines lignes tarifaires clés et sur les règles de protection des investissements, ce qui rend peu probable la conclusion d'un accord au cours du second mandat du Premier ministre Narendra Modi, qui s'achèvera l'année prochaine, ont déclaré des sources indiennes.

Les deux pays ne parviennent pas à se mettre d'accord sur des concessions concernant les droits prélevés par l'Inde sur les importations de voitures et d'alcools, a déclaré un fonctionnaire du gouvernement ayant une connaissance directe de la question.

Outre les droits de douane, la Grande-Bretagne fait également pression sur l'Inde pour qu'elle adopte des dispositions strictes en matière de protection des investissements, soit dans le cadre de l'accord, soit dans le cadre d'un traité d'investissement parallèle, selon un second fonctionnaire du gouvernement.

"La Grande-Bretagne a insisté sur la protection des investisseurs si elle devait procéder à un accord final", a déclaré cette personne qui a une connaissance directe des négociations.

Un accord entre l'Inde et le Royaume-Uni est crucial pour New Delhi, qui espère devenir un plus grand exportateur, tandis que le Royaume-Uni bénéficierait d'un accès plus large pour son whisky, ses voitures haut de gamme et ses services juridiques.

Les deux pays souhaitent doubler leurs échanges bilatéraux d'ici à 2030 grâce à un tel accord.

Pour l'Inde, un accord avec le Royaume-Uni serait le premier conclu avec un pays développé après la signature, l'année dernière, d'un pacte commercial intérimaire avec l'Australie. Il intervient en un temps utile pour Modi, qui cherche à consolider l'image de l'Inde favorable aux entreprises à l'approche des élections nationales de l'année prochaine.

Le Royaume-Uni, quant à lui, a donné la priorité à un accord avec l'Inde dans le cadre de sa politique étrangère indo-pacifique visant à renforcer les liens avec les économies à croissance rapide de la région.

Le principal désaccord sur les dispositions relatives à la protection des investissements réside dans l'insistance de la Grande-Bretagne à autoriser ses entreprises à recourir à l'arbitrage international en cas de litige, sans passer d'abord par les tribunaux indiens, a déclaré le deuxième fonctionnaire du gouvernement directement concerné.

Il s'agirait là d'une différence marquée par rapport à la disposition actuelle de l'Inde qui demande aux entreprises d'épuiser d'abord les voies de recours locales, et le gouvernement indien ne l'accepte pas, a déclaré un troisième haut fonctionnaire du gouvernement.

"Nous avions gardé le mois de novembre comme autre date limite. Mais il semble que cela ne fonctionnera pas avant l'année prochaine au moins. Peut-être après les élections générales en Inde", a déclaré un quatrième fonctionnaire à Reuters.

Les deux pays doivent organiser des élections générales l'année prochaine, au cours desquelles M. Modi tentera d'obtenir un troisième mandat, ce qui est rare, tandis que le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, sera confronté à un rude test de popularité électorale après un mandat mouvementé du Parti conservateur.

À la fin du mois d'avril, les pays n'étaient pas en mesure d'achever les discussions sur un plus grand nombre de chapitres qu'ils ne l'avaient fait en décembre. Ils se sont mis d'accord sur les termes de 13 des 26 chapitres qui constituent le pacte.

Les deux pays ont également exclu la possibilité d'un pacte intérimaire, ont déclaré deux des sources.

Tous les fonctionnaires ont parlé à Reuters sous le couvert de l'anonymat, car les négociations sur l'accord commercial sont privées.

Les ministères indiens du commerce, des finances et des affaires extérieures n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole du ministère britannique des affaires et du commerce a déclaré que les deux pays étaient "déterminés à travailler à la conclusion du meilleur accord possible pour les deux parties".

"Nous sommes clairs sur le fait que nous ne signerons que lorsque nous aurons un accord juste, équilibré et, en fin de compte, dans le meilleur intérêt du peuple et de l'économie britanniques", a déclaré cette personne.

L'approche de M. Sunak, qui privilégie la qualité plutôt que la rapidité de l'accord, contraste avec celle de Boris Johnson, qui, en tant que premier ministre, avait fixé la date limite de Diwali en octobre dernier pour la conclusion d'un accord, date qui n'a pas été respectée sous le mandat de son successeur, Liz Truss.