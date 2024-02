Mahindra and Mahindra Ltd figure parmi les 1ers constructeurs automobiles indiens. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de véhicules particuliers et utilitaires (61,9%) : marques Scorpio, Bolero, Xylo, Logan, etc. ; - vente de tracteurs agricoles (34,1%) ; - autres (4%) : notamment prestations de services financiers, vente de véhicules à deux roues et de composants automobiles, prestations de services IT et développement immobilier. 93,3% du CA est réalisé en Inde.

Secteur Fabricants de voitures et camions