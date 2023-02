Mahindra, connu pour ses voitures XUV, Thar et Scorpio, a déclaré que le bénéfice a augmenté à 15,28 milliards de roupies (185,2 millions de dollars) au cours des trois mois terminés le 31 décembre, contre 13,35 milliards un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 17,61 milliards de roupies, selon les données Refinitiv IBES. (1 $ = 82,5050 roupies indiennes)